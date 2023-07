À l’intérieur du ring: les mouvements financiers chinois sont le signe d’une guerre à venir, prévient un analyste

NOUVELLES ET ANALYSES :

La Chine se prépare clairement à une guerre contre Taïwan dans les mois à venir, selon un analyste financier conservateur.

J. Kyle Bassgestionnaire de fonds spéculatifs et membre du conseil d’administration du China Center de l’Institut Hudson, a déclaré mercredi dans un discours que la clé pour prévenir un conflit était que le gouvernement américain prépare de sévères sanctions financières contre Pékin.

« Je pense qu’il est très probable qu’il envahisse Taïwan », a déclaré M. Bass, parlant de Le président chinois Xi Jinping.

« Je ne suis ni stratège ni analyste militaire. Je suis analyste financier », a-t-il déclaré lors d’un discours au China Center. « En regardant tous les écrits sur ce que j’appelle la grande muraille, il semble bien qu’elle se dirige dans une direction. »

Les indicateurs sont tels qu’une attaque contre la démocratie insulaire, qui impliquerait probablement une intervention américaine et une guerre régionale plus large, pourrait survenir dans les 12 à 18 prochains mois, a déclaré M. Bass, fondateur et directeur des investissements de Hayman Capital Management.

L’évaluation de M. Bass contraste avec les vues de Secrétaire à la Défense Lloyd Austin, général Mark Milleyprésident des chefs d’état-major interarmées, et d’autres responsables de l’administration Biden, qui soutiennent qu’une frappe chinoise à Taïwan n’est ni imminente ni inévitable.

Adm. John Aquilinocommandant du Commandement indo-pacifique américain, a cependant averti que M. Xi avait ordonné à ses troupes d’être prêtes pour la guerre à Taiwan d’ici 2027.

William Burns, directeur de la CIA a également déclaré l’année dernière qu’une tentative chinoise de prendre le contrôle de Taiwan est imminente. Pour M. Burns, une telle action est « moins la question de savoir si les dirigeants chinois pourraient choisir dans quelques années d’utiliser la force pour contrôler Taiwan, mais comment et quand ils le feraient ».

Dans son discours, M. Bass a déclaré que M. Xi de la Chine avait clairement indiqué depuis octobre 2022 que la prise de contrôle de Taïwan était une priorité élevée.

Six discours majeurs de M. Xi ont tous insisté sur la nécessité de se préparer à la guerre et sur la nécessité pour les plus de 90 millions de membres du Parti communiste chinois au pouvoir d’être prêts pour une « grande lutte ». Les indicateurs clés des préparatifs de guerre chinois comprennent les simulations de préparation de l’Armée populaire de libération ; des mesures politiques pour la guerre, y compris des directives de parti et de nouvelles lois ; et une série de mesures financières. Ces derniers mois, la Chine a pris des mesures pour protéger ses avoirs en dollars des sanctions américaines paralysantes comme celles imposées à la Russie après son invasion de l’Ukraine.

« Les marchés de capitaux américains sont les marchés les plus profonds et les plus liquides du monde et ont également actuellement les taux d’intérêt les plus élevés du monde développé, on s’attendrait à ce que la Chine achète des bons du Trésor américain et des obligations avec lesdits excédents », a déclaré M. Bass. « Au lieu de cela, ils ont vendu. »

M. Xi a également récemment pris des mesures pour couper les données de l’Occident, y compris de grandes quantités d’informations économiques, ce qui, selon M. Bass, est un signe clé que la Chine se prépare à la guerre.

La Chine fait également intentionnellement défaut sur les obligations libellées en dollars, avec environ 65 % des 170 milliards de dollars d’obligations détenues par les promoteurs immobiliers chinois déjà en défaut.

Les forces de sécurité chinoises ont récemment effectué une descente dans les bureaux de trois sociétés américaines – le groupe Mintz, Bain Capital et Capvision – qui auraient collecté des données sur les concurrents économiques chinois. Les raids ont été effectués en vertu d’une nouvelle loi sur l’espionnage qui rend illégale une telle collecte de données.

Pékin s’éloigne également du dollar pour l’or, annonçant en avril avoir augmenté ses avoirs en or de 8,09 tonnes pour atteindre un stock actuel de 2 076 tonnes. Des céréales sont également stockées en prévision d’un conflit à venir, a ajouté M. Bass.

L’investisseur américain a déclaré que la Chine pourrait être dissuadée de faire la guerre si les États-Unis devaient imposer des sanctions financières et économiques paralysantes.

« Ce que je préconise, c’est que si 86% des règlements transfrontaliers pour toutes les transactions quotidiennes de la Chine sont en dollars, nous pourrions entraver leur économie si nous appuyons sur un bouton », a-t-il déclaré.

