À l’intérieur du ring: l’amiral dit que l’invasion chinoise de Taiwan échouerait

Alors que la Chine menace de plus en plus d’attaquer Taïwan, le commandant du Commandement indo-pacifique américain a déclaré mardi qu’il était convaincu que les forces américaines pourraient empêcher une prise de contrôle militaire de l’État insulaire.

Adm. John Aquilino, l’officier supérieur chargé de dissuader un conflit avec la Chine au sujet de Taïwan, a également déclaré lors d’une conférence sur la sécurité qu’il ne disposait pas actuellement de toutes les forces dont il aurait besoin si la guerre éclatait dans le détroit de Taïwan. « Cela dit, avec ce que nous avons aujourd’hui, je suis convaincu qu’ils échoueraient », a déclaré l’amiral Aquilino à propos d’une invasion chinoise.

L’amiral quatre étoiles a été interrogé lors d’une apparition au Aspen Security Forum sur le calendrier de la Chine pour chercher à prendre le contrôle de Taiwan, qui, selon Pékin, fait partie de son territoire souverain.

Le président chinois Xi Jinping a déjà indiqué que l’armée devrait être préparée à une action militaire d’ici 2027, a noté l’amiral.

« D’accord, ce sont ses paroles, pas les nôtres », a déclaré l’amiral Aquilino. « Maintenant, mon travail consiste à prévenir ce conflit. Et nous le faisons et travaillons chaque jour afin de prévenir les conflits.

Si 2027 est la date cible de Pékin, l’armée américaine doit être prête pour un conflit aujourd’hui, a-t-il déclaré, notant que l’armée renforce les partenariats avec Taïwan et d’autres États de la région.

L’amiral Aquilino a déclaré qu’il avait fait des demandes urgentes pour « un certain nombre d’articles » nécessaires au renforcement des forces militaires dans la région, demandes qui sont soutenues par les dirigeants du Pentagone.

« Ils sont alignés sur un budget basé sur une stratégie axée sur le défi chinois », a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce qui déclencherait une invasion par la Chine, l’amiral Aquilino a déclaré que Pékin avait plusieurs « lignes rouges », dont l’une serait une déclaration officielle d’indépendance de Taipei.

Taïwan est une île gouvernée démocratiquement qui a rompu avec le continent en 1949 lors d’une guerre civile entre nationalistes et communistes. Les deux principaux partis politiques de Taïwan sont les nationalistes favorables à l’unification et le Parti progressiste démocrate favorable à l’indépendance, actuellement au pouvoir.

Les ventes d’armes américaines à Taïwan incluent environ 19 milliards de dollars pour les forces armées de l’île, mais une grande partie de cette somme a été retardée dans la livraison, suscitant des inquiétudes au Congrès. L’amiral Aquilino a déclaré qu’une grande partie de ce montant était liée à l’achat par Taiwan de nouveaux avions F-16.

L’armée américaine dans le Pacifique prépare ses forces pour être en position de force et pour convaincre les alliés et les partenaires d’opérer conjointement.

Le gouvernement japonais n’a pas déclaré publiquement si son armée se joindrait à la défense de Taiwan. Le gouvernement australien a également refusé de s’engager dans une défense de l’île dirigée par les États-Unis.

L’amiral Aquilino a déclaré que la Chine ne s’intégrait pas dans l’ordre géopolitique dirigé par les États-Unis et cherchait à renverser cet ordre de manière uniquement bénéfique pour Pékin. Il a cité l’Initiative de sécurité mondiale de la Chine, qui, selon le commandant, est un vague aperçu de la manière dont la Chine envisage de renverser l’ordre mondial et de ce qu’elle ferait.

« Eh bien, les actes que je vois ressemblent à ceci : un ballon espion chinois vole directement au-dessus des États-Unis continentaux. Si c’est à cela que ressemble l’Initiative de sécurité mondiale selon les règles chinoises, je suis presque sûr que c’est inacceptable pour toutes les nations. C’est certainement inacceptable pour les États-Unis », a déclaré l’amiral Aquilino.

