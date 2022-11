À l’intérieur du traitement VIP d’Olivia Attwood par les patrons de I’m A Celeb et son avenir sur ITV

Je suis une célébrité… La star de Get Me Out Of Here, Olivia Atwood, a reçu un traitement VIP après avoir quitté la jungle lundi.

Les dirigeants de la télévision ont traité la star de télé-réalité – qui est devenue célèbre sur Love Island en 2017 – pour un traitement optimal après avoir été forcée de quitter l’émission pour des raisons médicales après seulement 24 heures.

Olivia, 31 ans, a eu le cœur brisé lorsqu’elle a été retirée du camp en raison d’un “drame médical” plus tôt cette semaine, et a refusé la rentrée dans la jungle par les médecins.

Cependant, pour la garder douce, les patrons d’ITV auraient tout mis en œuvre pour la réconforter et lui assurer qu’elle était toujours leur grand talent.

Une source proche de la famille d’Olivia a déclaré au Sun que les dirigeants de I’m A Celeb ont déclaré qu’ils “feraient tout ce qu’il faut” pour s’occuper de la favorite de Love Island, y compris la ramener chez elle en première classe.

“Elle a reçu un traitement VIP majeur de la part d’ITV, notamment en volant chez elle en première classe, en l’emmenant de Londres Heathrow via la suite privée Windsor dans un hôtel 5 étoiles pour s’entretenir avec son équipe”, a révélé l’initié.

«Le personnel a été en larmes à Oz car ils étaient si désespérés de la garder et sont dévastés qu’elle soit partie.

“Ils savent qu’elle était l’étoile brillante du camp et c’est inconfortable que les fans appellent à son retour.”

La source a également révélé que les patrons de I’m A Celebrity étaient en « pourparlers » sur l’opportunité de remplacer Olivia dans la programmation de cette année.

Les fans ont réclamé une “grosse signature féminine” pour combler le vide dans le camp après le départ d’Olivia de la série dans l’épisode d’hier soir.





“Ils sont en pourparlers sur ce qu’il faut faire du camp maintenant car il semble terne”, a ajouté l’initié.

“Ils ont d’énormes projets pour elle en 2023 et ne veulent pas la perdre au profit de la BBC qui s’est empressée de présenter des opps. Les patrons feront tout pour l’empêcher de prendre des projets ailleurs.

Malgré le départ d’Olivia, la nouvelle série de I’m A Celebrity a été un grand succès auprès des fans – l’émission attirant 10 millions de téléspectateurs.

La série ITV de longue date a honoré nos écrans pour le premier épisode de l’année dimanche et s’est avérée plus populaire que jamais auprès des fans grâce à son audience gigantesque.

Le retour très attendu de la série en Australie après deux ans au Pays de Galles a attiré une audience impressionnante de 10,3 millions de personnes.

Cela vient après qu’Olivia a été forcée de quitter son temps sur I’m A Celeb après seulement 24 heures après un “drame médical” au camp hier.

Un initié de l’émission a déclaré: “Olivia a été impliquée dans un drame médical du jour au lendemain. Elle voulait vraiment retourner dans le camp, mais les médecins ne la laissent pas faire.

La raison exacte du départ du spectacle d’Olivia reste inconnue.

Hier, l’équipe médicale a décidé qu’il n’était “pas sûr” pour Olivia de retourner au camp – mais dans un message crypté, son représentant a déclaré: “Vous entendrez la vérité d’elle en temps voulu.”

Écrivant sur l’histoire Instagram d’Olivia, un porte-parole de «Team Liv» a écrit: «Dire qu’Olivia a le cœur brisé serait un euphémisme.

“Elle rêvait de faire I’m A Celebrity depuis des années, et aimait absolument chaque seconde de la série et se lançait dans la jungle les pieds devant (comme nous savions qu’elle le ferait).

« Cependant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, son voyage a été écourté. Votre soutien et vos aimables paroles ont signifié le monde absolu pour elle, maintenant autant qu’il l’a toujours fait.

“Vous entendrez la vérité d’Olivia en temps voulu et elle sera de retour sur vos écrans dans la nouvelle année.”