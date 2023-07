À l’intérieur du voyage de 150 000 £ en Égypte de Nicola Sturgeon alors que l’ancien chef du SNP est critiqué pour des folies alléchantes

NICOLA Sturgeon et des représentants du gouvernement écossais ont dépensé près de 150 000 £ de l’argent des contribuables lors d’un voyage à la COP27 en Égypte l’année dernière, révèlent les chiffres.

La facture du sommet sur le climat comprenait près de 45 000 £ pour 25 chambres au Parrotel Beach Resort cinq étoiles – ainsi que des réclamations pour des pizzas, des sushis, des glaces, des Pringles et des téléphones.

L’ex-Premier ministre a insisté à l’époque sur le fait qu’il était « vraiment important » d’assister à la conférence de Charm el-Cheikh, malgré les critiques affirmant qu’elle n’avait aucune raison d’être là.

Le conservateur écossais Net Zero et le porte-parole de l’énergie Douglas Lumsden ont dénoncé hier soir les énormes dépenses.

Il a déclaré: «C’est une somme étonnante que le gouvernement écossais a déboursée pour que Nicola Sturgeon et d’autres personnalités du SNP puissent se présenter à la COP27.

« Les gens seront consternés qu’au plus fort de la crise du coût de la vie et des coupes brutales du SNP dans les services publics, aucune dépense n’ait été épargnée pour envoyer l’ancienne première ministre et son entourage à Charm el-Cheikh. »

Il a ajouté: « Cela en dit long sur les priorités des nationalistes qu’elle a choisi de se concentrer sur sa propre promotion sur la scène mondiale, plutôt que de traiter les vrais problèmes auxquels sont confrontés les Écossais ordinaires. »

Une liste de 24 pages des dépenses accumulées pendant le voyage a émergé en vertu des lois sur la liberté d’information.

L’hébergement de Mme Sturgeon et d’autres fonctionnaires de la péninsule du Sinaï a coûté 44 665 £.

Le complexe de luxe offre à ses clients un accès au bord de mer, quatre restaurants sur place, trois piscines et trois courts de tennis.

Les vols aller-retour de Mme Sturgeon pour assister à l’événement écologique pendant cinq jours se sont élevés à un peu plus de 1 553 £.

Le montant le plus élevé dépensé était de 75 705 £ pour que les fonctionnaires louent des bureaux et un pavillon.

Les contribuables ont également payé la facture alimentaire de 3 000 £ des délégués.

Il comprenait une offre de repas Boots, un Burger King Whopper et des doigts de pastèque de Marks and Spencer.

Et près de 1 000 £ ont été dépensés pour 17 téléphones portables et cartes SIM.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré qu’il était nécessaire que les responsables soient présents en personne.

Il a déclaré : « Une présence écossaise à la COP27 était essentielle pour perpétuer l’héritage de la COP26 à Glasgow, notamment en poussant à une plus grande action pour soutenir les pays du Sud qui subissent des pertes et des dommages en raison du changement climatique.

« Les ministres et les responsables ont entrepris un important programme d’engagement avec les gouvernements nationaux et régionaux, les experts du climat et les militants.

« La COP est l’événement annuel le plus important pour convenir d’une action sur la crise climatique, et ce niveau d’engagement et de coopération n’aurait pas été possible sans y assister en personne. »