La Chine a également ignoré la décision d’un tribunal international qui a rejeté les prétentions de Pékin à posséder la majeure partie de la mer de Chine méridionale. La Chine continue également de menacer les Philippines, qui ont intenté des poursuites judiciaires, a déclaré l’amiral Aquilino.

« Donc, si l’ordre international fondé sur des règles dans le cadre de l’Initiative de sécurité mondiale signifie simplement tant que [China] aime le résultat, alors ce sont les règles. Nous devrions tous nous en préoccuper », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si les expéditions d’armes américaines vers l’Ukraine avaient limité ses efforts pour dissuader la Chine, l’amiral Aquilino a déclaré qu’aucune arme n’avait été retirée de son théâtre d’opérations pour l’Ukraine.

La menace chinoise sur le réseau électrique est « alarmante »

La Chine a mené des activités à l’intérieur du réseau électrique américain qui constituent une menace pour la sécurité du système de transmission d’électricité, a déclaré un responsable de l’industrie au Congrès cette semaine.

Ann Annulerchef du Electricity Information Sharing and Analysis Center et vice-président senior de North American Electric Reliability Corp., a averti que les pirates informatiques chinois et d’autres États-nations peuvent utiliser des cyberattaques pour pénétrer et fermer le réseau électrique, un système à trois secteurs qui distribue l’électricité dans tout le pays.

« Il est certain que les activités chinoises … sont assez alarmantes », a déclaré mardi M. Cancel au sous-comité de surveillance et d’enquête de la Chambre sur l’énergie et le commerce. « La Chine continue de démontrer à quel point elle est patiente, à quel point elle est furtive et, [as] vous avez vu lors d’attaques récentes, ils sont en fait assez doués pour masquer ce qu’ils essaient de faire.

M. Cancel a décrit le rôle de la Chine dans la cyberattaque contre Microsoft baptisée Volt Typhoon. Le géant du logiciel a déclaré que ses réseaux informatiques exécutant des infrastructures critiques aux États-Unis étaient secrètement pénétrés par des pirates.

L’attaque a été attribuée à « un acteur parrainé par l’État basé en Chine qui se concentre généralement sur l’espionnage et la collecte d’informations », a déclaré Microsoft dans un communiqué en mai. Les attaques visent à perturber les infrastructures de communication critiques entre les États-Unis et la région asiatique lors de futures crises.

M. Cancel a déclaré que les pirates de Typhoon Volt étaient entrés dans les réseaux électriques et «vivaient de la terre» – effectuant des reconnaissances et recherchant les cyber-vulnérabilités.

La société privée North American Electric Reliability Corp. travaille en étroite collaboration avec le département de l’énergie et les agences de renseignement américaines pour alerter les membres des menaces pesant sur le réseau électrique. La plupart des compagnies d’électricité aux États-Unis n’appartiennent pas au gouvernement fédéral et les critiques disent que les entreprises du secteur privé n’ont pas fait assez pour renforcer la sécurité contre les attaques étrangères.

M. Cancel a déclaré que les menaces semblaient actuellement être plus importantes de la part de la Chine que de la Russie, qui est également connue pour pénétrer les réseaux d’infrastructures critiques aux États-Unis.

La Russie a utilisé des cyberattaques dans le passé pour couper l’alimentation de l’Ukraine et « pourrait utiliser ces capacités ici aussi », a-t-il déclaré.

La Chine et la Russie « ont toutes deux la capacité [to attack the electric grid] et nous voyons beaucoup d’activité de la part des deux », a déclaré M. Cancel.

Cathy McMorris Rodgers, présidente du comité de l’énergie et du commerce a déclaré que le gouvernement chinois avait accru ses capacités pour perturber les infrastructures américaines critiques, posant « une menace immédiate et immense pour notre sécurité nationale ».

