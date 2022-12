À l’intérieur du voyage en Inde «qui change la vie» de Ferne McCann alors qu’elle supplie de rencontrer Sam Faiers après une rangée de notes vocales

FERNE McCann a partagé un aperçu de son voyage « qui a changé sa vie » en Inde.

L’ancienne star de Towie, âgée de 32 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un aperçu de l’escapade, qu’elle a appréciée aux côtés de son fiancé Lorri Haines.

Instagram

Ferne Mccann a partagé un aperçu de son voyage en Inde qui a changé sa vie[/caption]

Instagram

La star de Towie a été rejointe par la fiancée Lorri Haines[/caption]

Instagram

La star a dit qu’elle avait toujours voulu voyager en Inde[/caption]

Instagram

Ferne profita d’un moment de méditation[/caption]

Superbe dans un châle violet avec ses mèches brunes en chignon, la star de télé-réalité a écrit: “Un voyage qui change la vie en Inde.”

Elle a continué à partager des images de la belle escapade sur les réseaux sociaux, alors qu’elle se promenait dans de jolis paysages.

Sur une image, on pouvait voir la maman d’un enfant méditer dans un haut marron et des leggings sur un fond ensoleillé.

Et dans un autre, Ferne s’est blottie contre son fiancé pour un selfie.

Elle portait également plusieurs saris différents pour les photos, dans des couleurs sensationnelles.

Ferne a continué à dire à sa légion d’adeptes : « Ce pays a toujours été un endroit que j’ai voulu visiter. La culture, les gens, la nourriture wow c’était vraiment très spécial. Voici quelques instants de notre voyage .”

Répondant aux commentaires, les fans et les amis ont partagé leur joie de l’escapade indienne de Ferne.

Vicky Pattison a écrit: “Tant de moments magnifiques … j’espère que tu as passé le meilleur moment mon pote .”

Et le fiancé Lorri a écrit: « Meilleure expérience avec vous pour toujours.”

Le voyage de Ferne intervient après que la star aurait “supplié” Sam Faiers pour une “réunion secrète” à la suite de la controverse sur les notes vocales.

La star de télé-réalité a d’abord été critiquée pour les notes vocales lorsqu’un compte anonyme a divulgué une série de clips audio.

On pouvait entendre une femme dénigrer la star de The Only Way Is Essex, Sam Faiers, la qualifiant de surpoids et de “salope narcissique”.

Il a maintenant été rapporté que Ferne avait « bombardé » Sam de messages demandant à se rencontrer pour discuter des clips audio accablants.

« Ferne a désespérément besoin d’une rencontre avec Sam et l’a bombardée de messages – en plus de parler à Billie [Sam’s sister]”, a déclaré une source au magazine Closer.





“Elle et Sam se sont presque retrouvés face à face aux Pride of Britain Awards récemment, et Ferne pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne se côtoient à nouveau.

“Elle ne veut pas provoquer de scène, alors elle leur a plutôt demandé d’avoir une conversation privée en secret où Ferne peut passer en revue tout ce qui a été dit et essayer de clarifier les choses.”

Ferne a été frappée par une autre controverse sur les notes vocales le mois dernier lorsque de l’audio a fui contenant des remarques ignobles sur la victime d’une attaque à l’acide, Sophie Hall.

Elle a présenté ses excuses à toutes les victimes d’Arthur Collins – son ex-petit ami et père de sa fille – qui purge une peine de 20 ans pour une attaque dans une boîte de nuit à Londres en avril 2017.

Instagram

Ferne portait une série de superbes saris[/caption]

Instagram

Le couple a posé pour un joli cliché[/caption]

Rex