À l’intérieur du tout dernier This Morning de Phillip Schofield avec un silence gênant, une prise de contrôle par un robot et un langage corporel « toe-curling »

Le PRÉSENTATEUR Phillip Schofield a annoncé samedi après-midi qu’il quitterait le programme ITV « avec effet immédiat ».

Cela signifie que la star de la télévision, 61 ans, a présenté sa dernière émission le jeudi 18 mai, aux côtés de sa co-présentatrice Holly Willoughby.

Holly et Phillip ont présenté le spectacle pour la dernière fois ensemble jeudi

Et de nombreux fans disent maintenant que Phillip savait que ce serait son dernier, car il a simplement dit « au revoir » alors que le spectacle touchait à sa fin, tandis que Holly a dit « à lundi ».

Le dernier épisode de Phil a été introduit par une prise de contrôle par un robot, ce qui a amené les téléspectateurs à se demander : « Est-ce le nouveau remplaçant de Phil ? »

Un autre a plaisanté en disant qu’ils préféraient la nouvelle arrivée aux hôtes existants, en écrivant: « Gardez le robot. »

Un androïde au visage gris a hébergé le lien d’ouverture, en disant: « Bienvenue à votre jeudi ce matin.

« Il s’agit de l’émission de jour numéro un au Royaume-Uni, présentée par Phillip et Holly. »

Il a ajouté: « Il y a tellement de choses à venir dans l’émission aujourd’hui que j’ai hâte que vous en entendiez parler. »

Ameca, décrit comme le robot le plus avancé au monde, se tenait dans un coin du studio.

Le langage corporel de Holly et Phil a également été décrit comme « toe curling » par un expert, lors de leur dernier spectacle ensemble.

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré: « Après leurs moments gênants de langage corporel cette semaine, c’était le meilleur bâillon pour faire remplacer Holly et Phil par un robot ce matin. »

Elle a poursuivi sur MailOnline: «Il était hilarant d’évidence que le langage corporel surréaliste du robot était une classe de maître de confiance calme mesurée et authentique à côté de la tension du bureau à côté.

«Le robot a fourni un brise-glace pour Holly et Phil, Phil tirant un visage de peur et Holly criant même et essayant de grimper sur le bureau pour s’en éloigner.

‘ »Le robot a même fait un signe de cravate aux téléspectateurs, en tapotant le côté de son nez dans un geste de collusion. »

Aujourd’hui, Phillip a annoncé son départ de la série après plus de 20 ans.

Les tensions croissantes entre Phillip, 61 ans, et Holly ont conduit à la décision de choc.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Mais maintenant, la star de la télévision s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour confirmer qu’il quitterait son rôle après quelques jours « difficiles ».

Suite à l’annonce de Phil, Holly a partagé une déclaration émouvante cet après-midi.

Elle a écrit : « Salut tout le monde, ça fait plus de 13 belles années que je présente This Morning with Phil et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour.

« Le canapé ne sera pas le même sans lui », suivi d’un cœur d’amour.

Phillip a écrit: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

