À l’intérieur du terrifiant déchaînement de 3 ans de l’épaulard vengeur White Gladis pour couler des bateaux alors qu’elle « ENSEIGNE aux orques comment attaquer »

JUSTE au moment où vous pensiez qu’il était sûr de retourner dans l’eau… un épaulard vengeur se déchaîne et même « enseigne » à des copains comment couler des bateaux.

La bête majestueuse, nommée White Gladis, a terrorisé les marins autour de la côte de Gibraltar au cours des trois dernières années, la dernière attaque ayant vu un bateau de tourisme percuté pendant une heure la semaine dernière.

Un épaulard, nommé White Gladis, terrorise les bateaux dans une apparente tentative de vengeance 1 crédit

Les scientifiques craignent qu’un « moment critique d’agonie » tel qu’une collision ait pu déclencher son agression envers les bateaux, et – bien qu’il n’y ait aucune preuve définitive – spéculent qu’elle pourrait maintenant inciter d’autres épaulards à cibler des navires.

Ces attaques, qui vont des orques s’approchant simplement des bateaux à interférer activement avec eux, auraient commencé en 2020 autour du détroit de Gibraltar – également connu sous le nom d’Orca Alley.

Les autorités ont remarqué une augmentation constante des incidents et ont empêché les bateaux de naviguer depuis la pointe de l’Espagne en raison d’un nombre impressionnant de 29 attaques d’orques signalées en quatre mois.

Les énormes animaux peuvent mesurer de 20 à 26 pieds de long, ce qui signifie qu’ils ont pu infliger des milliers de livres de dégâts aux bateaux et même les couler complètement.

« Elle supervisait l’attaque »

Janet Morris et Stephen Bidwell étaient sur un bateau qui a été attaqué par des orques 1 crédit

Le couple, originaire de Cambridge, profitait d’un cours de voile au large des côtes marocaines lorsqu’il a repéré un groupe d’orques 1 crédit

Dégâts en chaîne subis lors de l’attaque d’Orca 1 crédit

Plus tôt ce mois-ci, un couple britannique, Janet Morris, 58 ans, et Stephen Bidwell, 58 ans, de Cambridge, ont été impliqués dans une attaque de baleine qui a duré une heure entière.

Le 2 mai, environ six orques auraient percuté la coque du yacht de croisière Bavaria 46 sur lequel ils voyageaient, dans le détroit de Gibraltar.

Janet et Stephen ont été stupéfaits lorsqu’ils ont été alertés par le cri de « orques! »

Stephen a déclaré au Telegraph : « C’était une expérience que je n’oublierai jamais.

« Je n’arrêtais pas de me rappeler que nous avions un bateau de 22 tonnes en acier, mais en voir trois arriver à la fois, rapidement et au rythme avec leurs ailerons hors de l’eau était intimidant. »

Janet a ajouté: « Nous étions des canards assis. »

« Une matriarche clairement plus grande était définitivement là et supervisait presque », a ajouté Stephen, renforçant la spéculation selon laquelle il s’agissait de White Gladis.

Le capitaine du navire, Greg Blackburn, de Leeds, a laissé tomber la grand-voile pour rendre le bateau « aussi ennuyeux que possible ».

Le groupe de baleines et leur chef de gang ont finalement perdu tout intérêt – après avoir causé des milliers de livres de dégâts.

Les baleines ont torpillé les bateaux

Un voilier coule au large de Viana do Castelo l’année dernière Crédit : Recherche et sauvetage maritimes

C’est loin d’être la première fois que White Gladis est accusé d’avoir fait des ravages sur des bateaux le long du détroit de Gibraltar.

En novembre de l’année dernière, un navire au large de Viana do Castelo, au Portugal, a été attaqué par des orques et a fissuré sa coque, le faisant plonger sous l’eau.

Et à peine deux jours plus tard, un troisième bateau a été traîné à l’eau après que son gouvernail a été renversé près de la côte espagnole.

Le capitaine Werner Schaufelberger a déclaré à la publication allemande de voile Yacht : « Les petits ont secoué le gouvernail à l’arrière tandis que le grand a reculé à plusieurs reprises et a percuté le navire de plein fouet par le côté.

« Les deux petites orques ont observé la technique de la plus grande et – avec une légère accélération – elles aussi ont percuté le bateau. »

Le capitaine Schaufelberger et son équipage ont été secourus du bateau endommagé mais le navire a finalement coulé au port de Barbate.

Vague de destruction

Des orques chargent sur un voilier en 2020 Crédit : Manuel Lomban/Newsflash

Les attaques de baleines auraient duré depuis mai 2020.

En septembre de la même année, après que 29 attaques d’orques ont été signalées, les autorités espagnoles ont interdit aux bateaux de partir de la pointe nord-ouest du pays.

Seize autres incidents avaient été signalés en novembre 2020, principalement de jeunes orques interférant avec les bateaux, endommageant dans de nombreux cas les gouvernails.

Victoria Morris a subi une attaque sur le bateau de 46 pieds sur lequel elle se trouvait le 29 juillet 2020, lorsque neuf orques ont entouré le navire.

