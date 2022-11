À l’intérieur du voyage d’anniversaire de la star enceinte de Coronation Street Lucy Fallon à New York avec son petit ami Ryan Ledson

La star du feuilleton ENCEINTE Lucy Fallon fête son anniversaire avec style lors d’un voyage de luxe à New York avec son petit ami footballeur.

L’actrice Lucy a eu 27 ans dimanche avec Ryan Ledson de Preston North End à ses côtés.

Le couple adoré a visité de nombreux sites emblématiques lors de son voyage du Rockefeller Center à Central Park.

Ils semblent rester à l’intérieur de l’hôtel cinq étoiles Plaza, Lucy partageant des photos de l’intérieur de son opulente salle à manger.

Et elle a donné aux fans un aperçu de leurs délicieux petits déjeuners alors qu’ils dînaient avec des amis.

La future maman Lucy a récemment partagé des photos de sa baby shower – et cela ressemblait à une sacrée fête.

Elle n’a pas encore annoncé officiellement le sexe de son bébé et s’est assurée que les décorations étaient convenablement mélangées afin de ne rien donner.

Lorsque les amis et la famille sont arrivés à l’événement, ils ont été accueillis par une superbe arche de ballons décorée de manière élaborée avec des ballons roses, bleus et bronze et un arrangement floral.





Dans une autre photo partagée sur son compte Instagram, Lucy a révélé qu’elle avait secrètement révélé le sexe en août.

En octobre, Lucy a suscité des spéculations selon lesquelles elle était fiancée au petit ami du footballeur Ryan.

Le couple a d’abord gardé la grossesse secrète après avoir fait une fausse couche en mars de cette année.

Elle a dit à OK ! : “J’ai peur mais je suis excitée.”

Ryan a ajouté: “J’ai toujours voulu être un jeune père pour pouvoir être actif avec eux.”

Discutant de leur perte déchirante plus tôt cette année, Lucy a déclaré: «Ce fut une période traumatisante et horrible.

«Même si tant de gens passent par là, vous ne vous attendez jamais à ce que cela vous arrive.

“J’avais imaginé cette petite personne qui allait entrer dans nos vies et puis elle m’a été enlevée.

“C’était vraiment difficile mentalement et vraiment horrible à gérer, mais Ryan m’a tellement soutenu.”