À l’intérieur du tout premier thriller “non linéaire” de Netflix – avec des épisodes qui peuvent être regardés dans n’importe quel ordre

NETFLIX a révélé des détails sur sa nouvelle série de thrillers à venir où les épisodes peuvent être regardés dans l’ordre choisi par le spectateur.

Kaleidoscope devrait faire ses débuts sur la plateforme de streaming le 1er janvier et voit les personnages impliqués dans un mystérieux drame de braquage.

La nouvelle émission peut être regardée dans n'importe quel ordre

Un aperçu de la série explique: «Couvrant 25 ans, Kaleidoscope est une toute nouvelle série d’anthologies qui suit une équipe de voleurs magistraux et leur tentative de casser un coffre-fort apparemment incassable pour le plus gros salaire de l’histoire.

“Gardé par l’équipe de sécurité d’entreprise la plus puissante au monde et avec les forces de l’ordre sur l’affaire, chaque épisode révèle une pièce d’un puzzle élaboré de corruption, de cupidité, de vengeance, d’intrigues, de loyauté et de trahisons.”

La série vise à garder les téléspectateurs accrochés et à parler en présentant l’émission dans une série non linéaire unique dans laquelle n’importe lequel des épisodes du thriller peut être regardé dans n’importe quel ordre et toujours compris par les téléspectateurs.

Chaque épisode portera le nom unique d’une couleur telle que le bleu et le violet avant de culminer dans une grande finale appelée White.

En raison de sa structure et du fait que le genre est un thriller mystérieux, selon l’ordre dans lequel vous visionnez les épisodes, il est probable que les fans auront des théories et des concepts différents en fonction de l’ordre dans lequel ils ont visionné l’émission.

L’émission est vaguement basée sur l’histoire réelle de la disparition de soixante-dix milliards de dollars d’obligations à Manhattan lors de l’ouragan Sandy.

Les huit épisodes de l’émission s’étendront de 24 ans avant l’événement jusqu’à six mois après.

Kaléidoscope fait ses débuts sur Netflix le 1er janvier.