À l’intérieur du repaire d’El Chapo avec un tunnel de bain à remous, il avait l’habitude d’échapper aux flics car il est en vente pour seulement 9 £

LE repaire utilisé par le tristement célèbre baron de la drogue Joaquin « El Chapo » Guzman pour échapper aux flics est en vente pour seulement 9 £.

Son ancienne maison sûre, qui est livrée avec le tunnel secret du bain à remous, doit être tirée au sort au Mexique pour le prix d’aubaine, ainsi que d’autres propriétés appartenant à de grands noms du trafic.

9 Une ancienne maison sûre appartenant à Joaquin « El Chapo » Guzman est à gagner Crédit : CNN

9 Il dispose d’un tunnel d’évacuation secret sous la baignoire Crédit : CNN

9 Le trafiquant de drogue El Chapo escorté vers un hélicoptère par les forces de sécurité mexicaines en 2014 Crédit : Getty – Contributeur

Le baron du cartel de Sinaloa a fui la maison de Culiacan alors que la police s’installait pour l’arrêter en 2014.

Il s’est échappé de façon spectaculaire par un tunnel sous une baignoire reliée à un égout pluvial, pour être arrêté six jours plus tard.

Après sa réincarcération ultérieure, il a augmenté ses pitreries et a effectué une deuxième évasion en juillet 2015 de la prison de l’Altiplano à Almoloya de Juarez en s’enfuyant par un trou sous la douche de sa cellule.

Il a fait plusieurs évasions audacieuses, dont une en 2001 lorsqu’il a réussi à s’échapper de Puente Grande, une prison mexicaine à sécurité maximale dans l’État de Jalisco, en se cachant dans un chariot à linge et en soudoyant des gardes.

L’homme de 64 ans purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison américaine, mais il était autrefois considéré comme le « trafiquant de drogue le plus puissant au monde » par le département américain du Trésor.

El Chapo est même entré dans la liste Forbes riche en 2009 avec une valeur estimée à 1 milliard de dollars.

Le logement, qui semble relativement sobre de l’extérieur, vaut environ 184 000 $, soit l’équivalent de 133 000 £.

Derrière la façade blanche se cache une maison sécurisée de haute sécurité avec des dizaines de caméras et des portes en acier renforcé.

9 Un tunnel sous la maison de Culiacan mène à d’autres maisons sûres de la région Crédit : CNN

9 L’intérieur est modeste pour que le baron de la drogue puisse se cacher à la vue Crédit : CNN

9 La maison est tirée au sort pour seulement 9 £ Crédit : CNN

L’intérieur est modeste – ce qui faisait partie de la stratégie d’El Chapo pour pouvoir se cacher à la vue de tous.

Mais sous la baignoire de la salle de bain se trouve un tunnel secret qui mène les utilisateurs à une série de maisons sûres via le système d’égouts de la ville.

Culiacan est considérée comme la 21e ville la plus dangereuse au monde, selon les données de 2020.

L’ancienne maison d’El Chapo fait partie de plusieurs actifs mis au hasard le 15 septembre, a confirmé le gouvernement.

Le bureau de la loterie nationale a déclaré que le « remboursement » consiste en 248 prix différents, ainsi qu’en espèces d’une valeur de 12,5 millions de dollars.

22 autres maisons sont également à gagner lors de la tombola, dont le manoir de Mexico de l’ancien chef du cartel Juarez.

La propriété de luxe dispose de spas, de saunas et d’une salle de bal, ainsi que d’une grande piscine intérieure, estimée à environ 3,8 millions de dollars.

Une loge privée au stade Azteca de Mexico sera également distribuée lors de la tombola, tous les bénéfices étant reversés aux vaccins, bourses et programmes de bien-être Covid-19.

9 Il y avait des dizaines de caméras de sécurité Crédit : CNN

9 Les billets de banque font partie d’une saisie de plus de 15 millions de dollars du cartel dirigé par El Chapo Crédit : AFP – Getty

9 À l’intérieur du tunnel utilisé par El Chapo pour s’évader de la prison de sécurité maximale d’El Altiplano à Almoloya de Juarez en 2015 Crédit : Getty – Contributeur

El Chapo – qui signifie « shorty » en anglais – était un surnom attribué en référence à sa taille.

Il a dirigé le cartel de Sinaloa et a été considéré comme « l’une des personnes les plus puissantes au monde » par Forbes entre 2009 et 2013.

Il a gagné le surnom de « El Rapido » pour sa vitesse à transporter de la drogue du Mexique vers l’Amérique pour les cartels colombiens.

Le cartel a transporté des stupéfiants aux États-Unis par des bateaux de pêche, des sous-marins, des avions en fibre de carbone, des trains avec des compartiments secrets et même des tunnels souterrains transnationaux.

Après l’arrivée des stupéfiants en Amérique, ils ont été vendus à des distributeurs en gros à travers le pays.

Il a utilisé des stratagèmes élaborés pour blanchir les milliards de dollars de produits de la drogue, y compris la contrebande d’argent en vrac des États-Unis vers le Mexique et l’infiltration de compagnies d’assurance basées aux États-Unis, des cartes de débit rechargeables et de nombreuses sociétés écrans, dont une société de jus et une entreprise de farine de poisson.