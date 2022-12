À l’intérieur du week-end arrosé d’Amanda Holden avec des amis célèbres, un chef privé et une vue imprenable

AMANDA Holden a profité d’un week-end bien arrosé avec ses amis célèbres.

La femme de 51 ans a été rejointe par Tracy-Ann Oberman, Angela Griffin, Lisa Faulkner, Tamzin Outhwaite, Sarah Parish et Nicola Stephenson.

Jetons un coup d’œil à l’intérieur du week-end girly d’Amanda Holden[/caption]

Le gang a obtenu[/caption]

Le gang est copain depuis 23 ans et a un « bureau de Noël annuel ».

Ils ont tous donné un aperçu de leurs célébrations sur Instagram.

L’équipe a déjeuné au White Buck à Ringwood, un bourg du sud-ouest du Hampshire.

Plus tard, ils se sont livrés à des plats préparés par un chef privé Euan Peach.

Amanda a partagé une belle photo d’eux tous ensemble avec la légende : « Nous. Tant d’années ensemble.. #week-end de noël .”

« À la même heure chaque année, ce merveilleux groupe de femmes – nous nous rencontrons toutes – rigolons, détendons-nous, dorlotons, mangeons et buvons – le meilleur des compadres », a déclaré Tracy à ses 44,9 000 abonnés sur Instagram.

Lisa a ajouté à ses fans: “Un week-end bien mérité avec mes filles. Une grande partie du temps a été passée à discuter dans nos pyjamas, mais aussi à manger, à rire et à s’habiller l’une pour l’autre.

“Nic, Ange et moi partageons toujours une chambre comme au bon vieux temps et être avec ces brillantes belles femmes fortes et drôles a été exactement ce que le médecin a ordonné.

“Je suis très chanceux de vous avoir dans ma vie et que nous rions tous encore et que nous nous asseyions et que nous nous donnions du temps. Toujours là pour toi.

Amanda était magnifique dans un corset transparent alors qu’elle retrouvait ses amis.

Elle s’est mise en valeur dans l’élégante robe de fête pour une soirée entre filles de Noël avec ses amis célèbres.

Plus tôt dans la soirée, les femmes se sont bien chaudes devant leur salle de dîner et ont rapidement montré leurs tenues glamour.

Les femmes ont ensuite eu droit à un feu d’artifice après leur dîner, alors qu’elles posaient ensemble autour de la table.

L’année dernière, elles ont toutes profité de vacances entre filles sur le front de mer de la côte sud de l’Angleterre.

Les femmes se sont assurées de documenter leur incroyable week-end sur les réseaux sociaux[/caption]

Leur logement a une vue imprenable[/caption]

Ils étaient tous superbes posant pour des photos avant leur soirée[/caption]

Amanda a montré sa silhouette incroyable dans un body transparent[/caption]