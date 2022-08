À l’intérieur du superyacht de 300 millions de livres sterling du souverain de Dubaï avec héliport pour l’hélicoptère Black Hawk, la discothèque et le garage sous-marin

L’UN des plus grands superyachts du monde, le Dubaï de 300 millions de livres sterling, dispose d’un héliport pour un hélicoptère Black Hawk et d’un garage sous-marin.

Le luxueux navire qui appartient au souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, s’étendant sur sept ponts, comprend également un magnifique atrium de 70 pieds de large, une discothèque et un cinéma.

531 pieds Dubaï est l’un des plus grands yachts du monde

Le mégayacht dispose d’un héliport, d’une discothèque et d’un garage sous-marin

Le navire dispose également d’une piscine en mosaïque

Le super yacht peut accueillir jusqu’à 24 invités car il dispose d’une suite propriétaire, de cinq suites VIP et de six suites invités, toutes avec des balcons ouverts.

Il dispose de cabines pour 88 membres d’équipage ainsi que du capitaine, du chef mécanicien et du médecin, ce qui lui permet d’accueillir un total de 115 personnes.

Le yacht 531tf qui a été lancé en 2006 par Platinum yachts est le quatrième plus grand yacht privé au monde.

La construction du navire a d’abord commencé pour le prince Jefri Bolkiah de Brunei, mais elle a été interrompue.

En 2001, la coque construite par Blohm + Voss a été vendue à Platinum Yachts qui a ensuite achevé le projet et l’a nommé Dubaï.

Le superyacht qui peut atteindre des vitesses de 29 mph comprend également un escalier impressionnant avec des marches en verre qui changent de couleur, un espace barbecue, une salle de sport et une discothèque.

Les visiteurs peuvent profiter du soleil dans l’un des nombreux espaces de bronzage tels que la piscine en mosaïque ou les superbes jacuzzis.

Dubaï est l’un des plus grands superyachts du monde, juste après Azzam, le Fulk Al Salamah de 538 pieds et l’Eclipse de Roman Abramovich.

Le mégayacht Azzam est en vente pour la modique somme de 600 millions de dollars après avoir battu le record du navire le plus lucratif du monde lors de sa construction en 2013.

Le navire de luxe dispose d’un impressionnant escalier en verre

Le yacht de 300 millions de livres sterling peut accueillir jusqu’à 24 invités

Le navire de luxe appartient à Mohammed bin Rashid Al-Maktoum Crédit : AFP

Il mesure près de 600 pieds de long et peut accueillir plus de 100 personnes – mais ils ne peuvent pas tous être des invités, car il faut au moins 60 membres d’équipage pour l’entretenir.

Le luxueux Dubaï est suivi par 512 pieds Dilbar, nommé d’après la défunte mère du propriétaire, le milliardaire né en Ouzbékistan Alisher Usmanov et le prince Abdulaziz, l’un des yachts royaux de la famille royale saoudienne.

A + a été construit en 2012 et a coûté environ 527 millions de dollars, tandis que El Mahrousa est le plus ancien superyacht actif au monde construit en 1865.

Il y a aussi le plus récent superyacht, Nord et Flying Fox, le plus grand navire affrété au monde.