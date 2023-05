DANS les mois et les années qui ont précédé la fermeture du zoo d’un gagnant de l’Euromillions, les visiteurs l’ont qualifié de « cher ».

Mais d’autres ont fait l’éloge du parc animalier du multimillionnaire Matthew Topham – qui aurait maintenant fermé en raison de tensions financières.

Matthew et sa femme Cassey se sont éclaboussés dans un zoo après avoir remporté gros à l’Euromillions Crédit : PA

Le zoo pour enfants acheté était plein de chevaux, de cochons, de chèvres naines, de lamas et de canards

Topham est la plus jeune personne à remporter un gain à l’EuroMillions, et il a consacré une partie de ses gains à offrir à sa belle-mère Jane un cadeau de Noël en 2020.

L’homme de 34 ans a dépensé 600 000 £ dans le Rushmoor Country Park à Louth, Lincs, en utilisant le jackpot pour remplir le zoo pour enfants de chevaux, de cochons, de chèvres naines, de lamas et de canards.

Lui et sa femme Cassey, qui n’avaient que 23 ans lorsqu’ils ont gagné 45 millions de livres sterling en 2012, ont également acheté un centre de fauconnerie pour abriter des faucons, des hiboux, des faucons et un aigle de mer au centre, que Jane dirigeait depuis des années.

Mais le zoo est désormais « fermé définitivement », selon TripAdvisor et Google – avec le site Web de l’attraction supprimé et aucune publication sur les réseaux sociaux depuis l’année dernière.

Lorsque le parc fonctionnait, des centaines de personnes se sont rendues sur le site Web de révision pour partager leur opinion.

Avant que les multimillionnaires ne prennent le relais, certains l’ont qualifié de « cher », avec « un personnel grossier et inutile ».

Une critique de 2019 disait: « Cher pas grand chose à voir. Personnel grossier et inutile, pas ce qu’il était.

« Le personnel n’interagit pas avec les enfants, le magasin vous vend des glaces mais oublie de vous dire qu’elles ne peuvent pas être consommées dans le parc. Très cher. »

Mais d’autres visiteurs ont adoré la ferme – y compris les connaissances du personnel et la gamme d’animaux.

Une personne a écrit en 2019 : « De très bonnes installations pour les visiteurs, un joli salon de thé, des animaux et des oiseaux bien soignés, un personnel compétent. »

Un autre a écrit: « Une belle journée si vous aimez les animaux et les oiseaux et surtout si vous voulez un endroit où emmener les enfants. »

Les publications sur la page Facebook du Rushmoor Farm Park and Falconry Centre montrent comment le personnel demandait des dons de copeaux de bois et fouettait des poules pour 20 £ chacune en 2021.

Et sa publication la plus récente en mars 2022 dit à ses 6,6k abonnés : « Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de ne pas ouvrir cette année (2022).

« Nous tiendrons tout le monde au courant des plans futurs, une fois qu’ils auront été décidés. »

Selon les derniers comptes déposés à Companies House il y a deux mois, en mars 2022, Rushmoor Country Farm Park avait un passif net de 422 139 £.

Le document indique également que les créanciers comprennent plus d’un million de livres sterling dus au directeur Cassey, 34 ans, bien que le remboursement ne soit pas demandé « jusqu’à ce que la société dispose de fonds suffisants pour lui permettre de le faire ».

Les visiteurs se sont tournés vers les médias sociaux pour savoir quand le parc devait rouvrir, mais n’ont pas reçu de réponse.

Cher pas grand chose à voir. Personnel désagréable et inutile, pas ce qu’il était. Évaluateur Tripadvisor

Matthews a été démis de ses fonctions de directeur du zoo en septembre, sa femme Cassey prenant la relève en tant que directrice unique, selon les comptes rendus.

Les habitants sont bouleversés par la fermeture apparente du parc, l’un d’entre eux écrivant en ligne : « Nous venons ici depuis que je suis enfant, c’est tellement dommage » et d’autres l’appelant « tellement triste ».

Certains ont émis l’hypothèse que la grippe aviaire pourrait être une cause de difficultés, tandis qu’un autre a écrit : « Situation très étrange cette situation. Vous devez avoir plus d’économies que moi ».

La fermeture du zoo est le dernier coup porté au couple après que Matt, aujourd’hui âgé de 34 ans, ait admis avoir conduit imprudemment après avoir causé un accident de voiture mortel le jour de Noël 2019.

La passagère Mary Jane Regler, 75 ans, est décédée dans la collision frontale avec le véhicule de Matt après que le gagnant du loto ait quitté la route des yeux pour trouver la peluche de son jeune fils.

Son mari Rodney, 77 ans, qui conduisait l’autre voiture, a été grièvement blessé dans l’horreur à North Cockerington, Lincs.

Un jury du Lincoln Crown Court a innocenté Topham d’avoir causé la mort par conduite dangereuse en 2021.

Il avait admis une accusation moindre de conduite imprudente avant le procès.

Le condamnant à 16 semaines de prison avec sursis pendant deux ans, la juge Catarina Sjolin Knight a déclaré au gagnant de l’EuroMillions qu’il « avait maintenant le fardeau de prendre la vie ».

Matthew est devenu le plus jeune gagnant de l’EuroMillions lorsqu’il a remporté une somme alléchante en 2012 avant que Jane Park ne remporte sa fortune un an plus tard.