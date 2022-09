À l’intérieur du voyage d’Emily Atack en Thaïlande avec des amis célèbres pour filmer A League Of Their Own

EMILY Atack s’est envolée pour un voyage amusant en Thaïlande avec des amis célèbres pour filmer A League Of Their Own.

La superbe star de la télévision de 32 ans a partagé un superbe selfie alors qu’elle prenait un verre dans l’avion avant de s’envoler pour la Thaïlande.

Instagram

Emily Atack est en Thaïlande avec des amis célèbres[/caption]

Instagram

Le célèbre groupe est en déplacement pour le tournage de A League Of Their Own[/caption]

Instagram

Emily a documenté les activités qu’ils avaient réalisées[/caption]

Instagram

La star pouvait être vue errant sur une belle plage[/caption]

Elle a dit aux fans: “(excellents choix de livres pour calmer les nerfs et être loin de chez soi)” tout en partageant un regard sur la littérature qu’elle emportait avec elle.

Emily, qui a récemment montré sa silhouette dans une mini-robe, portait ses mèches blondes en queue de cheval sur le côté pour le superbe cliché et elle a depuis partagé un aperçu du voyage sur les réseaux sociaux.

La star d’Inbetweeners est rejointe par Jamie Redknapp, Joel Dommett et Micah Richards pour le voyage, et ils ont dîné par temps chaud lors de leur première nuit.

Le groupe a depuis profité d’une excursion en bateau, au cours de laquelle Emily a brandi un signe de paix tout en prenant un selfie avec le groupe de célébrités.

En savoir plus sur Emily Atack ATTAQUE GLAMOUR Emily Atack montre sa silhouette dans une mini robe moulante EM-AZING Emily Atack étourdit en crop top après le tournage d’une comédie spéciale

Ils se sont rendus sur une île où il y avait des palmiers à gogo et Emily a filmé Joel dans un casque et un gilet de sauvetage alors qu’ils marchaient sur la plage.

La star avait l’air magnifique alors qu’elle retournait à la chambre d’hôtel dans une robe bleue à motifs, et elle savourait un “remède contre la gueule de bois” sous forme d’eau de coco et de cocktails.

Le groupe est en train de filmer pour l’émission télévisée A League Of Their Own, un jeu-comique basé sur le sport qui a été diffusé pour la première fois en 2010.

L’émission à succès présente Jamie Redknapp en tant que capitaine d’équipe et Micah Richards en tant que panéliste régulier, et Micah a récemment ouvert le tournage de l’émission à l’étranger.

Il a dit au Metro : « Si j’avais le choix, j’irais à Vegas, LA, San Fran et tout ça. J’aimerais aller quelque part hors de ma zone de confort. Quelque part où je ne penserais pas normalement à aller, afin que je puisse vivre quelque chose de différent.





« Je suis allé en Australie, qui est si loin. Thaïlande, Singapour. N’importe lequel d’entre eux. Le Vietnam serait génial.

Le groupe a commenté ses difficultés avec le décalage horaire tout en dînant depuis son arrivée en Thaïlande.

Micah a filmé Jamie au dîner qui a levé le pouce et a dit qu’il était “en décalage horaire” alors qu’ils regardaient la vue imprenable.

Pendant ce temps, Joel et Emily ont plaisanté en disant qu’ils “essayaient d’impressionner les footballeurs” parmi eux dans un clip ludique.

Instagram

Jamie avait l’air prêt à partir dans son casque et son gilet de sauvetage[/caption]

Instagram

Emily a pris une vidéo ludique de Joel[/caption]