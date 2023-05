À l’intérieur du ring : les armes neuro-strike élargissent les domaines de la guerre en tant que nouvelle menace stratégique, selon un expert

NOUVELLES ET ANALYSES :

Selon un expert militaire, les forces militaires américaines sont confrontées à de nouveaux dangers d’armes de guerre non cinétiques dans de futurs conflits, notamment des armes de « neuro-frappe » conçues pour perturber les fonctions cérébrales des principaux dirigeants.

Robert McCreight, spécialiste de la sécurité nationale à la retraite et ancien officier des opérations spéciales de l’armée, a déclaré dans un article de blog de l’armée que les menaces non cinétiques comprennent des technologies silencieuses et largement indétectables capables d’infliger des effets physiques et neuronaux dommageables, débilitants et dégradants sur des cibles involontaires.

Ces nouvelles armes peuvent infliger des dommages stratégiques aux forces militaires, dit-il.

« Cette menace secrète est mieux comprise comme quelque chose à invoquer via une attaque surprise rapide, ou comme un précurseur furtif d’une attaque cinétique massive », a déclaré M. McCreight sur le blog Mad Scientist de l’Army Training and Doctrine Command.

« En tant que tel, il peut progressivement affaiblir ou adoucir les dirigeants ciblés, les systèmes défensifs et les infrastructures clés », a-t-il écrit.

L’effet des armes peut également être amplifié en causant des dommages aux fonctions cérébrales de plusieurs personnes ou groupes.

Les armes de guerre cinétique traditionnelles sont utilisées pour tuer, détruire, mutiler et anéantir les ennemis, tandis que les armes de guerre non cinétiques impliquent l’utilisation de lasers, de cyber, d’énergie dirigée et de technologies connexes.

M. McCreight a déclaré que les armes non cinétiques peuvent produire trois types d’effets stratégiques : une frappe éclair de décapitation contre les dirigeants ; attaque surprise secrète et non détectée pour désactiver le leadership ; et des attaques continues insidieuses qui dégradent l’analyse du leadership, les systèmes défensifs et l’alerte stratégique.

« Ceux-ci reflètent la tristement célèbre citation de Sun Tzu, ‘le summum de la compétence est de gagner une guerre sans tirer un coup de feu' », a écrit M. McCreight.

Les chefs militaires ne font pas assez pour se préparer à ces types d’attaques qui représentent un sixième domaine de combat après l’air, la terre, la mer, l’espace et le cyber.

Les armes seront utilisées pour cibler les vulnérabilités neurobiologiques et biophysiques humaines.

M. McCreight a averti que l’armée pourrait être trop confiante dans le fait que ses futurs soldats peuvent être protégés par de nouvelles formes de défense telles que des exosquelettes, des modules complémentaires cyborg, des outils biophysiques spéciaux, des outils d’intelligence artificielle et d’autres technologies.

« Cependant, un ennemi déterminé et habile peut libérer tout un éventail de technologies conçues expressément pour pénétrer, affaiblir, compenser ou surmonter ces améliorations », a-t-il écrit.

Les outils de guerre non cinétiques peuvent annuler les futures protections des combattants, rendant les troupes sans défense, a averti M. McCreight.

En particulier, les armes neuro-strike sont des armes révolutionnaires qui ciblent le système nerveux central, la neuromécanique et les systèmes de l’oreille interne et de l’équilibre. Il en résulte des dommages cachés, silencieux et non détectés aux fonctions cognitives, à la perception, aux fonctions cérébrales, au raisonnement, au jugement et à la prise de décision.

« Il est efficace et débilitant, laissant ses victimes incapables d’effectuer des fonctions cérébrales normales pendant de nombreuses années », a écrit M. McCreight.

« Si l’expansion future de la technologie neuro-strike en portée et en effet dépasse les attaques individuelles pour nuire neurologiquement à des dizaines ou des centaines de victimes, l’ennemi a un avantage stratégique concret », a-t-il ajouté.

Un concept probable d’emploi dans la guerre serait de lancer des attaques non cinétiques avant le début des hostilités cinétiques, ou pour une utilisation dans des efforts à long terme pour dégrader la fonction cérébrale des chefs.

« Si le leadership américain ignore son effet stratégique sur la guerre future, nous constatons une erreur fatale », selon M. McCreight.

Le billet de blog ne fait aucune mention des soi-disant incidents du syndrome de La Havane qui ont causé des dommages neurologiques aux responsables américains à l’étranger.

La communauté du renseignement américain a cherché à dissiper les inquiétudes selon lesquelles des incidents impliquant de graves lésions cérébrales subies par le personnel du renseignement et diplomatique américain à l’étranger pourraient être liés à des puissances étrangères hostiles.

Les incidents se poursuivraient et auraient été signalés à Cuba, en Chine, en Russie, en Pologne, en Géorgie, en Serbie, au Vietnam, en Inde, en Colombie, en France, en Suisse et à Taïwan.

Une analyse de la communauté américaine du renseignement réalisée en mars a conclu que « la plupart » des services d’espionnage pensent qu’il est très peu probable qu’un adversaire étranger mène des attaques cérébrales.

