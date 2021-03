À l’intérieur du rétablissement de Buddy Valastro après sa terrible blessure à la main

Cette ignorance bienheureuse a pris fin le 20 septembre.

Un quilleur passionné avec sa propre ruelle à l’intérieur de Montville, NJ, maison qu’il partage avec sa femme Lisa Valastro et les enfants Sofia, 17, Copain III, 16, Marco, 14 et Carlo, 10 ans, Buddy réparait un déposeur de quilles défectueux lorsque sa main droite s’est logée à l’intérieur de la machine.

« Je l’ai réinitialisé une centaine de fois », a expliqué Buddy à Gens huit jours après l’incident. Mais cette fois, « Je suppose que j’ai détourné le regard, puis ma main s’est coincée. » Sa paume dominante comprimée à l’intérieur de l’appareil, il a dit qu’il a regardé avec horreur une ardillon métallique d’un pouce et demi « poussé à travers le milieu de mon annulaire et mon majeur » à plusieurs reprises.

Alors que le sang commençait à jaillir (« Cela ressemblait à un film d’Halloween »), il se figea, réalisant qu’il ne pouvait pas faire grand-chose. « Je pensais que j’allais m’évanouir », a-t-il admis plus tard Aujourd’hui. Mais après cinq minutes de pur choc, « quelque chose s’est déclenché et m’a dit de rester calme », ​​a-t-il dit. Gens, « parce qu’à ce moment-là, je savais que j’étais coincé. J’étais coincé dans la machine. Cette tige était à travers ma main et je savais que je devais sortir de là. »