À l’intérieur du réseau effrayant de GENS générés par l’IA en Chine sur Facebook et Twitter, diffusant des mensonges anti-vaxx et des fausses nouvelles de Covid

La CHINE dispose d’un vaste réseau effrayant de personnes générées par l’IA qu’elle utilise pour diffuser des mensonges anti-vaxx et de fausses nouvelles sur Covid.

On pense que Pékin utilise un énorme réseau de « spamouflage » pour brouiller les pistes et promouvoir ses propres intérêts auprès des utilisateurs involontaires des médias sociaux – et ses « personnes » générées par ordinateur sont peut-être sa tactique la plus inquiétante.

6 Aucune de ces personnes n’est réelle – elles ont toutes été créées dans un ordinateur par la Chine

Les profils Twitter et Facebook sont présentés par des photos de personnes qui n’existent tout simplement pas – mais qui ont été construites par un logiciel d’IA.

Ces « personnes » ne sont jamais nées – ce sont simplement des paquets de code avec l’illusion de la personnalité, avec des âges, des sexes, des formes de visage et des ethnies variables.

Les photos sont presque impossibles à distinguer des vraies personnes et sont photoréalistes avec les imperfections qui donnent vie aux visages – bien au-delà de ce que l’on verrait dans des jeux vidéo comme Les Sims.

En voyant un traverser votre flux sur Facebook, Twitter et Instagram, vous ne penseriez jamais à deux fois qu’ils peuvent être « faux ».

Et tandis que la technologie de pointe des visages générés par l’IA a de nombreuses applications inoffensives, de nombreux experts ont déclaré que la Chine utilisait un vaste réseau de ces personnes dans une aile de sa campagne de propagande en ligne.

Les « gens » de l’IA peuvent aider les trolls chinois à battre les contrôles standard sur les faux comptes, comme par exemple être en mesure de retrouver des photos de profil volées à l’aide de la recherche d’images inversée.

De faux comptes seraient également utilisés pour renforcer les médias d’État chinois sur Facebook – l’État déployant également des soi-disant « trolls guerriers » pour mener une bataille de relations publiques pro-chinoise dans des espaces en ligne en Occident.

Les journaux et les chaînes de télévision soutenus par l’État ont connu une croissance massive des médias sociaux ces dernières années alors qu’ils diffusent des articles affirmant que Covid provenait d’un laboratoire américain et que les vaccins occidentaux sont dangereux.

La Chine semble avoir intensifié ses efforts au cours des dernières années pour diffuser ses récits et influencer les gens – en particulier à la suite de la pandémie de Covid.

Des questions clés subsistent quant à l’honnêteté de la Chine au cours des premiers jours de l’épidémie, car elle a été accusée de dissimuler des détails clés et de ne pas avoir averti le monde du risque.

Et le débat fait toujours rage pour savoir si Covid a pu réellement fuir d’un laboratoire biologique chinois à Wuhan, ce que Pékin nie furieusement – ​​au lieu de détourner les allégations vers les États-Unis.

Une opération d’influence coordonnée sur Twitter, Facebook et YouTube utilise un mélange de faux comptes et de faux comptes pour promouvoir les récits pro-chinois Centre pour la résilience de l’information

Les personnes générées par l’IA de l’armée chinoise jouent un rôle clé en essayant d’ignorer ces récits et de se battre contre l’Occident – ​​en essayant d’atteindre les gens avec leurs points de vue et leurs mensonges directement via les médias sociaux.

Les images sont créées à l’aide d’un système connu sous le nom de StyleGAN – qui est « entraîné » en étudiant un ensemble d’images, comme une sélection de visages, qu’il utilise ensuite pour créer des approximations générées par l’IA.

Et une deuxième partie du système est entraînée à reconnaître les fausses images.

Ces deux volets fonctionnent en tandem pour créer des images qui peuvent tromper même les yeux humains les plus diligents.

6 L’analyse montre que toutes les photos semblent être construites autour du même « cadre » – les résultats sur tous les yeux sont exactement de niveau

6 Les visages des générateurs d’IA semblent normaux à première vue, mais présentent des imperfections mineures telles que des cheveux duveteux, des dents supplémentaires ou des extrémités déformées Crédit : Centre pour la résilience de l’information

6 Ce visage faisant face à un compte sur Twitter a vu ses oreilles se déformer – révélant qu’il a été créé par une IA Crédit : Centre pour la résilience de l’information

6 Exemples de faux comptes Twitter utilisés pour amplifier et partager du contenu chinois trouvés par le Center for Information Resilience Crédit : Centre pour la résilience de l’information

Le Center for Information Resilience a publié un nouveau rapport sur les réseaux de propagande pro-chinois qui s’appuient sur ces visages d’IA – ainsi que sur d’autres méthodes plus traditionnelles de trolling et de désinformation.