Le républicain de l’État de Washington a noté des informations faisant état de récentes opérations de piratage chinois qui ont pénétré dans les comptes de messagerie de fonctionnaires des départements du commerce et d’État.

« Des attaques comme celle-ci enhardissent la Chine. Imaginez ce qui est possible si [China] pirate notre réseau », a-t-elle déclaré. « Ils pourraient couper l’alimentation des principales installations de sécurité nationale, comme les bases militaires, ils pourraient empêcher l’électricité d’atteindre les hôpitaux, provoquer des pannes généralisées et empêcher les ressources énergétiques essentielles d’atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. »

À Pékin, Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de répondre aux affirmations faites lors de l’audience, mais a déclaré que la Chine elle-même était victime de cyberattaques et que Pékin s’opposait à toute forme de cyberattaque.

« Les États-Unis ont mené des cyberattaques aveugles et à grande échelle contre d’autres pays au fil des ans », a-t-elle déclaré. « Le US Cyber ​​Force Command a déclaré de manière flagrante l’année dernière que l’infrastructure critique d’autres pays est une cible légitime pour les cyberattaques américaines. De tels mouvements ont suscité des inquiétudes.

L’espionnage chinois implique « des centaines de milliers » de collectionneurs

Les services de renseignement chinois exploitent le plus grand appareil d’espionnage au monde et emploient des centaines de milliers de personnes pour recueillir des renseignements, allant des secrets gouvernementaux aux informations commerciales, selon un nouveau rapport des autorités britanniques du renseignement.

Les services secrets britanniques, connus sous l’acronyme MI-6, ont identifié le ministère de la Sécurité d’État comme le principal service d’espionnage civil chinois travaillant directement pour le Comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois, dirigé par le président Xi Jinping.

Des détails sur les renseignements chinois figuraient dans un rapport de 222 pages sur les renseignements chinois produit par la commission du renseignement et de la sécurité du Parlement, l’organe de surveillance législative. Chef du SIS Richard Moore a révélé en juillet 2022 que les services de renseignement chinois sont « extraordinairement bien dotés en ressources », selon le rapport.

« Je veux dire qu’il y a des centaines de milliers d’officiers du renseignement civil, sans parler de leur capacité militaire », a-t-il déclaré.

L’Armée populaire de libération de Chine mène également des opérations d’espionnage à grande échelle et relève de la Commission militaire centrale du PCC, également dirigée par M. Xi.

Le [PLA] La Force de soutien stratégique, créée en 2016, est la force [signals Intelligence] agence et est responsable des capacités cyber et SIGINT auparavant disparates de l’APL (par exemple, les cyber-opérations défensives, les cyber-effets perturbateurs et destructeurs, le cyber-espionnage, la collecte SIGINT et la recherche technologique) », indique le rapport. « C’est une organisation très compétente : le GCHQ cite la Chine comme étant » aux côtés de la Russie, le cyber-adversaire le plus capable auquel nous sommes confrontés et ils y ont déployé des efforts considérables « . »

Les opérations d’espionnage humain de l’APL « visent de manière persistante et agressive les intérêts gouvernementaux, militaires et commerciaux à travers le monde, déployant des embarcations secrètes », indique le rapport.

Un rapport du gouvernement américain de 2018 indique que le MSS a déployé environ 40 000 agents de renseignement à l’étranger et plus de 50 000 en Chine continentale.

« L’impératif national de la Chine continue d’être la domination et la gouvernance continues du Parti communiste chinois », indique le rapport britannique. « La Chine considère la quasi-totalité de son activité mondiale dans le contexte de sa lutte avec les États-Unis. Le Royaume-Uni est également intéressant compte tenu de son appartenance à des organismes internationaux d’importance pour la Chine et de la perception du Royaume-Uni en tant que faiseur d’opinion – ce qui joue dans la stratégie de la Chine pour remodeler les systèmes internationaux en sa faveur ».

