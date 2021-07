À l’intérieur du style de vie de Jinger Duggar et Jeremy Vuolo à Los Angeles avec des croyances «acceptantes» et une parentalité «détendue» après l’annulation du spectacle

JINGER Duggar et son mari, Jeremy Vuolo, ont troqué leur vie en Arkansas pour LA il y a deux ans et leur vie ne pourrait être plus différente alors qu’ils s’éloignent de sa grande famille religieuse.

le anciennes stars de télé-réalité tracent leur propre chemin après leur spectacle Comptant sur a été éliminé à la suite du frère de Jinger Josh Duggar être arrêté sur des accusations de pornographie juvénile.

Ils mettent de la distance entre eux et la famille religieuse stricte de Jinger[/caption]

Le couple, qui a des enfants Felicity, deux ans, et Évangéline Jo, sept mois, prévoyez «d’élever leurs enfants différemment» de la façon dont Jinger a grandi avec papa Jim Bob et maman Michèle, ont déclaré des sources exclusivement au Sun.

Bien qu’ils soient toujours dévoués à leur foi chrétienne, Jinger et Jeremy « acceptent davantage » les différents modes de vie à Los Angeles et sont devenus amis avec beaucoup de nouvelles personnes.

L’initié a déclaré: « Leur opinion sur le mariage homosexuel reste la même, mais ils sont plus ouverts à la façon dont les autres choisissent de vivre leur vie à LA.

«Ils élèvent leurs enfants différemment de la façon dont Jinger a été élevé, leur style parental est beaucoup plus détendu et il est probable que leurs filles seront encore plus ouvertes d’esprit.

« Bien qu’ils aiment être sous les feux de la rampe pour leur travail, ils ne veulent pas que l’accent soit mis sur leurs enfants et ils choisissent de garder leur visage caché sur les réseaux sociaux. »

Une deuxième source a déclaré que le couple avait embauché une nounou, mais qu’ils passaient la majorité de leur temps avec leurs enfants, tandis que Jeremy travaille également comme pasteur à Grace Community Church à Sun Valley, près de leur domicile.

SUR LEUR PROPRE CHEMIN

Le couple, qui ont publié leur livre plus tôt cette année, se concentrent également sur leur podcast et ont « de nombreux projets en cours », alors qu’ils continuent de développer leur marque de style de vie.

La source a révélé: « Ils sont beaucoup plus LA qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils ont déménagé ici pour la première fois. Ils boivent du café haut de gamme et viennent de rejoindre une salle de sport ensemble, ils adorent ça.

« Jinger et Jeremy vivent dans une maison familiale assez modeste, mais ils se débrouillent bien quand il s’agit d’argent et viennent d’acheter une nouvelle voiture Lexus.

« Ils dînent aussi dans des endroits très étoilés comme Craig’s et Catch, ils ne boivent pas mais ils côtoient souvent des célébrités, c’est une vie très différente de l’Arkansas où Jinger a grandi.

“Ils vont parfois regarder les Dodgers jouer et adorent les petits voyages à la plage et dans les glaciers, ils pensent que c’est une ville formidable pour élever leurs enfants.”

AIMER LA

Un représentant du couple a déclaré en exclusivité au Sun que c’était « incroyable » de les voir embrasser Los Angeles et explorer différentes parties de la ville.

Ils ont déclaré : « La plupart des gens qui s’installent ici sont intimidés par la taille de cette ville, mais ils ont vraiment fait un excellent travail pour profiter des meilleures parties.

“Ils sont de grands fans de shopping sur Fairfax et sont devenus des fans de baskets avec une affinité pour les Nike Air Jordan 1s.”

Les Duggars essaient de mettre en œuvre un code vestimentaire conservateur, et les femmes ne doivent pas montrer de jambes ou s’habiller de manière révélatrice – mais Jinger ne s’en tient plus au livre de règles.

Une source a déclaré: « Ils sont beaucoup plus audacieux, Jinger porte parfois des shorts courts et ils portent beaucoup de noir, ils expérimentent certainement quand il s’agit de leurs choix de mode.

Jinger a récemment ouvert environ « en difficulté » avec ses parents sur sa décision d’aller à l’encontre de leurs règles de garde-robe, y compris le port de pantalons.

