À l’intérieur du tristement célèbre spectacle équestre acrobatique de Tatyana Remley, échec alors que la star équestre est arrêtée pour « complot visant à tuer son mari »

Une cavalière de CALIFORNIE a été arrêtée après avoir prétendument tenté d’embaucher un tueur à gages pour tuer son ex-mari et se débarrasser de son corps.

Tatyana Remley, 42 ans, a été accusée de sollicitation de meurtre et de deux accusations liées aux armes, selon la police.

(Sur la photo) Tatyana Remley et son ex-mari, Mark Remley, dans des jours plus heureux Crédit : Facebook/Tatyana Remley

Tatyana Remley a été arrêtée après avoir prétendument parlé à un agent infiltré de son complot de meurtre contre rémunération visant à tuer son ex-mari, Mark Remley, et à se débarrasser de son corps. Crédit : Facebook/Tatyana Remley

Le couple avait auparavant dirigé la production d’un spectacle équestre acrobatique, Valitar, qui a fait faillite après seulement quelques représentations en 2012.

Selon le département du shérif du comté de San Diego, Tatyana a parlé à un agent infiltré de son projet de meurtre contre rémunération visant à tuer son ex-mari, Mark Remley.

« Elle a fourni des informations détaillées sur la manière dont elle souhaitait que son mari soit tué et que son corps soit éliminé », a indiqué le département du shérif dans un communiqué de presse.

« Remley a apporté trois armes à feu supplémentaires et de l’argent américain comme acompte pour le meurtre », a ajouté la police.

Tatiana a été accusée de sollicitation de meurtre, de port d’arme dissimulée dans un véhicule non enregistré auprès du ministère de la Justice et de port d’arme à feu chargée dans un lieu public.

Dans une interview avec The Coast News, son mari, Mark, a affirmé avoir découvert le complot de sa femme visant à le tuer début juillet.

Le média a rapporté que Mark avait allégué qu’un ami commun du couple lui avait dit que Tatyana lui avait offert 2 millions de dollars pour le tuer.

« Mark a déclaré qu’il avait informé la police de sa prétendue tentative de le faire tuer et qu’ils avaient pu l’arrêter un mois plus tard grâce à une opération d’infiltration », a rapporté le média.

« Il a également allégué que quelques jours seulement après que sa femme ait fait l’offre à leur ami, elle avait intentionnellement mis le feu à la maison de Rancho Reposos qu’ils partageaient début juillet. »

Le département du shérif a confirmé avoir répondu à un appel d’incendie au domicile du couple plus tôt cet été, mais il semblerait qu’il enquête toujours sur l’incident.

Selon The Coast News, le couple a eu une relation volatile pendant 12 ans.

Ils ont demandé le divorce et se sont réconciliés à plusieurs reprises depuis leur mariage en 2011.

Tatyana a déposé la dernière demande de divorce en mai et a allégué que son mari l’avait agressée verbalement et physiquement, volé et détruit ses biens et lui avait coupé les vivres, selon la même source.

Avant la révélation du complot présumé de meurtre contre rémunération de Tatyana, l’Union-Tribune de San Diego a publié un article sur le spectacle équestre du couple, Valitor, qui était censé être un succès retentissant dans cinq villes pendant 10 mois.

Cependant, cela s’est avéré être un désastre total, selon le média.

Le directeur original du spectacle, Erik Martonovich, a déclaré à la publication que le couple « n’était pas des amateurs de chevaux et ils n’étaient pas non plus des amateurs de spectacles ».

« Au fur et à mesure que le spectacle prenait forme, disent d’anciens employés, les Remley sont passés du statut de dépensiers imprudents à celui de pinceurs d’argent. Les vendeurs et les employés ont poursuivi le couple en justice pour des millions de dollars en salaires et factures impayés », indique l’article.

Tatiana était la deuxième épouse de Mark.

Il n’était pas Warren Buffet ; cependant, il a reçu 26 millions de dollars lors de la vente de l’entreprise technologique de sa famille en 2002, selon le San Diego Union-Tribune.

Tatyana a plaidé non coupable des accusations de sollicitation de meurtre et d’armes.

Elle est détenue sans caution dans une prison californienne, selon People.

Elle doit comparaître devant le tribunal en octobre.

David LaDieu, responsable du département du shérif de San Diego, a déclaré au US Sun qu’il n’était pas autorisé à divulguer d’autres informations sur cette affaire pour le moment.

Le US Sun a contacté l’avocat de Tatyana pour obtenir ses commentaires.

Le couple avait déjà organisé un spectacle équestre acrobatique Crédit : Facebook/Tatyana Remley