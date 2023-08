À l’intérieur du voyage sauvage des stars de Towie dans le Somerset avec des nuits arrosées, des larmes et des disputes enflammées

La star de TOWIE, Amber Turner, a donné aux fans un aperçu des coulisses du récent voyage du gang dans le Somerset.

Les acteurs se sont rendus à la campagne pour tourner cette semaine dans le magnifique parc de St Audries – et il semble qu’ils aient créé des épisodes brillants.

Les filles ont bu quelques verres

Les filles ont bu quelques verres[/caption]

Amber a dit à ses abonnés : « TOWIE prend Somerset. Quel voyage incroyable nous avons eu… Nous avons ri, nous avons pleuré, eu des chocs et construit de nombreux ponts. De retour dans l’Essex, nous partons pour les derniers eps.

Dans ses clichés, Amber s’est montrée en train de boire avec les filles, de s’éclater, de tirer au pigeon d’argile et de profiter de moments spéciaux avec ses amis les plus proches.

Amber, 29 ans, et son ex Dan, 33 ans, se sont récemment affrontés lors du tournage d’épisodes de The Only Way Is Essex aux côtés de leurs compagnons de casting à Chypre.

Les scènes explosives, qui n’ont pas encore été diffusées, ont été déclenchées lorsque Dan a accusé Amber de l’avoir trompé « plusieurs fois ».

Dan était également en voyage dans le Somerset, donc le couple a probablement de nouveau discuté.

Pendant ce temps, Junaid Ahmed a révélé que la prochaine série devrait être « la plus dramatique à ce jour » – avec d’énormes retombées et des divisions entre les acteurs.

Le joueur de 28 ans a déclaré que les amitiés entre les co-stars avaient radicalement changé depuis la dernière série.

La star d’Essex, Junaid, a admis qu’il n’était plus ami avec l’ex-meilleure amie Ella Rae Wise, et a déclaré que les téléspectateurs seraient « choqués » lorsque la véritable raison de la fin de leur amitié sera révélée.

Il a déclaré: «Il se passe tellement de choses, les amitiés sont si différentes, les romances sont si différentes.

« C’est une série mentale.

«Cela me rappelle de regarder Towie à l’époque.

« Je pense que pour nous, c’est une bonne chose parce que la dernière série de Towie a été la série la plus regardée que nous ayons eue depuis des années.

« Le spectacle est de retour en force et nous l’apportons, donc je suis excité. »