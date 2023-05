À l’intérieur du « Spar le plus chic du Royaume-Uni » – voici pourquoi les clients l’aiment tant

Les amateurs de cuisine ont surnommé un Spar le « plus chic du Royaume-Uni » – et ont révélé pourquoi ils l’aiment tant.

La boutique, à Narberth, Pembrokeshire, au Pays de Galles, est devenue célèbre pour servir des dîners rôtis tous les dimanches.

Le nouveau magasin a ouvert ses portes le mois dernier et a immédiatement attiré l’attention des habitants – qui disent que c’est le « magasin le plus chic du Pays de Galles ».

Une visite vidéo du magasin montre que le magasin dispose d’un bain de glace pour refroidir les boissons avant l’achat.

Il dispose également d’une machine à souffler le tango et permet aux gens de verser leurs propres glaces molles.

Les clients peuvent également s’offrir une frappe végétalienne et le magasin propose des offres de repas « premium ».

Il vend également des œufs locaux et du pain fait maison par des agriculteurs de la communauté.

Cependant, la partie la plus populaire du magasin est sa zone de charcuterie – où ils préparent des dîners rôtis à emporter.

Pour seulement 6,50 £, ils offrent aux clients un choix de bœuf ou de porc – servis avec de la purée, de la farce, des puddings Yorkshire, des carottes, des pois, du chou-fleur et de la sauce.

Les critiques sur les pages Facebook de la boutique ressemblent plus à un restaurant qu’à un Spar.

Un client satisfait a écrit : « Juste pour dire que le déjeuner du dimanche était absolument délicieux.

« Belle viande (de boeuf) et vraiment savoureuse.

“Excellent rapport qualité/prix. J’en achèterai certainement un à nouveau.”

Un autre a déclaré: « J’ai été très impressionné par la nourriture et l’atmosphère. »

Et un visiteur du Spar a révélé : « Finie la façade blanche, rouge et verte fatiguée, remplacée par une façade noire mate et un nouvel accent sur les aliments frais pour les clients qui souhaitent « préparer un repas » ou « prendre et prendre ». missions « manger ».

Ils ont ajouté: « Si j’étais audacieux, je dirais que c’est peut-être le Spar le plus chic du Pays de Galles, ce qui est approprié étant donné que Narberth est l’un des endroits les plus branchés où vivre au Pays de Galles. »

