À l’intérieur du refuge de sauvetage pour chiens de luxe de Lisa Vanderpump comprenant des canapés en velours, des lustres en cristal et un salon de toilettage

À L’INTÉRIEUR du refuge de sauvetage pour chiens de luxe de Lisa Vanderpump, il y avait des canapés en velours, des lustres en cristal et un salon de toilettage.

Le centre de sauvetage canin de West Hollywood a prodigué son traitement étoilé à une nouvelle vidéo.

Dans la courte vidéo, le directeur du marketing, Summer Loftis, a emmené les téléspectateurs à l’intérieur du centre de secours de Lisa, qui est la vedette de sa dernière émission, Vanderpump Dogs.

Le clip montrait également un département de toilettage de luxe avec un lustre, un coin salon avec un tapis fuchsia fantaisie, des biscuits pour chiens roses et la Dog House, qui avait des lits fantaisie et des couvertures roses.

Summer a déclaré: « C’est ici que votre future famille viendra vous adopter, et Lisa les interviewera juste pour s’assurer qu’ils sont vraiment spéciaux. »

Le mois dernier, la bande-annonce pour le nouveau spectacle Peacock est sorti.

Dans les images, la personnalité de la télévision a expliqué sa passion pour le sauvetage des chiens.

Lors de sa voix off, Lisa, 60 ans, a déclaré : « Nous avons créé ce centre de secours et avec notre incroyable équipe, nous avons trouvé des foyers pour plus de 2 000 chiens.

« C’est comme un processus de rencontre. Vous voulez avoir un petit préliminaire avant d’aller jusqu’au bout. »

Alors que l’aperçu se poursuivait, le Bravo star a aidé une jeune fille et ses parents à trouver le bon chiot pour leur famille.

Lors de son entretien confessionnel, Lisa a ajouté : « Nous devons être sûrs que c’est la meilleure option pour le chien.

« Il ne s’agit pas simplement de trouver quelqu’un d’attirant de l’autre côté du bar. Ce n’est pas une aventure d’un soir. C’est une relation qui dure toute la vie. »

En avril, la star de télé-réalité a fait face à des allégations de maltraitance animale contre son émission de compétition, Pooch Perfect.

Les fans ont critiqué le spectacle pour avoir déguisé les chiens et prétendument teint leur fourrure.

Lisa a insisté sur le fait que les chiots présentés dans son émission télévisée étaient « traités comme des rois » et soignés uniquement avec « un colorant non toxique ».

Le maître-chien professionnel de l’émission, Loran Morgan, est venu à la défense de Lisa sur Twitter et a tweeté qu’elle « ne mettrait jamais son nom dans une émission qui ne traite pas les animaux comme des rois ».

L’année dernière, Lisa et son mari Ken Todd, 63 ans, ont pleuré la perte de leur chien bien-aimé, Giggy.

En décembre, la star de The Real Housewives of Beverly Hills a rendu hommage à son défunt animal de compagnie dans une émotion Publication Instagram.

le Règles de Vanderpump star et Ken a écrit: « Nous sommes dévastés de dire que notre bien-aimée Giggy est décédée ce matin.

« Il était vraiment aimé, et nous savons combien d’entre vous l’aimaient aussi.

« Notre gentil Gigolo était un chien tellement incroyable et unique, mais c’est principalement grâce à lui que nous avons créé la Vanderpump Dog Foundation et nous sommes lancés dans notre mission de sauver autant de chiens que possible. »

La légende concluait : « Il nous a inspiré pour commencer notre travail de sauvetage, et pour cela nous lui en serons toujours reconnaissants.

Vanderpump Dogs sera diffusé sur Peacock à partir du 9 juin.