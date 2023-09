À l’intérieur du train blindé de Kim Jong Un : « Une douce maison »

Des images diffusées dans les médias d’État russes et nord-coréens montraient le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rendant en Russie pour une rendez-vous très attendu avec le président russe Vladimir Poutine en train blindé – un moyen de transport utilisé par la dynastie recluse des Kim depuis des décennies.

Des photos publiées par l’Agence centrale de presse coréenne – le média d’État nord-coréen – montrent le dictateur de 39 ans debout à bord d’un train vert foncé dans une gare de la capitale nord-coréenne, Pyongyang, avant le départ de son train blindé pour la Russie. Le dirigeant a également été photographié saluant la foule portant des fleurs et saluant un garde militaire avant de partir.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, accompagné de responsables gouvernementaux, quitte Pyongyang, en Corée du Nord, pour se rendre en Russie, le 10 septembre 2023, sur cette image publiée par l’Agence centrale de presse nord-coréenne le 12 septembre 2023. KCNA via REUTERS

Des images publiées mardi par les agences de presse russes montraient le train lent en transit et traversant la frontière avec la Russie. La télévision d’État russe a également diffusé des images du dirigeant nord-coréen descendant de son train en Russie et accueilli par des responsables russes locaux.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim Jong Un a effectué 10 voyages au total dans cinq pays et a voyagé en train à plusieurs reprises, a rapporté Reuters : notamment à Hanoï, la capitale du Vietnam, pour un sommet avec le président américain de l’époque, Donald Trump, en 2019.

En avril 2019, Kim s’est également rendu en train jusqu’à la ville portuaire russe de Vladivostok pour rencontrer Poutine pour la première fois – la dernière rencontre entre les deux hommes jusqu’à présent.

« S’il prend le train, il peut commander le pays entier depuis n’importe où, recevoir tous les fax et e-mails et accéder à tous les rapports car toutes les possibilités de communication sont disponibles. Ainsi, pour Kim Jong Un, il peut se sentir aussi à l’aise que chez lui », a déclaré mardi l’ancien responsable nord-coréen Ko Young Hwan à l’agence de presse Reuters.

Ahn Byung-min, un expert sud-coréen des transports nord-coréens, a déclaré à Reuters que les trains blindés qui ont transporté les dirigeants nord-coréens au fil des ans comportent environ 10 à 15 wagons chacun, dont certains sont exclusivement réservés à Kim Jong Un, comme une chambre privée, tandis que d’autres voitures transportent des membres clés de l’entourage du leader, comme des gardes de sécurité.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un salue depuis son train avant qu’il ne quitte Pyongyang pour se rendre à Pékin, en Chine, le 7 janvier 2019. Reuters/document

Le luxueux train ne circulerait qu’à une vitesse maximale de 25 milles à l’heure en raison de l’infrastructure ferroviaire délabrée de l’État communiste. Des images précédentes de Kim Jong Un montraient des canapés roses et une voiture équipée d’un bureau avec un bureau et une chaise, ainsi qu’une carte de la Chine et de la péninsule coréenne sur le mur derrière.

Le train vert à rayures jaunes que Kim Jong Un a été photographié embarquant pour la Russie est du même design que le train que le défunt père du dictateur, Kim Jong Il, semblait utiliser pour visiter la Russie en 2001, selon Reuters.

Le commandant militaire russe Konstantin Pulikovsky, qui a passé du temps à bord du train aux côtés de Kim Jong Il lors de sa visite en Russie en 2001, a rappelé qu’il était « possible de commander n’importe quel plat de la cuisine russe, chinoise, coréenne, japonaise et française ».

Dans ses mémoires, Pulikovsky a déclaré que des homards vivants étaient transportés vers le train pour garantir la disponibilité de fruits de mer frais, tandis que des caisses de vin rouge de Bordeaux et de Bourgogne étaient importées de Paris, selon les partenaires de CBS News à la BBC.

Même le train privé de Vladimir Poutine « n’avait pas le confort du train de Kim Jong Il », a-t-il déclaré.

Le train de Kim Jong Il a également été décrit comme comportant « des salles de conférence, une salle d’audience et des chambres ». Des connexions téléphoniques par satellite et des téléviseurs à écran plat ont été installés afin que le dirigeant nord-coréen puisse être informé et donner des ordres », selon un article du journal sud-coréen Chosun Ilbo en 2009.

Le père de Kim Jong Un a voyagé en train lors de chacune de ses trois visites en Russie, a rapporté Reuters.

Le train a été décrit par les médias d’État nord-coréens comme « une douce maison et un bureau » pour Kim Jong Il. Il est décédé à bord du train d’une crise cardiaque signalée fin 2011.

L’un des wagons du train est exposé en permanence dans le mausolée de la banlieue de Pyongyang où repose le corps de Kim Jong Il.

Le premier « cher leader » de la Corée du Nord, Kim Il Sung – le grand-père du dirigeant actuel – a régulièrement effectué des voyages internationaux en train pendant son mandat jusqu’à sa mort en 1994, a rapporté Reuters. Il aurait effectué un voyage marathon en train vers l’Europe de l’Est via Moscou en 1984.