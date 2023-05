À l’intérieur du sinistre «camp» du suspect de Madeleine McCann à côté du réservoir fouillé par les flics

Des images EXCLUSIVES montrent le camp secret que Christian B a installé à côté du réservoir fouillé par les flics de Madeleine McCann.

Des témoins ont déclaré au Sun dimanche que le violeur et pédophile condamné avait utilisé des pierres de l’eau pour construire un mur, réparé une table et une chaise – et avait nagé dans le lac pour se « nettoyer ».

7 Des images exclusives montrent le camp secret que Christian B a installé à côté du réservoir fouillé par les flics de Madeleine McCann Crédit : JON CLARKE/OLIVE PRESS ESPAGNE

7 Le repaire est à 50 km de Praia da Luz, où Madeleine, trois ans, a disparu en 2007 Crédit : PA

7 Christian B partait le week-end ou parfois une semaine, emportant du hasch et des collations avec lui

Et ils ont aidé la police allemande à déterminer quand il était là et exactement où.

Nous pouvons également révéler qu’il y a quatre ans, ils ont parlé pour la première fois aux flics de son repaire au lac Arade au Portugal, à 50 km de Praia da Luz, où Madeleine, trois ans, a disparu en 2007.

Les photos du camp ont été prises en septembre 2021 et remises à la police.

Christian B visiterait son « petit paradis » – où l’on pense également qu’il a construit un étrange cercle de pierres et tracé un chemin vers son repaire – dans son camping-car VW. Il partait des week-ends ou parfois une semaine, emportant du hasch et des collations avec lui.

Alors que les flics ont terminé la semaine dernière une recherche de trois jours dans la zone à la suite d’une dénonciation «très crédible», un ancien ami proche de Christian B a déclaré: «C’était exactement son endroit spécial où il a dit qu’il aimait venir se nettoyer.

« Il venait souvent ici, mais il était toujours secret à ce sujet. »

Les flics allemands avaient trouvé des clichés montrant Christian B, 45 ans, sur le site parmi sa réserve de 8 000 images d’abus d’enfants à son domicile.

Son ex-amie, une mère allemande de deux enfants qui vit en Algarve depuis trois décennies, aide les autorités allemandes dans leurs enquêtes depuis plusieurs années.

Elle a dit: «Il conduisait jusqu’au bord du lac. Il aimait être près de l’eau. Il campait toujours au même endroit, mais je ne sais pas ce qu’il y faisait car il était très secret.

« Il s’est lavé ainsi que ses vêtements dans le lac et il a bu beaucoup de bière, car lorsque je suis descendu avec lui plusieurs fois, il y avait plein de canettes vides.

«Je pense qu’il aimait le silence et le fait qu’il n’y avait généralement personne d’autre autour. Cela me fait maintenant horreur de penser à ce qu’il aurait vraiment pu faire là-bas.

Christian B est devenu le principal suspect de la disparition de Madeleine en 2020, mais les flics n’ont pas trouvé suffisamment de preuves pour l’inculper.

Il purge actuellement sept ans dans une prison allemande pour avoir violé une retraitée à Praia da Luz en 2005.

Madeleine a disparu de l’appartement de vacances de sa famille en mai 2007 alors que ses parents Gerry et Kate dînaient avec des amis à proximité.

7 Près du réservoir, il a construit un étrange cercle de pierres Crédit : JON CLARKE/OLIVE PRESS ESPAGNE

7 Il a également tracé un chemin allant des pierres à son antre Crédit : JON CLARKE/OLIVE PRESS ESPAGNE

En 2006, Christian B, qui a déménagé en Algarve en 1994, et son ancien colocataire, son compatriote allemand Michael Tatschl, ont été emprisonnés pendant huit mois pour vol de carburant.

Christian B a été libéré en décembre 2006, cinq mois avant la disparition de Madeleine – et on pense qu’il a visité le lac Arade à peu près au moment où elle a disparu.

Il a toujours nié toute implication dans la disparition de Madeleine, et l’a encore fait dans des lettres de sa cellule de prison publiées hier, disant : « Il n’y aura jamais de procès ».

Le criminologue de renommée mondiale, le Dr Graham Hill, a analysé Christian B et a déclaré: «Il semble que c’était son habitude de conserver des éléments qui pourraient évoquer des souvenirs de ses victimes, ou une situation ou un crime.

« Il a très probablement conservé ce matériel pour l’aider à revivre ses crimes et augmenter son excitation.

« Le fait que Christian B ait conservé ces trophées potentiellement incriminants témoigne de la force de son besoin de le faire – et montre à quel point il était à l’aise avec le risque. »

Le Dr Hill a détaillé l’escalade de ses crimes, du clignotement à l’adolescence au viol d’un retraité deux ans avant la disparition de Maddie, et a déclaré: « Cela suggère qu’il est un prédateur sexuel indifférencié, prêt à offenser à tout âge. »

7 La semaine dernière, les flics ont terminé une recherche de trois jours dans la zone à la suite d’une dénonciation « très crédible » Crédit : Dan Charité