À l’intérieur du verger « en zig-zag » de 6 millions de livres sterling de Grand Designs surnommé « à couper le souffle » par l’hôte Kevin McCloud

Une superbe maison en zig-zag présentée sur Grand Designs a été mise en vente cinq ans après son apparition dans l’émission.

La belle maison située dans le Hertfordshire s’appelle Abbey Orchard House et a mis 10 ans à créer.

À seulement 800 mètres de la ville de St Albans, l’impressionnante maison familiale est maintenant sur le marché pour 5,25 millions de livres sterling.

La superbe maison est sur le marché pour un peu moins de 6 millions de livres sterling[/caption]

Les propriétaires ont fait visiter la maison à Kevin McCloud[/caption]

La maison a été conçue par ses propriétaires Chris et Kayo, un champion japonais de patinage artistique, ainsi que par leur architecte Rogan Gale-Brown.

Lors de la visualisation de la propriété dans un épisode de Grand Designs en 2017, l’animateur Kevin McCloud a qualifié la maison de : “En partie japonais, en partie cloître médiéval, en partie villa romaine sous influence”.

La maison était soumise à des restrictions d’urbanisme strictes en raison du terrain sur lequel elle a été créée et a été achetée par les propriétaires lorsqu’ils vivaient juste à côté.

La maison devait suivre les lignes des tranchées archéologiques précédentes pour respecter les vestiges médiévaux et romains qui étaient enterrés en dessous et, à ce titre, la propriété a été créée à partir d’impressionnantes charpentes en bois et n’a été construite que sur un seul étage.

À la fin, la propriété s’étendait sur une superficie impressionnante de 5 175 pieds carrés et comprend cinq chambres incroyables ainsi que cinq salles de bains.

La demeure dispose également de quatre salles de réception tout aussi charmantes, parfaites pour qu’une famille se détende après une longue et stressante journée.

Décrite comme «l’événement principal», une salle de réception comprend un poêle à bois géométrique central qui mène à une salle à manger puis à la cuisine dans une transition harmonieuse créée pour s’adapter au flux de la maison et à la décision d’éviter les couloirs en faveur d’un grand open- grand espace.





La maison du verger, surnommée “à couper le souffle” par Kevin, est nichée au milieu de deux hectares de verdure situés au bord de la rivière Ver.

À l’entrée de la maison par deux portes d’entrée doubles, les visiteurs de la maison sont accueillis par un atrium vitré de 30 mètres avec de la lumière éclatant à partir de ses nombreuses fenêtres du sol au plafond.

Remarquant son design unique, Kevin a commenté : « À l’intérieur, c’est à couper le souffle, la lumière est si douce qu’on peut presque la toucher ; goûte-le.”

Chacune des cinq chambres dispose également d’une impressionnante terrasse, idéale pour profiter de quelques rayons de soleil.

La propriété de plusieurs millions de livres contient également des joyaux cachés que vous ne trouverez que dans un coussin aussi cher et somptueux.

La maison dispose d’une salle de cinéma avec un écran de 120 pouces et des stores occultants ainsi qu’un confortable confortable pour 10 personnes.

La maison a été décrite comme un grand espace ouvert[/caption]

Le propriétaire passionné de golf, Chris, semble avoir ajouté un green à la maison, Kevin McCloud, appelé “à couper le souffle”[/caption]

Il présente une attention incroyable aux détails[/caption]

La maison dispose de deux acres de verdure[/caption]