Ils ont percuté la coque pendant plus d’une heure, fait pivoter le bateau à 180 degrés, désactivant l’autohelm et le moteur, et cassé le gouvernail.

Elle a déclaré au Guardian : « Le bruit était vraiment effrayant. Ils éperonnaient la quille, il y avait cet écho horrible, je pensais qu’ils pouvaient faire chavirer le bateau.

« Et ce bruit assourdissant alors qu’ils communiquaient, se sifflant l’un à l’autre. C’était si fort que nous avons dû crier. »

Elle a ajouté que cela se sentait « totalement orchestré ».

« Remboursement » sur les humains

Le marin britannique Alan Bruce estime que ces baleines attaquent pour se venger Crédit : BNPS

Alan naviguait sur un bateau Jeanneau 479 de Gibraltar en 2021 lorsque son bateau a été percuté Crédit : BNPS

Le marin britannique Alan Bruce, ainsi que le Français Stephen Peare, ont eu une rencontre terrifiante avec un groupe d’épaulards en août 2021, lorsqu’ils ont encerclé son voilier de 44 pieds et ont tenté de le faire chavirer « afin qu’ils puissent le manger ».

Alan a été terrifié lorsque les orques – un mâle de 18 pieds, une femelle et leurs deux petits – ont commencé à percuter le bateau, essayant de les renverser.

L’attaque a duré 90 minutes, et Alan affirme qu’ils ont délibérément cassé le gouvernail, en guise de « vengeance » pour la surpêche des humains.

Il a déclaré au Daily Mail: « Nous sommes descendus sous le pont parce que lorsque nous les avons regardés par-dessus le côté, ils nous regardaient pour de la nourriture.

« Nous pouvions sentir la force de ces créatures poussant les côtés du bateau et nous ne pouvions rien faire – c’était un bateau de 10 tonnes et ils le poussaient sur le côté.

« Ce sont des animaux très intelligents et ils essayaient d’atteindre le gouvernail pour désactiver le bateau. J’ai lu des rapports d’orques attaquant des bateaux et ils s’attaquent toujours aux gouvernails. »

Heureusement, les deux hommes ont finalement été laissés seuls par la nacelle, et ils ont réussi à regagner un port à 10 miles de là.

« Quand nous sommes arrivés, nous avons dû ouvrir une bouteille de whisky juste pour calmer les nerfs », a-t-il ajouté.

Après qu’Alan se soit arrêté quelques jours pour réparer son bateau, il a remarqué que les attaques d’orques devenaient un « événement quotidien », avec trois autres navires secourus par des équipages de canots de sauvetage.

Il a déclaré: « Les équipes d’urgence ici disent que cela se produit tous les jours – au moins deux ou trois fois par jour.

« Je pense que tout cela a à voir avec le réchauffement climatique et la surpêche. Nous avons surexploité leurs eaux et maintenant il est temps de récupérer. »

Orque « traumatisée »

Certains scientifiques pensent que ces baleines sont traumatisées tandis que d’autres pensent qu’elles jouent Crédit : Getty

Alfredo López Fernandez, biologiste à l’Université d’Aveiro, au Portugal, et membre du groupe de travail Atlantic Orca, estime qu’un « moment critique d’agonie » a rendu White Gladis agressif envers les bateaux.

« Cette orque traumatisée est celle qui a déclenché ce comportement de contact physique avec le bateau », a-t-il déclaré à LiveScience.

Les orques sont bien connus pour être des créatures sociables et peuvent donc apprendre facilement les uns des autres.

Frozen Planet II de Sir David Attenborough a capturé des images d’orques travaillant ensemble pour faire tomber les phoques des icebergs et dans l’eau.

Et Alfredo pense que White Gladis enseigne maintenant ses tactiques de vengeance aux autres orques, leur permettant d’être copiées.

Cependant, d’autres scientifiques ne sont pas convaincus, suggérant que les attaques pourraient être dues au fait que les orques très intelligents deviennent territoriaux ou veulent simplement jouer.

David Lusseau, professeur de durabilité marine à l’Université technique du Danemark, a déclaré à Newsweek : « Les scientifiques locaux qui ont travaillé avec les épaulards dans cette région pendant plus de deux décennies ont examiné de plus près les incidents, et jusqu’à présent, je pense qu’il est juste de dire que nous ne savons pas pourquoi ces accidents et ces attaques se produisent.

« Les baleines individuelles semblent s’engager dans le même schéma d’attaque, se concentrant sur le gouvernail, ce qui peut conduire à l’immobilisation des navires et au besoin de sauvetage ou à des situations tragiques. »

Il a continué: « [It seems to be] un petit nombre de baleines ciblant des bateaux dans une petite région côtière où elles vivent. Leur schéma d’attaque et leurs cibles semblent être cohérents d’un accident à l’autre. Nous ne savons pas pourquoi ils font cela.

« S’il s’agit d’un jeu, ce n’est pas anodin étant donné la force rapportée des attaques et certaines blessures signalées sur les baleines, ces attaques nécessitent des efforts dévoués et soutenus qui peuvent mettre les baleines en danger.

« Nous n’avons aucune preuve qu’il s’agisse de représailles; l’absence de preuve n’est cependant pas une preuve d’absence. »