À l’intérieur du style de vie somptueux de Kim Jong-un, de l’île de style Ibiza aux millions de personnes soufflées en lingerie pour une «escouade de plaisir» tordue – The Sun

Des îles PRIVÉES, une chaîne de palais et un harem personnel de milliers de femmes ne sont pas exactement ce que Karl Marx avait en tête dans sa vision du paradis des travailleurs.

Mais c’est exactement pour cela que le despote communiste Kim Jong-un dépense ses milliards imbibés de sang alors que ses citoyens nord-coréens vivent dans le dénuement et la peur.

Kim Jong-un à bord de son jet privé – l’un de ses nombreux véhicules de luxe extrêmement chers

Le tyran meurtrier mène une vie d’un luxe étonnant tandis que des millions de Nord-Coréens vivent dans le dénuement Crédit : Alamy

Cette semaine, le tyran aurait exigé que les États-Unis lèvent les sanctions sur l’alcool « haut de gamme » et les costumes de luxe avant que les pourparlers sur la dénucléarisation puissent reprendre.

La demande intervient alors que l’État secret continue de lutter contre une grave pénurie alimentaire exacerbée par les tempêtes et la pandémie.

Park Jie-won, chef du Service national de renseignement de la Corée du Sud, a déclaré que la demande de produits de luxe n’était « pas seulement destinée à la propre consommation de Kim Jong Un, mais à distribuer à l’élite de Pyongyang ».

Le goût de Kim pour les bonnes choses de la vie est légendaire depuis qu’il est devenu chef suprême de la Corée du Nord en 2011.

Kim a injecté des millions dans l’ouverture de stations de ski à travers la Corée du Nord pour encourager le tourisme Crédit : Getty Images – Getty

On estime qu’il vaut au moins 5 milliards de dollars (3,6 milliards de livres sterling) et aime faire des folies comme la plupart des milliardaires – sur des flottes de véhicules de luxe, un portefeuille immobilier tentaculaire et les meilleurs délices culinaires que l’argent peut importer illégalement.

Cela contraste fortement avec les 60 pour cent des 26 millions de citoyens nord-coréens qui vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté et luttent pour survivre.

De sa chaîne de palais à sa collection de montres de plusieurs millions de dollars, voici l’histoire intérieure du style de vie somptueux de Kim Jong-un.

Des palais à l’épreuve des armes nucléaires et une « Ibiza » personnelle

L’une des propriétés de Kim Jong-un à Pyongyang, la capitale nord-coréenne Crédit : Getty – Contributeur

La maison décadente n’est que l’une des nombreuses qu’il possède dans la ville – certaines d’entre elles sont reliées par des tunnels à son palais principal Crédit : Getty – Contributeur

Lorsqu’il n’apparaît pas en public, Kim a le choix entre un nombre impressionnant de cachettes.

Il possèderait 17 palais disséminés dans toute la Corée du Nord, dont un avec sa propre piste d’atterrissage de 500 m à Wonsan.

Mais sa résidence principale, Central Luxury Mansion, se trouve dans la capitale du pays, Pyongyang.

Le palais à l’épreuve des attaques nucléaires est protégé par plusieurs unités militaires ainsi qu’une clôture électrique à haute tension et même des champs de mines.

Il a même sa propre gare en dessous et des tunnels le relient à certaines de ses autres propriétés.

Des images satellite révèlent les installations extraordinaires de son complexe privé à Wonsan, qui possède son propre stade sportif Crédit : Google

Sa retraite côtière a même son propre stand de tir et son propre théâtre ainsi qu’un port pour son yacht de luxe Crédit : Reuters

Mais quand il veut se lâcher, Kim possède également le même must-have milliardaire pour lequel Richard Branson est connu – sa propre île de fête privée.

La légende de la NBA Dennis Rodman, qui entretient une amitié improbable avec Kim, a parlé au Sun d’un bender hédoniste d’une semaine sur l’île en 2013.

« L’île de Kim est incroyable », a déclaré Rodman.

« C’est comme aller à Hawaï ou à Ibiza, mais il est le seul à y vivre.

«Il a 50 à 60 personnes autour de lui tout le temps – juste des gens normaux, buvant des cocktails et riant tout le temps.

« Si vous buvez une bouteille de tequila, c’est la meilleure tequila.

« Tout ce que vous voulez, il a le meilleur. »

Avions blindés, trains et automobiles

Kim Jong-un et son ex-femme de pom-pom girl Ri Sol Ju débarquant de son avion personnel Crédit : Reuters

Il possède également un yacht Princess de luxe comme celui-ci qui vaut des millions

L’intérieur somptueux des yachts Princess est conçu pour être le summum du luxe exclusif Crédit : Princess Yachts

Rodman a également eu un rare aperçu de l’intérieur du yacht de luxe de Kim.

Il a décrit le navire de 95 pieds comme « un croisement entre un ferry et un bateau Disney ».

On pense que son navire est un Princess 95MY de conception britannique d’une valeur d’environ 7 millions de dollars, doté de cabines, d’un large pont et d’une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à dix personnes.

Mais lorsqu’il n’est pas sur son yacht, on peut le trouver en train de parcourir le pays à bord d’Air Force Un, un luxueux avion de ligne russe IL-62 valant des millions.

Kim aurait même aimé prendre les commandes de l’avion, bien qu’il n’ait aucune qualification de vol connue.

Les dirigeants nord-coréens avant lui étaient connus pour favoriser les voyages en train blindé.

