siège social de zadig & voltaire à paris

Connu pour son style contemporain d’inspiration rock’n’roll, français mode la marque Zadig & Voltaire nous donne un aperçu de son siège des bureaux basé directement sur le Parisien des rues. Depuis sa création en 1997, la marque de vêtements et d’accessoires s’efforce de rassembler les esprits libres autour de valeurs communes, où esprit libre ne signifie pas insouciance ou incohérence. Au contraire, à partir de 2021, la création du programme de développement durable VoltAIRe était l’initiative de la marque visant à créer des designs intemporels qui seraient transmis de génération en génération ainsi qu’à atteindre un emballage 100 % écologique de leurs produits d’ici 2025.

La marque de mode française Zadig & Voltaire donne un aperçu de son siège social à Paris

toutes les images sont une gracieuseté de Zadig & Voltaire

Le Entreprise basée à Paris a été fondée en 1997 par Thierry Gillier et doit en fait son nom au célèbre roman philosophique français « Zadig » ou encore « Livre du Destin » de Voltaire. Indifférente aux normes, diktats et codes du luxe traditionnel, la Maison a révélé au fil du temps sa passion pour la liberté, une aspiration qui alimente sa créativité. La marque a fait de la dualité sa signature avec des influences des univers musicaux et de l’art contemporain résolument parisien. Cecilia Bönström, directrice artistique de Zadig & Voltaire, crée des looks qui respirent une sophistication contemporaine mais intemporelle.



la société parisienne a été fondée en 1997 par Thierry Gillier

avant-gardiste mais décontracté, libre mais exigeant

La marque est célèbre pour son style à la fois audacieux et décontracté, qui comprend une large gamme de vêtements et d’accessoires. Certaines des pièces emblématiques de leurs collections comprennent des vestes en cuir, des jeans vieillis, des t-shirts graphiques et des pulls tendance, ainsi que des sacs. Connu pour sa capacité à insuffler une touche de chic sans effort à ses créations, Zadig & Voltaire est en train de devenir un acteur de premier plan dans l’industrie de la mode de luxe. Avec Cecilia Bönström comme directrice artistique depuis 2006, la compagnie a réussi à conquérir le guide de style libre mais exigeant, conseillant tous ceux qui souhaitent exprimer leur individualité et trouver leur propre style loin des impositions.



Zadig & Voltaire est célèbre pour son style à la fois audacieux et décontracté, qui comprend une large gamme de vêtements et d’accessoires.

Les qualités de la marque ne se renforcent qu’en entrant au siège social 58 Rue Jean-Jacques Rousseau, Paris. Les grandes portes-fenêtres, le parquet et le carrelage, le décor doré complexe sur les portes et les couloirs voûtés respirent le langage du design luxueux et intemporel. L’espace en dit long sur l’attention méticuleuse portée aux détails par Zadig & Voltaire. De là où la lumière naturelle pénètre et se réfracte sur les murs blancs jusqu’aux ornements courbes de la rampe de l’escalier qui contrastent avec le carrelage en marbre noir et blanc plus moderne.



les pièces emblématiques de leurs collections comprennent des vestes en cuir, des jeans vieillis, des t-shirts graphiques et des pulls tendance, ainsi que des sacs

PROTECTION AÉRIENNE VOLTAIRE

Ce que les équipes ont mis en place au fil du temps pour concevoir des produits à moindre impact sur la planète s’est réuni en 2021 pour créer le programme VoltAIRe. Le nom contient son objectif principal : protéger l’air. Ainsi, à travers la protection de l’air VoltAIRe, la Maison affiche son ambition de contribuer, à sa manière, à la lutte contre la pollution et le changement climatique et à la préservation de la biodiversité. L’objectif de Zadig & Voltaire est de réduire considérablement son empreinte environnementale, en profitant de cette opportunité pour allier désirabilité et responsabilité comme moyen d’exprimer une liberté engagée. En conséquence, des designs intemporels réalisés avec une attention particulière aux personnes et aux écosystèmes rassemblent l’initiative positive et pragmatique de la marque.



avec Cecilia Bönström comme directrice artistique depuis 2006, la compagnie a réussi à conquérir le guide de style libre mais exigeant

Pour plus de détails, dans tous les pays, 100 % des sacs des magasins et des coffrets e-commerce de la Maison sont entièrement emballés en papier ou carton certifié, fabriqués à partir d’un mélange de fibres recyclées certifiées traces provenant de forêts gérées de manière durable, et est 100% recyclable. De plus, l’entreprise est également travailler à éliminer le plastique vierge obtenu à partir de sources fossiles. A cet effet, tous les sacs (polybags) utilisés sont fabriqués à partir d’un matériau biosourcé issu de la canne à sucre ou d’un matériau recyclé. L’objectif est de parvenir à un emballage totalement durable d’ici 2025.



la marque parisienne encourage tous ceux qui souhaitent exprimer leur individualité et trouver leur propre style loin des impositions