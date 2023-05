À l’intérieur du règne télévisé de Phil Schofield et Holly Willoughby avec des nuits arrosées, des vacances en famille alors qu’il s’effondre soudainement

Le règne de PHILLIP Schofield et Holly Willoughby en tant que roi et reine de la télévision semble maintenant en lambeaux après avoir quitté de manière sensationnelle This Morning.

Le couple est un pilier de la télévision britannique depuis qu’il a accueilli sa première émission de Dancing On Ice ensemble en 2006, mais le couple parfait est maintenant terminé.

Le duo était connu pour ses crises de nerfs sur le plateau de l’émission de jour[/caption] Rex

Nous revenons sur certains de leurs meilleurs moments, ou du moins les plus hilarants ensemble devant et hors caméra.

Les prix NTA

Au cours de leur temps à la tête du programme de magazine de longue date This Morning, le duo est devenu célèbre pour ses pitreries alcoolisées.

Dans ce qui était peut-être leur moment le plus emblématique de tous les temps, le duo a tous deux arboré une gueule de bois épique, le lendemain des NTA de 2016, lorsqu’ils sont apparus en direct à la télé dans les mêmes vêtements que lors de leur soirée de fête.

La magnifique robe blanche de Holly était partiellement tachée de jaune, ce qu’elle a révélé être des piccalilli d’un sandwich qu’elle lui avait laissé tomber.

Phil, qui tenait sa tête entre ses mains, a ajouté : « Nous sommes dans un véritable pétrin. Aucun de nous ne devrait être à la télé aujourd’hui.

La paire a ensuite été vue drapée l’une sur l’autre alors qu’elle rattrapait un kip.

Un an plus tard, tout le monde attendait de voir si la paire se retrouverait dans un état similaire à ce qu’elle était l’année précédente.

Heureusement, le duo est venu préparé et a réussi à le garder ensemble – juste.

Malgré la plaisanterie qu’ils auraient des tatouages ​​​​assortis pour célébrer une autre victoire à la fête, la paire est apparue dans de nouveaux vêtements et le visage frais – mais a rapidement admis qu’ils étaient encore un peu éméchés.

Boozy bouffonneries

En novembre 2016, l’heure du whisky n’arrivait pas assez vite pour Holly et Phillip, qui ont rapidement récupéré un spiritueux coûtant la modique somme de 1 000 £.

Le duo a pris une gorgée de la boisson coûteuse dans sa mini bouteille, qui était l’une des 10 jamais produites.

Elle a remis en question son prix super cher avant d’insister : « C’est en fait 1 000 £ ! Bois-le! »

Un Phil animé a eu les yeux écarquillés de joie après avoir pris une gorgée alors qu’il jaillissait: « C’est vraiment lisse. »

« Voler » du savon dans des restaurants de luxe

Le couple était connu pour ses méfaits sur le tournage de leur émission ITV, mais il semble que ce soit la même chose pour eux hors caméra.

L’une des nombreuses histoires amusantes de Phil comprend une où ils pensaient avoir volé du savon pour les mains du prestigieux restaurant Nobu qu’il a raconté dans son autobiographie.

Il a écrit: «Holly peut être une amie dangereuse à avoir. Dans mes anciens bulletins scolaires, certains professeurs écrivaient que j’étais « facile à mener ».

« Dans ma vie d’adulte, il y a très peu d’amis en qui j’ai confiance pour m’induire en erreur, mais Holly est au sommet de ce groupe.

« Nous avons apprécié des déjeuners merveilleux et outrageusement ivres, quand, de temps en temps, nous avons eu le temps de nous laisser aller et de réfléchir à la vie.

Le couple a apprécié un repas particulièrement long au hotspot des célébrités, ce qui a laissé Phil se demander s’il avait payé la facture ou non.

Il a donc décroché le téléphone pour appeler Holly et vérifier à qui: « Holly a dit: ‘Vérifiez votre manteau pour le reçu.’ Lorsque j’ai mis ma main dans la poche de mon manteau, j’ai trouvé un contenant plein de savon pour les mains.

« J’étais mortifié. L’avais-je volé aux toilettes ? ! Je l’ai dit à Holly et elle a vérifié son sac. « Oh, mon Dieu, j’en ai un aussi, » cria-t-elle.

« Oh mon Dieu, nous avions volé Nobu. Je leur ai immédiatement téléphoné pour avouer.

Vacances en famille

Les animateurs de télévision ont déjà partagé un lien étroit entre eux, qui comprenait des voyages réguliers à l’étranger avec les familles les uns des autres.

En 2019, le duo a été vu détendu lors d’une escapade ensoleillée au Portugal avec leurs partenaires et leurs enfants.

Prenant un selfie vidéo avec son co-animateur de longue date, Phil a sous-titré le message: « La voilà #bestie. »

Le duo n’avait pas peur non plus de se moquer l’un de l’autre, alors qu’une vidéo de selfie mettant en vedette la glamour Holly, 38 ans, montre son mari giclant de la mousse à raser sur le visage de Phillip sans méfiance.

Phil, 57 ans, crie « merde » alors que le mari de Holly, Dan Baldwin, interrompt sa vidéo Instagram pour effectuer la farce effrontée.

Et Holly a coché son mari Dan – en plaisantant: «Cela est entré dans ma bouche, j’ai vraiment mangé ça. Qu’est-ce que c’est? »

L’animateur de ce matin, Phillip, a finalement réussi à prendre un selfie avec sa co-star – qu’il a appelée sa « meilleure amie ».

Et le karma est revenu pour mordre Dan alors qu’il a été vu plus tard suspendu au-dessus d’une rivière – et perdant ses lunettes dans le processus.

Il a crié : « Ils sont partis, ils sont chers ! », avant de crier : « Non !

Ils ont également partagé plusieurs clichés l’année précédente en 2018 du même pays européen.

