À l’intérieur du Royal Vault où la reine sera enterrée à côté du prince Philip

LA dernière demeure de la reine La chapelle St George du château de Windsor est un lieu chargé d’histoire.

La construction a commencé sous le roi Édouard IV en 1475, en partie pour servir de lieu de sépulture.

La dernière demeure de la reine, la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, est un lieu chargé d’histoire Crédit : Reuters

La famille royale a partagé un moment sombre avant que la reine ne descende dans la voûte royale Crédit : PA

La Voûte Royale expliquée

Au cours du demi-millénaire suivant, de nombreux rois, reines et membres de la famille royale y ont eu leurs funérailles – y compris tous les monarques depuis George III.

Et c’est là que la reine a été inhumée le lundi 19 septembre, après sa mort.

Sa Majesté sera enterrée aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé le 9 avril 2021, à l’âge de 99 ans.

Le duc est temporairement allongé dans la voûte royale, attendant la mort de sa femme.

Mais il sera transféré à la King George VI Memorial Chapel – construite en 1939 – pour être avec la reine qui reposera ici.

Elizabeth retrouvera sa sœur, la princesse Margaret, son père, le roi George VI, et sa mère, la reine Elizabeth la reine mère, dans la chapelle commémorative.

Le cercueil de la reine a été transporté de Londres à Windsor à la suite d’un service de déménagement à l’abbaye de Westminster.

Sa Majesté a effectué son dernier voyage hors de la capitale au sommet d’un chariot de canon à travers Londres lors d’une procession historique suivie par quatre milliards de personnes à travers le monde.

Son cercueil drapé Royal Standard, avec la couronne, l’orbe et le sceptre de l’État impérial, est resté en l’état à Westminster Hall pendant cinq jours avant ses funérailles.

Le service du prince Philip a donné aux téléspectateurs une chance rare d’assister en direct à la cérémonie funéraire d’un membre aîné de la famille royale.

Une fois que le cercueil du duc a disparu de la vue des personnes en deuil et des spectateurs, sur une plate-forme élévatrice électrique, il a été déposé au début d’un passage souterrain de 15 mètres de long taillé dans la roche qui mène à la voûte royale.

La voûte a été construite entre 1810 et 1814 sous ce qui est maintenant connu sous le nom d’Albert Memorial Chapel.

HISTORIQUE VÉRIFIÉ

Il a eu une histoire mouvementée, commencée en 1494 pour accueillir le tombeau d’Henri VI, puis d’Henri VII et enfin d’Henri VIII.

Il est tombé à l’abandon pendant plus de deux siècles, jusqu’à ce qu’il soit finalement terminé en 1863 en tant que mémorial du prince Albert, époux de la reine Victoria.

Le caveau a été utilisé pour la première fois pour enterrer la reine Charlotte, épouse de George III, en 1818, et George lui-même deux ans plus tard.

Il a ensuite été utilisé pour enterrer George IV en 1830 et William IV en 1837, mais bien qu’il y ait (et qu’il y ait toujours) beaucoup d’espace, la reine Victoria s’est construit un mausolée à Frogmore, à Windsor Great Park, et Edward VII et George V ont été tous enterrés dans des tombes autoportantes sur le sol de la chapelle Saint-Georges elle-même.

Pour George VI, une petite extension-chapelle a été faite à St George’s, avec une voûte en dessous, qui contient maintenant son cercueil, ainsi que celui de la reine mère et les cendres de la princesse Margaret.

Divers membres mineurs de la famille royale ont été enterrés dans le caveau au cours des XIXe et XXe siècles.

Mais de nos jours, ces personnes sont généralement enterrées au cimetière royal de Frogmore – y compris le duc de Windsor, l’ancien roi Édouard VIII, qui a abdiqué en 1936.

La voûte abrite également un roi étranger – l’exilé George V de Hanovre, petit-fils de George III.

Il se présente sous la forme d’une salle voûtée en pierre d’environ 25 mètres sur 7 mètres, avec un petit autel au fond.

Le long de chaque mur se trouvent des étagères pour contenir des cercueils, et près de l’entrée, fermée par une porte en fer, se trouve un socle sur lequel le dernier arrivé est placé, en attendant un déménagement vers une étagère latérale ou une inhumation définitive ailleurs.

Initialement éclairé avec des lampes à huile, il a été équipé d’un éclairage électrique au début du 20ème siècle.

Bien qu’il n’ait pas reçu de « résident permanent » depuis 1930, le caveau continue de jouer un rôle dans les funérailles royales à Windsor.

Après la cérémonie, le cercueil est généralement descendu via la plate-forme électrique jusqu’au couloir et dans la voûte.

Là, il repose jusqu’à ce qu’il soit transféré à son dernier lieu de sépulture.

Le professeur Aidan Dodson est historien, archéologue et professeur honoraire d’égyptologie à l’Université de Bristol. Il est l’auteur de British Royal Tombs

Un ascenseur électrique commence à emmener le duc au coffre-fort Crédit : Newspix

Le dernier aperçu du cercueil alors qu’il se dirige vers le Royal Vault Crédit : Newspix

Le prince Philip sera inhumé dans le caveau royal jusqu’à la mort de la reine Crédit : Images emblématiques – Getty

La reine et le duc resteront ensemble dans le coffre-fort jusqu’à ce qu’ils soient déplacés vers leur dernier lieu de repos de la chapelle commémorative du roi George Crédit : pixel8000

La famille royale a marché derrière le cercueil du prince Philip sur le chemin des funérailles Crédit : i-Images

La reine a regardé le cercueil du duc être transporté dans la chapelle Crédit : PA