Les experts ont découvert que non seulement les bots et les trolls chinois poussent les récits pro-chinois, mais ils cherchent également à envenimer les problèmes brûlants en Occident, tels que les lois raciales et américaines sur les armes à feu.

« Une opération d’influence coordonnée sur Twitter, Facebook et YouTube utilise un mélange de comptes faux et réutilisés pour pousser les récits pro-chinois et déformer les perceptions sur des questions importantes », lit-on dans le rapport.

Les comptes de médias sociaux avec des abonnés existants sont parfois détournés par la Chine, puis transformés en comptes fictifs déversant la propagande de Pékin.

Il a ajouté: « Cette recherche est la preuve d’un effort délibéré pour déformer les perceptions internationales sur des questions importantes. »

Certains nient les violations des droits de l’homme contre les musulmans ouïghours en Chine – et pendant ce temps, d’autres attaquent les États-Unis pour des événements tels que le meurtre de George Floyd.

Les experts du CIR ont trouvé un certain nombre de comptes utilisant les images générées par l’IA pour aimer, commenter et partager des publications sur Facebook.

Et ils ont noté certains des défauts que vous pouvez repérer sur les images, tels que des montures de lunettes légèrement déformées, et le fait qu’elles ont exactement la même composition – avec une ligne des yeux exactement localisée correspondant à chaque photo.

6 Generated.Photos offre un aperçu du monde de l’IA face – avec des milliers et des milliers disponibles gratuitement, quel que soit l’âge ou le sexe Crédit : Généré.Photos

La société d’analyse des médias sociaux Graphika a également produit un rapport sur ce qu’elle a surnommé le « Spamoufler » alors qu’il déploie des armées de faux comptes.

Il a averti que l’opération commençait enfin à sortir de la « chambre d’écho » des faux comptes et à atteindre de vrais utilisateurs de médias sociaux – y compris certains influenceurs.

Ils ont découvert que le réseau avait été utilisé pour grossir le vaccin chinois et ont mis en garde contre les dangers potentiels du jab Pfizer-BioNTech fabriqué aux États-Unis.

« Le spam est une pom-pom girl pour les récits d’État chinois sur la montée de la Chine et la chute de l’Amérique », a déclaré Graphika.

Les vidéos – mettant souvent en vedette des voix maladroites générées par l’IA – sont également souvent diffusées par l’opération de propagande en plusieurs langues pour essayer d’atteindre les gens du monde entier.

Facebook a annoncé l’année dernière avoir supprimé un réseau chinois de faux comptes utilisant des visages générés par l’IA – mais la bataille se poursuit dans l’espace de l’information.

La Chine nie avoir mené de telles campagnes, mais les recherches continuent de révéler qu’elles exploitent le manuel de la manipulation Thérèse Payton

Cependant, des experts ont précédemment déclaré à The Sun Online qu’ils pensaient que la Chine restait active sur la plate-forme – ses points de vente d’État tels que CGTN et China Daily étant les nouveaux points de vente de loin les plus importants sur Facebook.

Les énormes pages de la Chine ont plus d’adeptes que certaines des célébrités les plus populaires au monde – dont Will Smith, Lionel Messi, Justin Bieber, Katy Perry et Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Et tous sont connus pour pousser fortement le récit de la Chine sur la pandémie et d’autres fausses nouvelles – ayant reçu une note négative « rouge » pour la fiabilité par le groupe de surveillance NewsGuard.

Hannah Bailey, candidate au doctorat à l’Oxford Internet Institute (OII), a déclaré à The Sun Online qu’elle soupçonnait qu’un grand nombre d’abonnés sur ces pages Facebook étaient des utilisateurs « inauthentiques », tels que des robots.

Mme Bailey a expliqué que le nombre colossal d’abonnés aide à donner de la gravité aux pages et à attirer plus d’utilisateurs réels qui peuvent ensuite être exposés aux récits de la Chine.

Theresa Payton, la première femme chef du renseignement à la Maison Blanche, PDG de Fortalice Solutions, a déclaré à The Sun Online : des nouvelles ajoutant des rebondissements et de la désinformation, mettant en place des organisations fictives, de faux personnages, des chatbots et de l’intelligence artificielle. »

Les relations entre l’Occident et la Chine restent tendues alors que la pandémie de Covid continue de ravager le monde – tuant jusqu’à présent 4,2 millions de personnes après avoir émergé à Wuhan en décembre 2019.

La Chine a connu une reprise rapide après s’être vantée d’avoir combattu le virus – mais souffre maintenant de sa pire épidémie depuis la première vague.

Les questions continuent de tourbillonner quant à savoir si Covid s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire de coronavirus à quelques kilomètres du point zéro de la pandémie.

Pékin a nié toute allégation – et il a été averti que les tensions entre l’Occident et la Chine pourraient devenir une nouvelle « guerre froide ».