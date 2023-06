À l’intérieur du ring : Pentagone : la Chine et la Russie attaquent les États-Unis dans la « zone grise »

NOUVELLES ET ANALYSES :

La Chine et la Russie mènent une guerre de «zone grise» contre les États-Unis en dessous du seuil du combat traditionnel, «obtenant des avantages sans subir de conséquences importantes», selon un rapport du Defense Science Board du Pentagone.

Le conseil a décrit les nouvelles techniques de guerre dans un rapport rendu public en avril qui avertit que la Chine utilise des attaques de zone grise pour régler les différends territoriaux avec l’Inde et Taïwan en sa faveur. Pékin utilise également son programme de financement des infrastructures de l’initiative « la Ceinture et la Route » pour faire avancer ses objectifs de sécurité dans le nouvel affrontement de bas niveau.

« Leurs instruments de manipulation du pouvoir national, des ressources économiques et financières, des transferts d’armes, etc. sont souvent complémentaires, se soutiennent mutuellement dans les campagnes en zone grise et ne sont pas toujours facilement attribués », indique le rapport.

L’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine est intervenue après l’utilisation réussie de tactiques de zone grise et d’opérations de combat dans une série de conflits : Tchétchénie, Géorgie, Biélorussie, Crimée et Syrie. La Russie a également perpétré des assassinats sur le sol étranger, s’est ingérée dans les élections américaines et d’autres pays et a déployé ses « petits hommes verts » – des troupes de combat portant des uniformes militaires à peine déguisés lors des opérations de prise de contrôle, selon le rapport.

Les opérations en zone grise sont définies comme l’utilisation de méthodes militaires autres que le combat ouvert et employant un éventail de tactiques comprenant la coercition économique, le cyberespionnage, la désinformation et les forces militaires « non attribuées ».

« La Chine et la Russie recherchent l’hégémonie régionale et mondiale, bien qu’aucune des deux n’ait actuellement la capacité d’imposer une volonté politique mondiale par des moyens militaires (cependant, la Chine pourrait s’efforcer d’obtenir une telle capacité) », indique le rapport. « Les deux pays ont développé de nouveaux moyens de projeter leur influence à l’échelle mondiale ; bref, de nouvelles dimensions de conflit.

L’utilisation de la guerre de niveau inférieur a permis aux deux États d’étendre leur puissance et leur influence mondiales sans les dépenses substantielles liées à l’établissement d’une empreinte militaire mondiale. Cela permet également à Pékin et à Moscou d’éviter pour l’instant un conflit militaire direct avec les États-Unis qu’ils perdraient probablement, selon le rapport.

Un autre défi pour les responsables américains est que les capacités de guerre de la zone grise sont difficiles à contrer et à atténuer compte tenu des valeurs et des normes américaines.

« Ces dimensions de conflit peuvent être utilisées de manière complexe au fil du temps sous la forme de ‘campagnes’ qui peuvent longtemps précéder les opérations cinétiques et peuvent être en mesure d’atteindre des objectifs sans recourir à des moyens cinétiques », indique le rapport.

Le conseil a conclu que les outils militaires traditionnels sont limités dans les conflits de zone grise. Dans de nombreux cas, les opérations de renseignement, les mesures économiques, la diplomatie et les opérations d’information menées par d’autres agences « pourraient s’avérer plus efficaces », indique le rapport.

Le ministère de la Défense « doit redécouvrir son art perdu d’intégrer les concepts opérationnels, la technologie, l’expérimentation et les démonstrations pour générer de nouvelles capacités pour surprendre les adversaires, attaquer leurs stratégies et les mettre sur la défensive », indique le rapport.

L’une des cinq nouvelles dimensions du conflit identifiées dans le rapport concerne les efforts de la Chine pour contrôler l’infrastructure mondiale de l’information qui relie les personnes, les entreprises et les nations.

« Le succès de la Chine favoriserait la propagation mondiale du pouvoir autoritaire et saperait les relations des États-Unis avec les alliés, les partenaires et les pays d’intérêt stratégique », indique le rapport. « Le résultat pourrait être aussi conséquent que d’autres hégémonies mondiales historiques telles que la domination britannique des mers au 19e siècle. Imaginez un monde où un gouvernement autoritaire surveille, contrôle ou intervient dans toutes les transactions numériques : commerce, éducation, social, commerce, soins de santé, gouvernement, c’est-à-dire la situation actuelle dans la province du Xinjiang à l’échelle mondiale. »

La stratégie de la Chine pour le contrôle mondial de l’infrastructure de l’information est globale et vise le contrôle des normes techniques, des brevets, des composants et des systèmes et de la propriété intellectuelle.

Un exemple est la « Route de la soie numérique », qui fait partie de l’initiative « la Ceinture et la Route », qui fait pression sur les pays débiteurs utilisant l’argent des infrastructures chinoises pour prendre le contrôle de leurs ports et de leurs mines en garantie de prêts.

« Ces ressources passeront sous contrôle chinois lorsque ce pays deviendra incapable d’honorer ses dettes », indique le rapport.

Le rapport, « Nouvelles dimensions du conflit », devait initialement être publié en 2020, la dernière année de l’administration Trump, mais sa production et sa publication ont été retardées par la pandémie.

« Le rapport fournit des recommandations clés pour éviter de futures surprises et explorer comment de telles dimensions de conflit pourraient être exploitées par des concurrents proches, la Russie et la Chine, et des adversaires pour imposer leur volonté à d’autres nations », a déclaré Eric Evans, président du conseil d’administration. l’introduction du rapport.

