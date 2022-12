À l’intérieur du vilain combat pour devenir le prochain président républicain

NEW YORK (AP) – Luttant pour s’unifier après une autre élection décevante, le Comité national républicain est dévoré par une lutte pour le leadership de plus en plus désagréable alors que le GOP navigue dans sa relation délicate avec l’ancien président Donald Trump.

Avec un vote pour le président du RNC qui n’est prévu que fin janvier, la querelle publique pourrait s’aggraver avant de s’améliorer.

“Ce sera moche comme l’enfer pendant un certain temps”, déclare Ron Kaufman, membre de longue date du RNC.

La lutte familiale pour diriger le parti a été largement éclipsée à l’attention nationale par la lutte tout aussi controversée pour devenir le nouveau président de la Chambre républicaine, cette élection étant prévue pour la première semaine de janvier. Mais les deux représentent des sélections critiques alors que le GOP s’efforce de surmonter six années de sous-performance électorale avant une autre élection présidentielle.

En tant que bras politique national des républicains, le RNC lèvera et dépensera des centaines de millions de dollars pour construire ou reconstruire le cadre du parti, dans les messages de campagne et dans le processus de nomination présidentielle d’un an qui commencera sérieusement d’ici peu.

Ronna McDaniel, le choix trié sur le volet par Trump pour diriger le comité et la nièce du sénateur de l’Utah Mitt Romney, se présente pour un quatrième mandat consécutif. Mais l’homme de 49 ans fait face à une vague croissante de mécontentement de la part du mouvement “MAGA” de Trump, alors même que l’ancien président reste silencieux – du moins, pour l’instant.

Dans une interview, McDaniel a déclaré qu’elle avait informé Trump de son intention de solliciter un autre mandat, mais qu’elle n’avait pas explicitement demandé son soutien. Elle a dit qu’elle “ne pensait pas qu’il serait approprié de demander des approbations” étant donné que les règles du parti exigent que le RNC reste neutre lors de la prochaine primaire présidentielle.

McDaniel a hésité lorsqu’on lui a demandé si elle voulait le soutien de Trump.

“Je pense que le soutien le plus important en ce moment, ce sont les membres”, a-t-elle déclaré. “Ce sont les leaders du parti, les leaders de la base.”

L’avocat californien Harmeet Dhillon est devenu le favori de MAGA pour défier McDaniel, qui a obtenu des engagements de plus de 100 des 168 membres votants du RNC au début du mois. Dhillon travaille agressivement pour éliminer une partie de ce soutien avant le vote officiel lors de la réunion annuelle d’hiver du mois prochain dans le sud de la Californie.

Dhillon a déclaré qu’elle avait également informé Trump de sa candidature lors d’un bref appel téléphonique peu de temps avant de rendre publiques ses intentions ce mois-ci. Elle n’a pas non plus explicitement demandé son approbation, bien qu’elle ait déclaré que le président ne l’avait pas découragée de défier McDaniel.

Dhillon, dont le cabinet d’avocats a gagné plus de 400 000 $ en représentant Trump et ses organisations politiques à mi-parcours de 2022, a déclaré qu’elle quitterait son cabinet d’avocat si elle était élue présidente. L’avocat californien de 53 ans, né en Inde, a également juré de rester indépendant dans ce qui devrait être une primaire présidentielle bondée en 2024.

Pourtant, Dhillon défend Trump contre les républicains qui lui reprochent la performance décevante du parti lors des élections de mi-mandat de novembre. Le GOP a remporté une faible majorité à la Chambre, mais une multitude de candidats triés sur le volet par Trump ont perdu des élections clés pour le Sénat et le gouverneur.

« Ce n’est la faute de personne. Et je pense franchement que c’est un peu trop commode de dire que c’est la faute de Donald Trump. Donald Trump n’a pas été président au cours des deux dernières années », a déclaré Dhillon.

Au lieu de critiquer Trump, Dhillon s’est insurgé contre le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, une cible fréquente de Trump, pour ne pas avoir investi suffisamment d’argent dans d’importantes compétitions sénatoriales. En fait, McConnell et ses alliés ont dépensé des dizaines de millions de dollars de plus que le comité d’action politique de Trump à mi-parcours.

«Vous avez Mitch McConnell, parce qu’il déteste Trump, refusant de soutenir les candidats que le président Trump a approuvés, ce qui, à mon avis, est vraiment épouvantable. Et je le blâme pour les pertes du Sénat », a déclaré Dhillon.

