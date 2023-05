À l’intérieur du week-end en famille de la star d’Emmerdale Charley Webb à Alton Towers avec une chambre d’hôtel Gangsta Granny et des montagnes russes

La star d’EMMERDALE Charley Webb et son mari Matthew Wolfenden ont surpris leurs enfants avec un voyage spécial à Alton Towers.

Le couple – qui partage les enfants Buster, 12 ans, Bowie, six ans et Ace, deux ans – a visité l’événement du printemps du Mardi Gras et s’est même arrêté au pays des CBeebies.

Instagram

Instagram

Les enfants ont fait le tour de leur vie sur des montagnes russes terrifiantes[/caption] Instagram

La star d’Emmerdale a partagé des clichés de ses enfants s’amusant lors de l’événement du Mardi Gras[/caption]

Charley, qui est surtout connue pour jouer Debbie Dingle sur le feuilleton ITV – a partagé une vidéo de montage de son week-end «chaotique».

Ils avaient l’air de s’amuser lors de la prise de contrôle inspirée du carnaval avec des spectacles et de la nourriture et des boissons.

La famille s’est également offerte une chambre d’hôtel Gangsta Granny, où les clients peuvent séjourner dans une chambre à thème unique, entourés des personnages très appréciés du livre et des trésors cachés.

Ils ont ensuite terminé leur voyage en essayant les immenses manèges du parc à thème.

« Les garçons sur les manèges, moi absolument pas », a écrit la mère de trois enfants à côté d’un clip de ses enfants sur les manèges.

Charley, qui a quitté le feuilleton ITV en 2021 après 19 ans, a mis en ligne la semaine dernière la photo sur Instagram la montrant posant avec l’acteur de Cain Dingle Jeff Hordley.

Dans le cliché, l’actrice Charley, 35 ans, pouvait être vue portant des lunettes assorties à celles de Jeff et avait même orné des sourcils broussailleux.

Elle a écrit: « J’adore quand votre téléphone les lance.

«Cette fois, je me suis habillé comme lui pour son grand anniversaire.

« Un de mes humains préférés sur la planète. BFF.

Des initiés nous avaient précédemment dit que Charley avait clairement indiqué qu’elle ne reviendrait pas.

Une source à l’époque a déclaré: « Charley ferme définitivement la porte d’Emmerdale et n’y retournera pas. »

Instagram

La famille a fait un voyage au pays des CBeebies[/caption] Instagram

Matthew Wolfenden d’Emmerdale a profité au maximum de sa journée[/caption] Instagram

Ils ont également visité l’hôtel Grangsta Granny[/caption]