À l’intérieur du talk-show Drew Barrymore

Mais Mme Barrymore ne parlait pas de la nécessité de partager les tâches ménagères ou des méfaits de la publicité. Outre le design d’intérieur et la nourriture, que le spectacle couvre également, le détachage est une passion de toute une vie. Elle a demandé aux téléspectateurs de lui envoyer leurs sols les plus agressifs, et elle, Drew Barrymore – actrice, productrice, réalisatrice, auteur, lauréate du Golden Globe, ancienne mineure émancipée, trois fois ex-femme, deux fois mère, entrepreneur beauté et maintenant animatrice – les aiderait à le réparer.

Mme Barrymore, 45 ans, portait un blanc blouse de laboratoire sur une chemise vert olive, un nœud de chatte jaillit. Des bouteilles portant des étiquettes audacieuses – détergent à lessive, Club Soda, savon pour les mains, alcool à friction – étaient alignées sur une table. Comme elle l’a dit au public, c’est une mère, et donc constamment frottant, frottant et récurant.

«Je suis une adepte des taches», a-t-elle déclaré dans un épisode récent de «The Drew Barrymore Show», son émission-débat souscrite qui a été créée à l’échelle nationale à la mi-septembre. Non pas qu’elle savait ce qu’était en fait un «stan» – un portemanteau de «harceleur» et de «fan», ce qui explique pourquoi elle l’a prononcé «stand». Peu importe.

Résoudre ces types de Humain catastrophes est l’un des nombreux morceaux de l’émission ensoleillée et frénétique de Mme Barrymore, «un élan d’optimisme dans une période de turbulence», comme elle l’a dit dans une récente interview.

C’était le lundi après l’annonce de la victoire de Joe Biden, et Mme Barrymore se sentait un peu nostalgique. Les gens avaient fait la fête dans les rues tout le week-end, mais elle et ses deux filles, Olive Barrymore Kopelman, 8 ans, et Frankie Barrymore Kopelman, 6 ans, étaient hors de la ville et ont raté les festivités.

«Nous nous sommes sentis comme de vieux fuddy-duddies», dit-elle. «Nous avions tous FOMO. Mais je travaillais aussi tout le week-end. Je me sentais vraiment intérieur et calme, et j’ai essayé de réfléchir à la façon dont je pourrais y répondre dans la série.

C’était plus difficile qu’il n’y paraît, parce que «TDBS», comme l’appellent les fans et ceux qui produisent la série, est censé plaire à tout le monde. Le spectacle est un «espace sûr» et, comme l’a dit Mme Barrymore dans son ouverture de quatre minutes et 38 secondes monologue ce matin-là, « je ne voulais pas jubiler parce que je sais qu’il y a des gens qui souffrent. »

Elle a pleuré, comme elle le fait souvent. Comme quand son ex-mari Tom Green, à qui elle n’avait pas vu ou parlé depuis environ 15 ans, est venu dans l’émission et ils se sont souvenus. Ou quand un médium psychique a dit à Mme Barrymore que Will Kopelman, avec qui elle était mariée jusqu’en 2016, avait des parents de l’autre côté qui l’aimaient et la considéraient comme un membre de la famille.