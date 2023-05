À l’intérieur du voyage américain des légendes de Love Island Laura Anderson et Andrew Le Page – avec voyage à la NASA et matchs de baseball

LAURA Anderson et Andrew Le Page se sont associés pour faire un road trip américain.

Les stars de Love Island ont partagé des clichés de leur voyage sur Instagram et ont déjà visité Houston et Dallas.

Andrew voyage également à travers le Texas avec la beauté de Love Island

Laura, 34 ans, enceinte, a publié des clichés d’elle époustouflants alors qu’elle et Andrew, 27 ans, regardaient un match de baseball à Houston.

En postant une série de photos, elle les a sous-titrées : « Est-ce que quelqu’un a dit… Road Trip .

« S’amuser à Houston avec @visittheusa. »

Andrew a ajouté: « Premier match de baseball terminé merci Houston! ⁣

« Quelle expérience incroyable de pouvoir venir voir les Astros jouer dans leur cour arrière. »

Ils ont également visité le centre spatial de la NASA à Houston.

On ne sait pas pourquoi Laura et Andrew explorent le Texas ensemble, mais ils ont révélé plus tard qu’ils se dirigeaient vers Dallas.

Ils ont été rejoints lors du voyage par l’influenceuse lifestyle et beauté Helen Anderson, que Laura a surnommée sa « meilleure amie du road trip ».

La pause de Laura survient après qu’elle a parlé de sa relation avec son ex-petit ami Gary Lucy, le père de son enfant à naître.

Elle a dit qu’il y avait des problèmes « non résolus » entre le couple, mais en ce moment, elle se concentre sur sa petite fille.

« Cela a été un peu des montagnes russes jusqu’à présent », a déclaré Laura à OK ! magazine sur sa grossesse jusqu’à présent.

« Je veux juste être positif et aller de l’avant, et je suis vraiment excité à l’idée qu’elle arrive. Je pense que si je peux traverser ça, je peux traverser n’importe quoi.