Shilpa Shetty est également entrepreneur en plus d’une actrice. Elle est copropriétaire d’une chaîne de restaurants à Mumbai. Un nouveau restaurant Bastian ouvrira bientôt ses portes à Worli, Mumbai. Shilpa a donné un aperçu de la place à venir sur les réseaux sociaux. Elle a marqué l’emplacement comme Bastian Worli sur son message tout en publiant ses moments de soirée. Elle a écrit: « Et c’est prêt. » Elle a suivi la légende avec un hashtag, #ComingSoon. Le Bastian dans le quartier Bandra West de Mumbai est l’un des lieux de rencontre les plus appréciés de l’élite bollywoodienne.

Shilpa et son mari Raj Kundra ont invité l’actrice Genelia D’Souza et son mari Riteish Deshmukh hier soir à se joindre à eux pour essayer des éléments des nouveaux menus. Les mises à jour de Shilpa font également allusion à un décor chic de Bastian Worli. Shilpa ressemble à sa beauté habituelle tout en posant avec le restaurant joliment aménagé et bien éclairé. Elle étourdit dans un look tout noir – un haut découpé associé à un pantalon en cuir a pris le gâteau.

Raj Kundra s’est également amusé à fond et a décidé de partager une photo de groupe. La photo montre Shilpa, Raj, Genelia, Riteish et son frère Dhiraj Vilasrao Deshmukh. Dans la légende, Raj a écrit: «Une belle soirée de dégustation du nouveau menu du nouveau @bastianmumbai Worli avec une excellente compagnie @riteishd @geneliad @dhirajvilasraodeshmukh @theshilpashetty #aboutlastnight #friends #love #vegan #vegetarians #food #gratitude (sic). «

Genelia a répondu dans la zone de commentaires sous le message en disant: « Vous êtes si adorables. Nous avons passé une si belle soirée (sic). » Genelia a partagé un selfie sur son propre compte Instagram pour exprimer sa gratitude. Elle a écrit: «Merci @theshilpashetty et @ rajkundra9 pour une belle soirée au nouveau @bastianmumbai .. La nourriture était incroyable et une expérience en soi .. Il faut le faire plus souvent .. # veganyumminess #greatcompany #dilkhush (sic ). »

Shilpa s’est rendue à Manali en octobre pour tourner son prochain film humoristique, Hungama 2.