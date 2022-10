À l’intérieur du système apocalyptique “Dead Hand” de Poutine qui peut “tirer ses 1 600 armes nucléaires à la fois” pour anéantir l’Occident

L’arsenal de super-armes terrifiantes de VLADIMIR Poutine comprend le système mortel “Dead Head” qui peut tirer 1 600 bombes nucléaires À LA FOIS.

Le dirigeant russe dispose d’une collection d’armes puissantes, qu’il a menacé à plusieurs reprises d’utiliser.

Le système peut lancer des centaines de missiles balistiques intercontinentaux Crédit : Getty – Contributeur

On pense que Mad Vlad a près de 6000 ogives nucléaires à sa disposition Crédit : Getty

On estime que le tyran russe dispose de près de 6 000 têtes nucléaires, dont 1 600 sont prêtes à être déployées.

Toutes ces armes sont liées au système d’armes nucléaires “Dead Hand” de Moscou, également connu sous le nom de Perimeter.

Considéré comme l’un des systèmes nucléaires les plus catastrophiques au monde, le Dead Hand a été développé pour la première fois pendant la guerre froide.

Le système qui a été qualifié de “dispositif apocalyptique” par les experts, est capable de tirer toutes ses armes nucléaires à la fois.

Dead Hand est un système d’armes automatisé, conçu pour lancer une frappe nucléaire de représailles.

Essentiellement, au cas où la Russie serait touchée par une attaque nucléaire, le périmètre lancerait automatiquement une frappe contre l’ennemi en réponse.

Il a été créé pour s’assurer qu’il y aurait une grève de représailles au cas où tous les responsables russes seraient anéantis.

Il vérifie d’abord les signes de hauts responsables militaires – s’il ne peut détecter personne en vie, il commence à rechercher les signes d’une attaque nucléaire.

Le système détecte une frappe nucléaire en mesurant la lumière, les niveaux de rayonnement, l’activité sismique, la pression atmosphérique et la chaleur.

Le périmètre est alors déclenché et envoie un ordre pré-saisi de l’état-major général des forces armées – une fusée de commandement transmettant les ordres de lancement aux silos nucléaires à travers le pays.

On pense que le missile de commandement est également capable de transmettre des ordres d’attaque aux forces russes ailleurs dans le monde, telles que des bombardiers et des sous-marins.

Le système activerait alors le lancement de missiles balistiques intercontinentaux.

On pense que le système d’armes tueur est situé dans un bunker militaire quelque part au sud de Moscou.

S’adressant au Daily Star en 2018, l’officier de lancement nucléaire de l’US Air Force, le Dr Bruce Blair, a déclaré qu’il est exploité par trois membres d’équipage dont le seul travail est de s’assurer que le système est fonctionnel.

Il a dit: “[Dead Hand] est entièrement automatique, sauf qu’il doit être activé par l’état-major général en cas de crise, et il y a une petite équipe qui effectuerait un petit nombre de fonctions avant qu’il ne fonctionne.

“Cet équipage n’est pas de haut rang et suivrait simplement une liste de contrôle, de sorte que la composante humaine n’exercerait pas de jugement et ne réagirait que comme des chiens pavloviens.”

Il l’a décrit comme un moyen “légitime et éthique” d’empêcher une guerre nucléaire sur la base de “représailles basées sur la dissuasion”.

Bien qu’il ne soit destiné à être activé qu’en temps de crise, il serait activé et prêt à frapper depuis 2009.

Le commandant des forces de missiles russes, Sergey Karakaev, a confirmé dans une interview en 2011 que le Dead Hand est toujours en activité.

Il a déclaré à KP.RU à l’époque: “Oui, le système Perimeter existe aujourd’hui – elle est en service de combat.

“Et lorsque le besoin se fait sentir d’une frappe de représailles lorsqu’il n’y a aucun moyen d’apporter un signal à une partie des lanceurs, cette commande peut provenir de ces missiles du périmètre.”

Le système d’armes destructrices reste pleinement fonctionnel alors que les craintes d’une guerre nucléaire augmentent dans un contexte de tensions croissantes entre Moscou et l’Occident.

Après une série de défaites humiliantes sur le champ de bataille, le dirigeant russe est de plus en plus frustré et on craint qu’il n’ait recours à l’arme nucléaire.

Hier, le dictateur russe a supervisé les exercices inquiétants “Operation Thunder”, au cours desquels les forces russes ont simulé une frappe nucléaire massive en représailles.

Une vidéo publiée par le site Web militaire russe Zvezda montrait des membres des forces armées devant des ordinateurs lançant un missile balistique Yars tandis que d’autres images montraient un missile balistique intercontinental Sineva tiré depuis un sous-marin dans la mer de Barents.

Et un haut responsable américain a maintenant mis en garde contre “un nouveau développement troublant impliquant l’arsenal nucléaire russe”.

Poutine a soulevé à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation des armes – et on craint qu’il ne prépare potentiellement un test en mer Noire.

Les armes nucléaires n’ont pas été utilisées dans une guerre depuis que les États-Unis ont largué deux bombes sur le Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

Pendant ce temps, une simulation récente a révélé comment une frappe nucléaire russe pourrait déclencher un conflit mondial, tuant 35 millions de personnes en quelques heures seulement.

Le dirigeant russe est de plus en plus frustré alors que ses troupes font face à la défaite Crédit : AP

Le missile balistique intercontinental russe Yars lors d’exercices militaires Crédit : Reuters