À l’intérieur du voyage parisien de Jonnie Irwin de A Place In The Sun avec sa femme après avoir appris qu’il lui restait “des mois à vivre”

A PLACE in the Sun Jonnie Irwin a profité d’un voyage romantique à Paris avec sa femme quelques jours seulement après avoir révélé son diagnostic de cancer.

L’homme de 48 ans a choqué les fans la semaine dernière après avoir annoncé qu’il avait initialement reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020 et qu’il lui restait six mois à vivre.

Jonnie, qui a trois fils avec sa femme Jessica, a tristement raconté comment ses garçons vont grandir sans connaître leur père après que le cancer se soit propagé à son cerveau, et il ne sait pas combien de temps il lui restera.

Jonnie a reçu une vague de soutien de la part de ses collègues de A Place in the Sun ainsi que des fans, et s’est envolé pour la capitale française avec Jessica pour tout comprendre.

Partageant une douce photo d’eux posant au bord de la Seine avec Notre-Dame derrière eux, Jonnie a écrit: “Ça a été une sacrée semaine.

“Je suis bouleversé par les adorables messages, merci à tous. Aussi touchant que cela ait été, je l’ai aussi trouvé assez surréaliste – presque comme si nous parlions de quelqu’un d’autre.

« À mes côtés tout au long de tout cela se trouve ma femme, alors j’ai pensé nous emmener à Paris pour le week-end.

«Nous n’avons pu le faire qu’avec l’aide de ma famille, en particulier de mes incroyables sœurs qui ont tout abandonné et se sont rendues au Toon pour s’occuper du boys band.

“Nous passons un moment incroyable. Merci beaucoup.”

Il a signé avec des hashtags pour la famille, une vie et Paris.





Sa copine de A Place in the Sun, Jasmine Harman, lui a répondu : « Joyeux anniversaire ! J’espère que vous passerez tous les deux une pause merveilleuse et bien méritée. Je pense toujours à toi xxx.

Pendant ce temps, Laura Hamilton a partagé trois cœurs d’amour en réponse.

Pendant le voyage, Jonnie et Jessica ont goûté des macarons et des gâteaux, avant de montrer une paire de lunettes audacieuse.

Il a écrit dessus : “Nouveaux bacs, c’est trop ?”

Jonnie s’est précédemment ouvert sur le fait de garder ses enfants Rex, âgés de trois ans, et les jumeaux Cormac et Rafa, tous deux deux, dans le noir.

Dans une note douce-amère, il a raconté comment son aîné a déjà commencé à se moquer de sa perte de cheveux.

Jonnie a dit Bonjour! Magazine de Rex : « Il n’a pas encore besoin de savoir.

On se moque de mes cheveux – il appelle ça ma « tête hérissée » – mais en ce qui le concerne, son père est normal et pourquoi je briserais cette innocence ?

