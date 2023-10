À l’intérieur du véritable cottage abandonné et obsédant « Hansel et Gretel », construit par des frères et sœurs exclus dans les profondeurs de la forêt

Des images DÉCHIRANTES ont révélé l’intérieur d’un chalet abandonné qui ressemble à un conte de fées tordu.

Cachée dans la forêt profonde de la région italienne de Vénétie se trouve une « vraie maison Hansel et Gretel » construite par deux frères et sœurs exclus.

6 Un cottage « Hansel et Gretel » dans la vraie vie se trouve dans une forêt italienne isolée Crédit : mediadrumimages

6 La maison abandonnée et obsédante appartenait à deux frères et sœurs exclus Crédit : mediadrumimages

Alice et Nellino vivaient dans l’étrange cottage, apparemment sans électricité, sans gaz ni eau courante.

Ils survivaient uniquement grâce aux produits qu’ils cultivaient et au bétail qu’ils élevaient.

À la fois enseignants et artistes, les deux hommes ont fait de leur maison isolée leur toile vierge pour laisser libre cours à leur créativité.

Le bâtiment de deux étages est entièrement orné de peintures murales, de statues et d’illustrations.

En savoir plus sur les lieux abandonnés

Des statues de princesse sculptées ornent l’extérieur de la maison et des peintures murales couvrent chaque mur représentant des scènes de contes de fées classiques – avec des images de la Belle au bois dormant, de Pinocchio et d’autres créatures mythiques telles que des lutins, des elfes et des nains.

Alice et Nellino ont même décoré leur téléviseur inutilisé avec des images des célèbres chanteurs italiens Luciano Pavarotti et Katia Ricciarelli.

Mais ce qui ressemblait autrefois à un pays des merveilles coloré ressemble désormais à une scène tout droit sortie d’un film effrayant d’Halloween.

Des arbres et des buissons engloutissent le cottage autrefois pittoresque, et une statue de femme grandeur nature accueille les visiteurs audacieux à leur arrivée.

Comme pour la sorcière d’Hansel et Gretel, la rumeur veut que les frères et sœurs enchanteraient leur jardin pour capturer et manger des enfants.

On pense que les restes des frères et sœurs ont été enterrés dans une fosse commune située dans leur jardin.

Le rédacteur technique et explorateur urbain Federico Limongelli a eu le courage de s’aventurer dans la maison située dans la campagne près de Padoue.

« Ils ont transformé leur maison en un monde de conte de fées où la fantaisie régnait sur tout », a-t-il déclaré.

« Leur art s’est transmis à tout ce qui les entourait : ils peignaient les murs avec des sujets imaginatifs et décoraient chaque coin et recoin avec des êtres étranges.

« Alice avait un style assez excentrique, en fait, elle cousait toujours les vêtements qu’elle portait et elle adorait les porter avec des talons même si elle était toujours reléguée à la maison.

« Nellino, quant à lui, se rendait occasionnellement au village pour faire de petits achats, comme le matériel nécessaire à la réalisation de ses créations.

« En raison de leur extravagance et de leur mode de vie différent de celui du reste des habitants de la ville, ils ont été qualifiés d’étranges et diverses légendes et rumeurs circulent à leur sujet, comme par exemple que le [so-called] Le jardin enchanté servait à attirer chez eux les enfants qui, une fois capturés, étaient tués et mangés.

« On pensait également que les restes avaient été enterrés dans une fosse commune à l’arrière de la maison. »

Pendant ce temps, une ville fantôme abandonnée qui était censée coûter 1,6 milliard de dollars n’a pas été touchée depuis 2008, lorsque ses promoteurs se sont retrouvés en grande difficulté.

Lorsque l’idée a été lancée en 2006, plusieurs investisseurs ont promis de dépenser une somme énorme pour la ville présentée comme le rêve d’un homme riche.

Le développement de 900 acres se trouve près de Table Rock Lake, dans le Missouri, et a été surnommé le domaine McMansion.

Il aurait été entièrement équipé d’un immense centre commercial, d’un hôtel de 390 chambres et du deuxième plus grand parc aquatique couvert d’Amérique, ainsi que de dizaines d’énormes maisons de ville construites comme des manoirs.

En Namibie, une autre ville fantôme abandonnée se trouve au milieu du désert.

Autrefois pleine de diamants, elle est aujourd’hui pleine de maisons délabrées, enfouies jusqu’aux genoux dans le sable.

Le village animé produisait un million de carats de diamants par an, soit 11,7 pour cent de la production mondiale totale de diamants.

Mais lorsqu’elles furent épuisées en 1956, le village fut complètement abandonné et, au cours des années suivantes, les dunes de sable s’effondrèrent à travers les maisons, ouvrant les portes et remplissant les bâtiments vides de tas de sable lisse.

6 Alice et Nellino étaient tous deux artistes et couvraient entièrement leur maison de peintures Crédit : mediadrumimages

6 Des sculptures et des statues réalisées par le couple ornent également le chalet à l’extérieur Crédit : mediadrumimages

6 Les œuvres d’art abandonnées sont désormais englouties par les plantes et les arbres Crédit : mediadrumimages