Le train blindé de Kim Jong-un transporte également sa Mercedes blindée – qui est protégée à tout moment Crédit : AP : Presse associée

Kim rencontre des responsables chinois à bord de son train en 2018 Crédit : AP : Presse associée

Le train de Kim serait rempli de « grandes et belles vierges » de sa « brigade du plaisir » personnelle Crédit : Reuters

Le père de Kim, Kim Jong-il, est même décédé à bord de son train de luxe, qui aurait 90 voitures avec des chambres et des salles de conférence équipées de meubles haut de gamme fabriqués à l’étranger.

Le propre train de Kim a beaucoup des mêmes garnitures et est également connu pour transporter sa limousine blindée Mercedes-Maybach Pullman Guard, d’une valeur d’environ 1 million de dollars.

La Mercedes blindée de Kim est protégée par pas moins de 12 agents obligés de courir à ses côtés Crédit : Alamy Live News

Ce n’est qu’une de sa flotte de 100 voitures de luxe à prédominance européenne.

Son train serait également composé de « dames conductrices » choisies dans son « Pleasure Squad » ou Gippeumjo.

Ce groupe d’environ 2 000 femmes est médicalement certifié comme vierge et est payé pour divertir Kim et d’autres hauts fonctionnaires, principalement à travers le sexe.

Fumée de créateur et océans de whisky

Kim Jong-un privilégie les cigarettes « designer », ainsi que toute une série d’autres produits de confort incroyablement coûteux Crédit : AP : Presse associée

Son harem secret est lui-même une autre source des folies stupéfiantes de Kim.

Rien qu’en 2016, il a déboursé 2,7 millions de livres sterling en lingerie fantaisie – y compris des corsets et des bretelles racés – importés de Chine.

Les sanctions internationales sont censées empêcher Kim d’importer des produits de luxe, mais il a dépensé au moins 493 millions de livres sterling en 2017 pour une multitude d’importations illégales, notamment des instruments de musique, de l’alcool et un hydravion.

Sa collection personnelle de montres-bracelets est estimée à plus de 8 millions de dollars.

Kim a été photographié portant une montre suisse automatique IWC Portofino de 10 000 £ lors d’un essai de missile nucléaire en 2019 alors que son pays mourait de faim.

Kim Jong-un portait une montre de 10 000 £ en observant un essai de missile nucléaire en 2019

Kim Jong-un dînant avec le président chinois Xi Jinping et leurs épouses – Kim est connu pour avoir des goûts culinaires extrêmement indulgents Crédit : Reuters

On dit que le tyran fou de nourriture dépense une fortune en fromage chaque année

Mais le tyran lui-même n’a jamais faim.

Il est connu pour privilégier les plats décadents comme le foie gras, le homard et le caviar et il emmène une équipe de ses propres chefs avec lui lors de voyages internationaux.

Ils passent jusqu’à une heure à goûter chacun de ses plats avant de les lui servir pour s’assurer qu’ils n’ont pas été empoisonnés.

Et quand il s’agit de choisir son propre poison, Kim expédie chaque année des milliers de bouteilles de whisky du monde entier pour son plaisir personnel.

On pense qu’il débourse 21 millions de livres sterling par an pour de l’alcool chic comme Hennessey, qui peut coûter 1 500 livres sterling la bouteille.

Kim accompagne même ses boissons avec des cigarettes de créateurs français fabriquées par Yves Saint Laurent, au prix de 31 £ le paquet.

Stations de ski de luxe avec des enfants

La station de ski de neuf pistes Masikryong – Kim a construit plusieurs stations de ski de luxe en Corée du Nord au cours de la dernière décennie Crédit : AFP – Getty

Il a également dépensé une fortune en important des chevaux pur-sang Crédit : Reuters

Beaucoup de ses étalons coûteux ont été utilisés dans des photos de propagande d’État Crédit : AFP

Et ses dépenses folles s’étendent également à ses passe-temps.

Kim est connu pour être un grand fan de basket-ball, avec des affiches de Michael Jordan et des Chicago Bulls ornant les murs de sa chambre alors qu’il étudiait en Suisse.

Trois membres des Harlem Globetrotters se sont même rendus en Corée du Nord pour organiser un match d’exhibition bizarre en 2013, c’est ainsi qu’il a cimenté son amitié avec Dennis Rodman.

Mais Kim est également connu pour aimer et posséder un certain nombre de chevaux pur-sang.

Il a dépensé au moins 584 302 $ pour 138 chevaux de race pure entre 2010 et 2019, selon les données des douanes russes.

De nombreuses images de propagande montrent Kim arpentant des montagnes enneigées sur un étalon blanc, ce qui, selon lui, inspire confiance en son régime.

Kim Jong-un regarde un match de basket avec Dennis Rodman Crédit : AP : Presse associée

Kim profitant d’une balade au Rungna People’s Pleasure Ground à Pyongyang en 2012 Crédit : EPA

Et il utilise également les montagnes du pays pour construire une chaîne de stations de ski de luxe, la dernière ayant ouvert ses pistes en février de l’année dernière.

Kim a injecté quelque 21 millions de livres sterling dans la plus grande station balnéaire du pays, Masikryong, qui a été construite en moins d’un an et ouverte en 2013.

La station, qui comprend une remontée mécanique vieille de 30 ans achetée à l’Autriche et fournie par la Chine, a été accusée d’avoir recours au travail des enfants d’à peine 11 ans.