Dans son nouveau livre, L’espoir que nous détenons : Trouver la paix dans les promesses de Dieu, avec Jérémy, elle a réfléchi à la raison pour laquelle elle a commencé à la défier codes vestimentaires stricts des parents.

Jinger a écrit : « Ma mère nous avait toujours habillés, nous les filles, de jupes et de robes, une norme tirée de Deutéronome 22 :5, qui dit : « Une femme ne doit pas porter un vêtement d’homme » (ESV) et je ne l’ai jamais vraiment remis en question. . «

Elle a poursuivi: «La pudeur était un sujet énorme dans notre maison, et nous pensions que porter des jupes au lieu de pantalons était un élément central de la pudeur. Mais je voulais découvrir par moi-même ce que la Bible avait à dire.

PLUS DE COMPTE

Suivant le annulation de Counting On, que The Sun a révélé plus tôt ce mois-ci, Jinger, 27 ans, et Jeremy, 33 ans, ont déclaré dans un déclaration qu’ils sont « de tout cœur d’accord » avec la décision du TLC.

Ils ont déclaré : « Nous sommes entièrement d’accord avec la décision de TLC de ne pas renouveler ‘Counting On’ et nous sommes ravis du prochain chapitre de notre vie.

« Nous tenons à remercier nos fans, nos amis et l’incroyable équipe de tournage qui nous ont montré leur amour et leur soutien.

«Nous sommes reconnaissants envers TLC de nous avoir donné l’opportunité de faire partie de leur réseau au fil des ans et de leur gentillesse envers la famille Vuolo.

« Ce fut un voyage remarquable qui a ouvert des portes pour voyager et découvrir le monde d’une manière que nous n’aurions pas imaginé possible. »

L’IMPACT DE JOSH

Une source avait précédemment déclaré au Sun que le couple ne voulait pas que l’arrestation de Josh nuise à leur marque.

L’initié a expliqué: «Cela a été une période très difficile pour eux en tant que famille, avec l’accueil d’un nouveau bébé pendant une pandémie et maintenant l’arrestation de Josh.

«Ils ont été très francs au sujet de son inculpation, ils ne veulent rien avoir à faire avec lui et ne veulent pas que ses problèmes nuisent à leur vie en Californie. Ils se sentent assez c’est assez.

«Ils ont arrêté d’enregistrer leur podcast il y a quelques mois car ils étaient très débordés de jongler avec la vie de famille avec leur marque de style de vie et la sortie de leur livre.

« Ils travaillent maintenant sur de nouveaux épisodes et sont heureux de son évolution. »

Les stars de la télévision ont lancé leur émission chrétienne en juin dernier et ont augmenté leur audience pour avoir des centaines de milliers de fans téléchargeant plus de 30 épisodes.

Ils avaient également plus de 40 000 personnes qui suivaient sur l’Instagram du podcast, mais nettoyé leur compte pendant la pause du spectacle – suppression de toutes les photos et vidéos.

Le couple est maintenant de retour sur les réseaux sociaux et prévoit de supprimer de nouveaux épisodes de leur podcast dans les semaines à venir, a déclaré une source.

Jinger et Jeremy peuvent signer pour de nouveaux travaux télévisés maintenant que Counting On est terminé, mais ils sont piégés dans leurs contrats TLC pendant six mois supplémentaires, The Sun a précédemment révélé.





L’initié a déclaré: « Maintenant, TLC a mis fin à l’émission, la plupart des membres de la famille cherchent désespérément à se retirer des contrats, ils pensent que c’est injuste, ils ne peuvent pas encore passer à autre chose et signer d’autres accords.

«Ils feront tout pour s’en sortir et envisageront de futurs projets soit à la télévision, soit avec des marques.

« Les contrats signifient également que la famille ne peut pas trop parler de l’émission, de son annulation ou de la façon dont l’arrestation de Josh a affecté la famille, elle doit être très prudente. »

Jinger, 27 ans, ne respecte plus le code vestimentaire strict de son père Jim Bob et montre souvent ses jambes[/caption]

Ils sont toujours dédiés à leur foi chrétienne et ont publié un livre plus tôt cette année[/caption]

Counting On a été supprimé plus tôt ce mois-ci après l’arrestation de Josh Duggar[/caption]