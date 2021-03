Une nouvelle saison appelle une nouvelle escapade!

Justin Bieber et Hailey Bieber a aidé à lancer le printemps avec une escapade parfaite loin d’Hollywood.

Selon un témoin oculaire, le couple a récemment passé quatre nuits à Amanyara aux îles Turques et Caïques où ils ont séjourné dans une villa en bord de mer.

«Ils ont eu des vacances bien méritées et ont semblé apprécier leur séjour. Ils ont fait des promenades sur la plage et une excursion en bateau privé pour faire de la plongée en apnée», a déclaré un témoin oculaire à E! Nouvelles. «Ils ont marché sur les rochers et ont recherché des crabes et des coquillages. Ils ont nagé dans l’océan et fait la sieste sur la plage. Ils semblent très heureux et comme s’ils étaient les meilleurs amis.

Et bien qu’il fasse encore beau pour une grande partie des États-Unis, Justin et Hailey ont prouvé qu’ils étaient prêts pour le soleil lorsqu’ils ont été photographiés dans leur tenue de plage. Hailey portait un bikini tie dye alors qu’elle plongeait ses orteils dans l’eau. Quant à Justin, il portait un maillot de bain bleu marine et une casquette de baseball tout en traînant dans le sable.