Pendant ce temps, McDaniel fait face aux critiques d’un chœur croissant de républicains en grande partie en dehors des 168 membres votants du RNC qui sont impatients de changer de cap après trois saisons électorales décevantes consécutives. Ses détracteurs incluent plusieurs fidèles de Trump de haut niveau, y compris des animateurs de Fox News et des personnalités éminentes de MAGA sur les réseaux sociaux.

Elle a également des partisans improbables au sein du comité.

Un critique fréquent de Trump, Bill Palatucci, membre du RNC, a déclaré qu’il soutiendrait Dhillon parce que McDaniel est essentiellement devenu «l’outil» de Trump ces dernières années. Il a cité ses décisions de garder le silence sur certains des comportements les plus flagrants de Trump et de dépenser des millions de dollars en frais juridiques.

« Il doit juste y avoir un changement », a déclaré Palatucci, décrivant les engagements du comité envers McDaniel comme « doux ». “Les membres du RNC sont des politiciens expérimentés qui savent vous regarder droit dans les yeux et dire:” Je t’aime “, puis entrer dans l’isoloir et vous trancher la gorge.”

Dans le même temps, ces membres du RNC sont inondés de courriels d’électeurs et d’activistes républicains de base qui soutiennent la candidature de Dhillon. Le déluge survient après que Dhillon et ses alliés ont partagé les e-mails personnels de l’ensemble du comité sur les réseaux sociaux.

Steve Scheffler, un membre du RNC basé dans l’Iowa qui soutient McDaniel, a déclaré qu’il recevait chaque jour 50 à 70 e-mails de républicains, dont beaucoup étaient en colère, pesant sur la lutte pour le leadership.

“La plupart d’entre eux sont comme, ‘Ronna doit y aller'”, a déclaré Scheffler.

La présidente du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, a déclaré avoir reçu “quelques milliers de courriels” ces derniers jours.

“AUCUNE personne régulière non affiliée à l’appareil actuel du RNC ne m’a exhorté à conserver Ronna Romney McDaniel comme présidente”, a tweeté Ward.

Trump reste un joker.

L’ancien président est resté en dehors du combat public, mais des membres clés de son équipe – y compris la conseillère principale Susie Wiles – ont informé les membres lors de conversations privées que Trump continuait de soutenir la réélection de McDaniel.

Les alliés de Trump notent que sa stratégie pourrait changer à tout moment, d’autant plus que les médias conservateurs s’alignent contre McDaniel.

Jeudi, l’équipe de McDaniel s’est empressée d’expliquer les rapports des médias conservateurs, écrits par un partisan de Dhillon et client juridique, selon lesquels le RNC avait dépensé des millions de dollars en jets privés, limousines, souvenirs de donateurs et arrangements floraux sous la surveillance de McDaniel.

Le président du comité budgétaire du RNC, Glenn McCall, a décrit ces rapports comme «une fausse déclaration grossière» dans une lettre aux membres, notant que bon nombre des dépenses, y compris les souvenirs des donateurs, ont été achetées à la discrétion de la Maison Blanche de Trump. De même, a écrit McCall, les coûts associés à la location de voitures de luxe et aux jets privés étaient largement liés à Trump ou à d’autres candidats.

Les partisans de McDaniel sont impatients de souligner son succès dans la collecte de fonds, sans doute la responsabilité la plus importante du président du GOP. Elle a levé plus de 1,5 milliard de dollars au cours de son mandat, selon McCall.

Pendant ce temps, Dhillon intensifie ses attaques contre McDaniel.

Elle a soulevé des questions sur la gestion par McDaniel des fonds du RNC, l’a accusée d’offrir aux membres des postes clés en échange de leur soutien et a suggéré que le président était à l’origine d’une campagne anonyme de diffamation par courrier électronique.

Mais plus que tout, Dhillon dit qu’elle se présente parce qu’elle veut que le parti gagne à nouveau : “J’en ai marre de perdre.”

Pour sa part, McDaniel prévient que des divisions aussi intenses au sein de son parti pourraient causer de graves dommages.

“La course que je cours est une question d’unité”, a-t-elle déclaré. “Si nous continuons à nous battre et à être si haineux les uns envers les autres au point que les républicains ne voteront pas pour d’autres républicains, nous donnons aux démocrates ce qu’ils veulent.”