La conclusion est basée sur différents niveaux de confiance. Deux agences ont une confiance modérée à élevée et trois autres ont une confiance modérée. Deux autres ont jugé que les incidents étaient « peu probables » causés par un adversaire, avec une « faible confiance » en raison de lacunes dans la collecte de renseignements.

La Chine travaille sur les armes cérébrales et le Département du commerce a récemment imposé des sanctions aux entreprises technologiques chinoises en raison de préoccupations concernant le développement de leur guerre cognitive.

Comme Inside the Ring l’a rapporté en 2021, un rapport militaire chinois sur les armes cérébrales a déclaré que les progrès de la science et de la technologie produisent de nouvelles méthodes pour maîtriser les ennemis. « La guerre a commencé à passer de la poursuite de la destruction des corps à la paralysie et au contrôle de l’adversaire », indique le rapport.

« L’objectif est d’attaquer la volonté de résistance de l’ennemi, pas la destruction physique », indique le rapport, intitulé « L’avenir du concept de suprématie militaire ».

Un panel de la Chambre des représentants de la Chine demande une législation sur Taïwan

Le représentant Michael Gallagher, président de la commission spéciale de la Chambre sur le Parti communiste chinois, a déclaré mercredi que le panel bipartite recherchait des solutions législatives clés pour renforcer les défenses de Taiwan contre une éventuelle attaque chinoise.

Le panel a voté pour approuver 10 mesures recommandées, y compris des missiles et des drones à longue portée supplémentaires pour l’armée américaine.

Les mesures affirment que les forces militaires américaines et taïwanaises doivent renforcer la planification militaire et comment utiliser les sanctions en réponse à une attaque chinoise.

La nécessité d’une formation mieux combinée entre les forces militaires américaines et taïwanaises est également citée, ainsi que la nécessité d’accélérer l’envoi d’armes américaines clés à la démocratie insulaire.

La législation cherchera également à améliorer le commandement et le contrôle militaires pour un futur conflit dans la région.

Le comité a approuvé séparément un ensemble de recommandations visant à tenir la Chine responsable de ce que le Département d’État a appelé le génocide des Ouïghours minoritaires et d’autres dans l’ouest de la Chine.

« Le comité restreint a pu adopter deux rapports, avec deux séries de recommandations bipartites, très fortes », a déclaré M. Gallagher aux journalistes.

Les recommandations de Taiwan ne constituent pas une liste exhaustive de ce qui est nécessaire, mais représentent 10 choses que le Congrès peut faire.

« La plupart des recommandations sont adaptées à la loi sur l’autorisation de la défense nationale », a déclaré M. Gallagher.

« Je suis prudemment optimiste, nous pourrons en mettre beaucoup dans la NDAA. »

Les deux ensembles de recommandations sont « un plan d’action législative, pas seulement un rapport qui va rester quelque part sur une étagère et ramasser la poussière », a-t-il ajouté.

Dans un rapport séparé, un groupe de réflexion associé au probable candidat républicain à la présidence et ancien vice-président Mike Pence a appelé à un programme législatif solide conçu pour contrer la menace économique et militaire croissante posée par la Chine.

Le groupe, Advancing American Freedom, a déclaré que son programme pour l’avenir de la liberté chercherait à renforcer la préparation militaire américaine, à améliorer les relations commerciales avec d’autres nations, à travailler pour l’indépendance énergétique des États-Unis et à protéger les données des Américains.

« Ces dernières années, la Chine n’a fait que s’enhardir à réprimer la liberté religieuse, à bafouer les droits de l’homme, à commettre des abus commerciaux, à menacer Taïwan et à lancer des manœuvres militaires agressives en mer de Chine méridionale », a déclaré M. Pence.

« L’apaisement n’a jamais fonctionné une seule fois dans l’histoire de l’humanité, et cela ne fonctionnera pas maintenant. L’Amérique doit envoyer un message clair que cette agression ne sera pas tolérée.

Changement climatique sans menace

Pendant plusieurs années consécutives, la première évaluation des menaces et des défis mondiaux par la communauté du renseignement américain n’a pas réussi à étayer les affirmations du président Biden et d’autres selon lesquelles le changement climatique constitue une menace existentielle.

Le terme menace existentielle ne se trouve nulle part dans une section sur le changement climatique dans la dernière évaluation annuelle des menaces, publiée en janvier, par le bureau du directeur du renseignement national.

Tout ce que les agences d’espionnage diraient du réchauffement climatique, c’est qu’il augmente certains risques.

« Le changement climatique exacerbera de plus en plus les risques pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis à mesure que les impacts physiques augmentent et que les tensions géopolitiques montent à propos de la réponse mondiale au défi », indique le rapport.

« Les effets physiques croissants du changement climatique sont également susceptibles de s’intensifier ou de provoquer des points chauds géopolitiques nationaux et transfrontaliers. »

Le rapport ne fait pas non plus mention de l’élévation du niveau de la mer, qui serait particulièrement préoccupante dans la région indo-pacifique.

L’ancien vice-président Al Gore, dans son documentaire alarmiste de 2008, a prédit que le niveau de la mer augmenterait de 20 pieds dans les années à venir. Aucune hausse de ce genre n’a eu lieu jusqu’à présent.