Le plan de sécurité chinois cherche à devancer les États-Unis

Le ministre chinois de la Défense a récemment expliqué dans un discours à Singapour comment Pékin promeut une nouvelle initiative de sécurité internationale dans le but d’étendre son pouvoir et son influence.

Le général Li Shangfu a déclaré que l’initiative de sécurité mondiale introduite pour la première fois par le président Xi Jinping appelle à une « sécurité commune, globale, coopérative et durable » ainsi qu’à une « nouvelle voie » qui recherche le dialogue plutôt que la confrontation et le partenariat plutôt que les alliances. L’initiative « contribue à la sagesse de la Chine pour relever les défis de la sécurité mondiale », a déclaré le général.

Il a accusé les États-Unis d’« intimidation » et a rejeté les demandes répétées de Washington demandant à la Chine de respecter les normes internationales actuelles fondées sur des règles.

L’initiative est l’une des trois initiatives chinoises promues dans le but apparent de contrer le succès de la construction d’alliances américaines dans la région.

Les craintes croissantes d’agression et de coercition militaires chinoises ont conduit plusieurs États asiatiques à se rapprocher des États-Unis ces dernières années. Cela a été un objectif clé de l’administration Biden dans la recherche de liens élargis et renforcés avec des alliés et des partenaires.

Face à la pression de Pékin, des alliés clés tels que le Japon et la Corée du Sud, ainsi que les Philippines, l’Australie, l’Inde et Taïwan, ont tous décidé de renforcer leurs liens avec Washington.

Reflétant l’orientation marxiste de M. Xi, la Chine a présenté la nouvelle initiative de sécurité mondiale en février, affirmant que les « tendances historiques » de la paix et du développement sont imparables et que six concepts de sécurité font partie d’une « unité dialectique ».

La marque de communisme de la Chine est basée sur le matérialisme dialectique marxiste qui affirme que toutes choses existent en tant que matière, que la matière est en constante évolution et qu’elle est interconnectée et interdépendante au fur et à mesure que les sociétés se développent. Le matérialisme historique, un autre concept idéologique communiste chinois, affirme que l’histoire passe par des étapes du capitalisme au socialisme et, finalement, à un État communiste idéal.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a exprimé son scepticisme quant au discours du général Li, déclarant aux journalistes lors d’une importante conférence sur la sécurité à Singapour au début du mois que la rhétorique chinoise doit être soutenue par des actions positives. « C’est intéressant d’écouter ce qu’il dit », a déclaré M. Lloyd. « Ce qui est le plus important, c’est … regardez ce qu’ils font », a-t-il déclaré.

La dernière évaluation annuelle de la menace des services de renseignement américains rejette l’initiative de sécurité mondiale dans le cadre de la campagne plus vaste de Pékin visant à étendre son influence en cherchant à supplanter les États-Unis en tant que leader mondial.

« Pékin tentera d’étendre son influence à l’étranger et ses efforts pour être considéré comme un champion du développement mondial via plusieurs initiatives », indique le rapport, citant l’initiative « la Ceinture et la Route » comme exemple clé. « Pékin a tenté d’utiliser ces programmes et initiatives pour promouvoir une alternative dirigée par la Chine aux forums et cadres de développement et de sécurité internationaux souvent dominés par les États-Unis et l’Occident. »

La Chine « utilisera ces programmes et initiatives pour promouvoir des modifications des normes internationales afin de favoriser la souveraineté de l’État et la stabilité politique par rapport aux droits individuels », conclut l’évaluation conjointe du renseignement.

Peter Mattis, un ancien analyste de l’Agence de sécurité nationale, a déclaré lors d’un récent témoignage au Congrès que le Parti communiste au pouvoir en Chine s’efforce d’étendre son influence à l’échelle mondiale grâce au « travail de front uni » pour parvenir au rajeunissement national.

« Mao Zedong a décrit le ‘travail de front uni’ comme la mobilisation de ses amis pour frapper ses ennemis », a-t-il dit. « Plus largement, le but du travail de front uni est de contrôler, de mobiliser et d’utiliser autrement des individus extérieurs au parti pour atteindre ses objectifs. »

M. Mattis a déclaré que la Chine définit la sécurité de manière extensive comme l’absence de toutes les menaces, et non la capacité de les gérer.

« Cette vision illimitée pousse le Parti communiste chinois à anticiper les menaces et à empêcher leur émergence », a-t-il déclaré. « Deuxièmement, les problèmes de sécurité s’étendent au domaine des idées – ce que les gens pensent être potentiellement dangereux. La combinaison de ces thèmes… crée un impératif pour le parti de modifier le monde dans lequel il opère [and] pour façonner la façon dont la Chine et son État-parti actuel sont compris dans l’esprit des élites étrangères.

Rapport: Biden autorisera les fabricants de puces à continuer en Chine

Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité, a récemment révélé que l’administration Biden exempterait les entreprises des fabricants de semi-conducteurs de Taïwan et de Corée du Sud des restrictions à l’exportation conçues pour limiter l’armée chinoise.

M. Estevez a déclaré à un groupe de responsables de l’industrie que les exemptions permettront aux fabricants de puces de maintenir et d’étendre leurs activités en Chine, une décision qui, selon les analystes, affaiblira les contrôles américains à l’exportation visant à ralentir l’avancée technique de Pékin, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des participants à la réunion.

En octobre, l’administration a imposé des restrictions au secteur chinois des semi-conducteurs, tout en accordant des exemptions d’un an à plusieurs entreprises, dont Samsung Electronics en Corée du Sud et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Les deux ont investi des milliards de dollars dans la construction d’installations en Chine.

