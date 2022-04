À l’intérieur du style de vie luxueux de Gwen Shamblin Lara, des propriétés de 20 millions de dollars aux avions privés avant l’accident d’avion

Gourou du régime CHRÉTIEN Gwen Shamblin Lara, chef de la Remnant Fellowship Church, a vécu un style de vie de luxe avant de mourir dans un accident d’avion privé choquant en 2021.

Les détails de la vie du chef d’église basé au Tennessee sont révélés dans une nouvelle docu-série explosive de HBO, intitulée The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin.

Gwen Shamblin Lara était un auteur et un dirigeant de la Remnant Fellowship Church Crédit : Scott Sabo / Wikipédia CC

Elle et son mari, Joe Lara, ont été tués dans un accident d’avion Crédit : Facebook

Une enquête sur le testament de Shamblin Lara a été menée après sa mort Crédit : gwenshamblinlara/Instagram

À sa mort en mai 2021, une enquête sur le testament de Shamblin Lara impliquait une succession pouvant valoir des millions.

“Cela me suggère – peut-être que je suis cynique – cela me suggère que l’accumulation n’était pas pour Dieu, c’était pour Gwen”, a déclaré l’avocat de Nashville, Gary Blackburn, à WTVF, qui a mené l’enquête.

En 1998, Shamblin Lara a déclaré à l’animateur de CNN, Larry King : “Cet argent, la moitié va au gouvernement, l’autre moitié va au maintien afin que quelqu’un d’autre puisse être aidé.”

Cela signifierait que rien n’a été laissé à la famille de Shamblin Lara, ce qui, selon elle, était la vérité.

En 2017, sa fille, Elizabeth, a perpétué cette affirmation et a déclaré : “[Shamblin Lara] pratiquement remis le mien et l’héritage de Michael.”

Cependant, le testament de Shamblin Lara a révélé que tout était laissé à ses deux enfants, selon WTVF.

L’enquête a également révélé que le testament de Shamblin Lara n’avait pas laissé d’argent à la Remnant Fellowship Church, malgré ce qu’elle avait publiquement affirmé.

Mais l’église a publié une déclaration à la chaîne de Nashville, disant que Shamblin Lara a fait don de “Weigh Down Ministries et de ses bénéfices, ainsi que de toutes ses propriétés intellectuelles à l’église”.

“En ce qui concerne la succession de Gwen, Gwen, Michael et Elizabeth ont décidé il y a près de deux décennies de donner environ 10 millions de dollars de ce qui aurait été l’héritage de Michael et Elizabeth au bâtiment et au terrain de Remnant Fellowship Church.

“C’était un incroyable cadeau de générosité de la part de Gwen et de l’héritage de sa famille, et l’église n’en attendait pas plus.”

Il a également été révélé que le divorce de Shamblin Lara en 2018 avec son mari, David Shamblin, montrait que le couple possédait 18 propriétés d’une valeur de plus de 20 millions de dollars.

Ces propriétés comprenaient une maison de plage en Floride évaluée à plus de 4 millions de dollars, un autre manoir à Brentwood à environ 7 millions de dollars et le jet qui s’est écrasé, tuant Shamblin Lara et plusieurs autres.

“APPROCHE INNOVANTE”

Shamblin Lara, mère de deux enfants, était une gourou chrétienne de l’alimentation qui a fondé la Remnant Fellowship Church en 1999.

Née à Memphis en février 1955, Shamblin Lara était l’auteur du livre de 1997, The Weigh Down Diet, “une approche révolutionnaire de la perte de poids”, selon la description du livre.

“Les personnes qui n’ont pas connu de fin à leur faim et qui n’ont aucun contrôle sur leurs crises de boulimie nocturnes ont appris grâce à l’atelier Weigh Down qu’elles peuvent supprimer l’irrésistible désir de nourriture”, selon le résumé d’Amazon.

“Ce n’est pas un régime comme les autres, car il n’est pas axé sur l’alimentation.”

Shamblin Lara était l’une des sept personnes tuées dans un accident d’avion en mai 2021.

Un Cessna C501 s’est écrasé sur le lac Percy Priest près de Smyrna, dans le Tennessee, après avoir décollé d’un aéroport voisin vers 11 heures le 29 mai.

” ESPOIR RENOUVELÉ “

L’église Remnant Fellowship est située à Brentwood, dans le Tennessee.

L’église présente “une communauté internationale de personnes qui trouvent un espoir renouvelé, un amour profond et un but profond en mettant en pratique les enseignements non dilués de Jésus-Christ”, selon le site Web de l’organisation.

“Alors que le divorce, la dépression, l’obésité et les enfants incontrôlables sont de plus en plus la norme ces jours-ci, au Remnant, nous connaissons des mariages guéris, une joie croissante, une santé restaurée, des finances réparées et des enfants qui aiment suivre les conseils de leurs parents .”

Il y a plus de trois décennies, Shamblin Lara avait lancé l’atelier Weigh Down.

Il s’agit d’une série d’études bibliques qui “a dirigé les âmes blessées et emprisonnées sur la façon de se détourner des vices destructeurs et des comportements et émotions indésirables… [to] les orientent vers une véritable relation avec Dieu.”

Ces vices comprenaient “la suralimentation, l’indulgence pour l’alcool, la colère et la dépression”.

Son livre et la création de la Remnant Fellowship Church suivront plus tard.

« ELLE A BRISÉ MA FAMILLE »

La deuxième partie des docu-séries HBO “The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin”, explore ce qui est arrivé à l’église de Shamblin Lara après sa mort choquante en mai 2021.

Sa fille, Elizabeth, dirige maintenant la Remnant Fellowship Church.

Dans la bande-annonce de la nouvelle partie de la série, un fidèle dit : “Gwen a brisé ma famille”, dit une femme dans la bande-annonce.

“La seule chose que je peux faire, c’est ramasser les morceaux.”

La première partie des docuseries a été diffusée en septembre 2021, jetant un coup d’œil à l’ascension de Shamblin Lara vers la gloire grâce à son programme de régime et à la fondation de son église.

Shamblin est décédé l’année dernière lorsqu’un petit avion à destination de l’aéroport international de Palm Beach en Floride s’est écrasé.

L’avion était enregistré auprès de JL&GL Productions LP, qu’elle possédait avec son deuxième mari, Joe Lara, selon WTVF.