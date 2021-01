Les Jenners skient dans la nouvelle année avec style!

Cette semaine, Kylie et Kendall Jenner a fait un voyage en famille avec maman Kris à Aspen, Colorado, alors qu’ils ont dit au revoir à 2020.

Le trio a également invité le petit ami de Kris Corey Gamble et quelques amis pour se joindre à leurs festivités enneigées du Nouvel An, remplies de snowboard, de shopping et de restaurants. Un témoin oculaire a donné à E! News tous les détails de leur escapade hivernale.

Le mardi 29 décembre, le groupe est parti dans le jet privé de Kylie et a débuté son séjour dans une maison privée. Leur premier arrêt à Aspen était Gorsuch, où Kendall et Kylie se sont équipés pour de nouvelles chaussures et ont récupéré leurs snowboards spéciaux Dior (bien sûr).

le L’incroyable famille Kardashian Les stars ont fait bon usage de leur nouvel équipement mercredi, alors que Kendall et Kylie ont passé la matinée sur les pistes de la station de ski Buttermilk avec quelques amis, dont Fai Khadra et Hannah Logann.

Après leur journée de snowboard, ils sont allés en ville et sont allés faire du shopping à Prada, suivi d’un dîner de sushi à Matsuhisa. Une source a dit à E! News, « Ils avaient l’air de s’amuser à l’extérieur. Ils ont passé une journée complète avec beaucoup de temps avec leurs soeurs et ont ensuite rencontré Kris et Corey pour faire du shopping et dîner. »