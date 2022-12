À l’intérieur du relooking de Noël de Coronation Street alors que les fans sont invités à Rovers Return et The Kabin

Les fans de CORONATION Street vont se régaler ce Noël alors que le feuilleton ITV ouvre son plateau en décembre.

Depuis 2018, les téléspectateurs inconditionnels sont autorisés à visiter les célèbres pavés, basés à MediaCity à Manchester.

Les patrons des tournées de Corrie font bouger les choses pendant la période des fêtes[/caption]

Les visites d’experts, qui durent généralement 90 minutes, rendront hommage aux scènes historiques de Corrie avec une « touche festive ».[/caption]

Les fans peuvent voir tous les bâtiments emblématiques, tels que Rovers Return et The Kabin.

Et maintenant, les patrons du programme de longue date ont parcouru le chemin de la mémoire alors qu’ils bouleversent la tournée.

Ils ont sélectionné les histoires de Noël les plus emblématiques de plus de 60 ans de Corrie.

Leurs « 12 contes de Noël » présentent des intrigues telles que Dev Alahan et Deirde Barlow couchant ensemble en 2001, et le fils méchant de Jack et Vera Duckworth, Terry, retournant sur les pavés après son séjour en prison pour causer des chagrins d’amour en 1993.

La rivalité entre Karen McDonald et Tracey Barlow est également incluse lorsque Karen a prétendu que le bébé de Tracey et Steve, Amy, était dans la voiture à laquelle elle avait mis le feu.

La sortie émotionnelle de Hilda Ogden en 1987 figure également sur la liste – l’épisode attirant 27 millions de téléspectateurs.

Pendant ce temps, ce Noël à Weatherfield devrait être une occasion joyeuse et chaleureuse.

Les téléspectateurs ont vu le mécanicien Tyrone se mettre à genoux et proposer à Fiz dans des scènes récentes.

À son insu, le personnage, joué par Alan Halsall, prévoit un mariage surprise le jour de Noël.

Et pendant la période des fêtes, l’émission fera quelques clins d’œil à l’un des couples de télévision les plus aimés – Jack et Vera Duckworth, interprétés par Liz Dawn et Bill Tarmey.

La tournée Christmas on the Cobbles de Coronation Street dure jusqu’au 31St Décembre. Les billets peuvent être réservés sur le site Web de la visite.

Coronation Street est filmé à MediaCity à Manchester[/caption]