Couper la Chine du système international de compensation des transactions financières, connu sous le nom de SWIFT, dévasterait l’économie orientée vers l’exportation de Pékin, a-t-il affirmé. La Chine devrait être avertie qu’en cas d’invasion de Taïwan, toutes les entreprises et banques d’État chinoises seront bloquées de SWIFT, a-t-il déclaré, ce qui mettrait l’économie nationale à l’arrêt d’ici un mois.

L’idée a été combattue par les intérêts financiers de Wall Street qui ont empêché les administrations successives d’envisager l’action, a déclaré M. Bass. L’utilisation de SWIFT comme moyen de dissuasion vis-à-vis de la Chine est considérée comme « trop ​​incendiaire » par ceux qui veulent gagner de l’argent en Chine, a-t-il ajouté.

Le département du Trésor et son bureau de contrôle des avoirs étrangers devraient préparer une telle action, a insisté M. Bass.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen en visite en Chine

Secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que sa récente visite en Chine visait à stabiliser les relations des États-Unis avec la Chine, mais a indiqué que les résultats n’avaient peut-être pas été couronnés de succès.

« Approfondir la communication, poursuivre une saine concurrence économique et coopérer sur des défis mondiaux partagés nous aideront à y parvenir », a déclaré Mme Yellen à propos de l’offre de stabilisation dans un tweet.

Les critiques d’un engagement accru avec Pékin ont frappé Mme Yellen pour l’optique de sa rencontre avec Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng. Elle a été montrée sur vidéo s’inclinant maladroitement trois fois sans retour de M. He.

L’erreur de protocole a été considérée comme un signe de faiblesse américaine dans les relations avec le gouvernement chinois.

Mme Yellen n’a pas été interrogée sur les arcs lors d’une conférence de presse à Pékin, ni lors de deux interviews ultérieures. Elle a tenu à dire lors de la conférence de presse que ni elle ni Président Joe Biden considère les relations américano-chinoises à travers le prisme du conflit entre grandes puissances.

« Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays prospèrent », a-t-elle déclaré. « Les deux nations ont l’obligation de gérer cette relation de manière responsable : trouver un moyen de vivre ensemble et de partager la prospérité mondiale.

Le secrétaire a déclaré que l’administration Biden veut une « concurrence saine » avec la Chine et s’oppose au « découplage » économique. Mais l’administration est déterminée à sécuriser les chaînes d’approvisionnement critiques et n’hésitera pas à imposer « des actions ciblées de sécurité nationale », a-t-elle ajouté.

L’administration se prépare également à restreindre les investissements des entreprises américaines en Chine, a déclaré Mme Yellen dans une interview à CBS News. Dans une autre interview diffusée, Mme Yellen a refusé de dire spécifiquement que sa visite avait été un succès dans le renforcement des relations avec Pékin.

« Je pense que cela a certainement été constructif et aidé », a-t-elle déclaré à la National Public Radio, déplorant que Washington et Pékin se soient « séparés et que des malentendus se soient développés ».

La visite de Yellen faisait suite à un précédent voyage à Pékin le mois dernier par Secrétaire d’État Antony Blinken et le Département d’État a annoncé que John Kerryl’envoyé climatique de l’administration, se rendra en Chine la semaine prochaine.

Les visites de trois hauts responsables s’inscrivent dans une nouvelle politique de détente avec la Chine.

Microsoft révèle le piratage des e-mails chinois

Le géant du logiciel Microsoft a révélé cette semaine que des pirates chinois avaient accès aux comptes de messagerie du gouvernement dans le but d’obtenir des renseignements sur l’Amérique. La société a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web qu’elle avait atténué une attaque d’un groupe de piratage basé en Chine appelé « Storm-0558 ».

« La tempête-0558 cible principalement les agences gouvernementales d’Europe occidentale et se concentre sur l’espionnage, le vol de données et l’accès aux informations d’identification », indique le communiqué.

À partir de juin, environ 25 organisations, dont des agences gouvernementales et des entreprises privées, ont été touchées par les cyberattaques.

Les pirates étaient liés au gouvernement chinois et ont utilisé de faux jetons d’authentification pour accéder aux e-mails des utilisateurs à partir d’un compte Microsoft, a indiqué la société.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes qu’aucun réseau classifié n’avait été piraté lors des attaques.

Cependant, la sophistication des opérations et la nature ciblée des intrusions suggèrent que le groupe de piratage chinois faisait partie du ministère chinois de la Sécurité d’État, qui mène des cyberattaques agressives, ou travaillait pour l’agence.

« Nous estimons que cet adversaire se concentre sur l’espionnage, comme l’accès aux systèmes de messagerie électronique pour la collecte de renseignements », a déclaré Charlie Bellvice-président exécutif de Microsoft, dans un article de blog mardi soir.

