À l’intérieur du superyacht de 240 millions de livres sterling de l’héritière de Walmart, Nancy Walton Laurie, avec héliport et art doré alors qu’il accoste au Royaume-Uni

Un superyacht de plusieurs millions de livres a été aperçu en train de naviguer sur la Tamise hier alors que son propriétaire se prépare à l’amarrer à Londres.

Superyacht Kaos, appartenant à l’héritière de Walmart Nancy Walton Laurie, vaut 241 millions de livres sterling et possède un intérieur à couper le souffle.

Le yacht a été vu naviguant vers Londres ce matin près du Kent Crédit : Alamy

Nancy Walton Laurie vaut des milliards grâce à sa famille Crédit : Getty

Le navire a été vu naviguant près de Sheerness ce matin alors que des passants stupéfaits filmaient le navire gigantesque.

Le yacht a été construit en 2017 par Oceanco, la même société qui a fabriqué un super yacht de 400 millions de livres sterling à Jeff Bezos.

Les photos du yacht révèlent un intérieur époustouflant, équipé d’une piscine complète, d’un coin repas et d’un espace pour un bateau plus petit.

Le salon présente des plafonds dorés, des éléments en bois sombre et des salles de bains en marbre.

Le navire de 360 ​​pieds de long dispose d’un héliport ainsi que d’une grande table à manger circulaire en marbre et de rampes sur mesure.

Il dispose également d’un aquarium complet, d’un cinéma et d’un spa.

Plusieurs ponts offrent beaucoup d’espace pour bronzer sur les canapés et les chaises en peluche blancs.

Le pont supérieur dispose même d’un jacuzzi pour que les personnes à bord puissent se détendre.

Laurie possédait auparavant un autre superyacht appelé Secret, et valait

À 271 pieds, il est plus petit que son navire jumeau Kaos, mais tout aussi magnifique.

L’art mural doré est loin des tons sourds de Kaos, mais correspond au luxe du style de vie de Laurie.

Les planchers de salle de bain chauffants sont un standard sur le yacht, et le maître dispose de deux salles de bain privatives.

Le bateau dispose également d’un ascenseur en verre, d’un cinéma pour 12 personnes et d’un salon de massage à bord.

Il y a même un bar à l’intérieur appelé « The London bar », avec des machines à fumée, une cabine de DJ et un lustre mural à eau.

Par coïncidence, le superyacht Kaos de Laurie devrait accoster dans la ville de Londres plus tard cet après-midi.

Laurie est la plus jeune fille de Bud Walton, dont le frère Sam a lancé ce qui allait devenir le plus grand magasin de détail au monde.

Le tout premier magasin Walmart a ouvert ses portes en juillet 1962 dans l’Arkansas, et les héritiers détiennent collectivement environ 50% du stock.

Cette année-là également, la famille Walton a subi un énorme coup financier après la chute du cours de l’action de Walmart de 10% en 2022.

La chute des actions due à la vente par la société de ses activités au Royaume-Uni et au Japon et à une réduction des attentes en matière de bénéfices a fait perdre plus de 27 milliards de dollars aux héritiers.

Son fondateur et sa femme Helen Walton ont eu quatre enfants – Rob, John, Jim et Alice.

John est décédé en 2005 dans un accident d’avion, mais les trois frères et sœurs survivants figurent régulièrement dans le top 20 de la liste Forbes 400 depuis 2001.

Il est équipé d’un héliport et d’un magnifique travail de peinture bleue Crédit : Super Yacht Times