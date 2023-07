À l’intérieur du rassemblement du festival Juggalos où des femmes nues sont enfermées dans des cages et des hommes offrent des flagellations gratuites

DEPUIS plus de 20 ans, le festival Gathering of the Juggalos est devenu la plaque tournante incontournable des fans du Insane Clown Posse qui ont droit à quatre nuits de concerts, de spectacles de lutte, de concours et d’autres événements.

La dernière itération du festival a eu lieu du 5 au 9 juillet à Legend Valley à Thornville, Ohio, avec un thème intergalactique.

Mac Sabbath , un groupe de parodie de restauration rapide Black Sabbath , se produit au 23e rassemblement annuel des Juggalos Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Un homme annonce des flagellations gratuites et la possibilité de le fouetter pour 2 $ Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Julia la Juggalette enfile la peinture faciale traditionnelle Juggalo Crédit : Alex Kent pour The US Sun

« Du plus profond du cosmos extérieur survient un événement unique en son genre sur la sphère terrestre ! » lire une description sur le site officiel du festival.

« Les scientifiques sont déconcertés ! Les agences gouvernementales sont impuissantes à l’arrêter ! Des créatures de tous les coins et constellations cosmiques descendent sur la planète, apportant des vues à la fois merveilleuses et terrifiantes, avec un objectif commun en tête : organiser une fête épique non-stop au-delà du La compréhension de la Terre !

« C’est le 23e rassemblement annuel des Juggalos : les méchants clowns de l’espace ! Préparez votre faible cerveau humain pour 4 jours de fraîcheur hors du commun qui est bien plus qu’un festival de musique ! »

Le festival est également un espace où les fans inconditionnels peuvent se déchaîner avec d’autres membres de la « famille » autoproclamée.

Des vendeurs sont disponibles sur le terrain de l’événement, notamment des magasins de tabac, des estampes d’art, de la décoration intérieure, des vêtements, des bijoux, des jeux de carnaval, des bizarreries et des antiquités.

Il y a deux scènes principales où les artistes musicaux se produisent – la scène intergalactique et la scène martienne.

Certains des artistes incluent Alien Ant Farm, Riff Raff, The Sugarhill Gang, Big Fluff, HeathenSun et Kingsmen.

Le 16e événement annuel Bloodymania, qui fait partie de la Juggalo Championship Wrestling – la promotion de lutte indépendante fondée par les membres de l’ICP Violent J et Shaggy 2 Dope – est également un événement vedette.

« Préparez-vous à une brutalité électrifiée à une échelle rarement vue auparavant, alors que les gladiateurs JCW entrent dans la cage en acier pour libérer la bête qui vous laissera mentalement marqué longtemps après que les cris d’agonie se seront estompés », lit la description.

LÂCHER

Ce ne sont pas seulement les activités qui font du Gathering un festival bien-aimé, mais plutôt les fans dévoués qui profitent de l’occasion pour s’exprimer, comme enfiler la peinture faciale traditionnelle Juggalo.

D’autres choisissent de suivre le thème intergalactique pour se déguiser en extraterrestres ou incorporer des étoiles et des galaxies dans leur look.

Des photos prises exclusivement par The US Sun présentent la myriade de participants au festival, y compris l’artiste musical Mac Sabbath.

Composé de membres, Ronald Osbourne, Slayer MacCheeze, Grimalice et le Catburgler – des parodies de Ronald McDonald, du maire McCheese, de Grimace et du Hamburglar respectivement – le groupe est un groupe hommage au heavy metal qui parodie principalement Black Sabbath.

On voit Ronald Osbourne diriger une performance semblable à un sermon alors que la fumée recouvre la scène et que Grimalice joue de la basse en arrière-plan.

Une autre image montre un couple posant pour la caméra alors que la femme est vue enfermée dans une cage et partiellement nue.

La cage a un panneau « Keep Out » attaché, avertissant les autres de ne pas interférer.

Dans une image un peu plus docile, un homme tient une pancarte annonçant des flagellations gratuites – une punition où une victime est frappée à plusieurs reprises avec un fouet ou un bâton.

Cependant, si les participants veulent fouetter l’homme, ils peuvent le faire pour 2 $, selon le signe.

DROGUES ET MORTS ET FAYGO

The Gathering a fait la une des journaux une poignée de fois depuis sa création en 2000 pour diverses raisons, notamment des surdoses de drogue et des comportements tapageurs.

Cory Collins, 24 ans, est décédé au festival en 2013 après s’être plaint de ne pas se sentir bien.

Collins aurait visité un « pont de la drogue » qui était tristement célèbre lors du rassemblement.

Le pont était un marché pour diverses drogues récréatives utilisées pendant le festival.

Theresa et Timothy Schlarmann se préparent pour le concours de costumes Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Un couple pose pour une photo tandis que la femme est vue enfermée dans une cage Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Sable Brown embrasse un ami alors qu’ils discutent d’une personne décédée Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Et bien qu’il y ait eu des rapports d’overdoses lors de festivals précédents, la mort de Collins a entraîné la fermeture du pont de la drogue cette année-là.

En 2017, huit personnes ont été arrêtées lors de la tenue du festival à Oklahoma City.

Certaines des arrestations étaient liées à la drogue, selon FOX25.

Michael Schintgen, 28 ans, a été arrêté pour possession de marijuana, attirail de drogue et centaines de dollars, rapporte le point de vente.

Deux personnes ont été arrêtées pour avoir déclenché des feux d’artifice illégaux.

Aucune arrestation n’a été signalée au festival de cette année.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) au 1-800-662-HELP (4357).

HISTOIRE DE L’ICP

ICP a été formé par Violent J, de son vrai nom Joseph Bruce, et Shaggy 2 Dope, de son vrai nom Joseph Utsler.

ICP exploite un label de musique appelé Psychopathic Records et orchestre également le rassemblement.

Fondé à Detroit au début des années 1990, ICP est connu pour avoir créé son propre univers musical connu sous le nom de Dark Carnival.

Les personnages introduits sur chacun des albums du duo ont leur propre scénario dans le Dark Carnival.

Certains des personnages incluent Ringmaster, le Grand Milenko et The Amazing Jeckel Brothers.

La musique dans le carnaval sombre, bien que violente, est censée servir de métaphore à l’oppression systématique, a rapporté Insider.

Les Juggalos soutiennent qu’ils ne supportent pas la violence.

Au lieu de cela, ils n’ont cessé de dire que leur communauté était synonyme d’amour et de paix.

En fait, la peinture faciale clown-Esque et même la pulvérisation de Faygo connue pour dominer le festival auraient aidé les membres de la communauté à se rapprocher.

GANG NON ​​TRADITIONNEL

Malgré le fait que la base de fans d’ICP existe depuis des décennies, les Juggalos restent perplexes pour le reste de la société.

En 2011, le FBI a désigné la communauté Juggalo comme un gang non traditionnel dans le cadre de son évaluation nationale de la menace des gangs.

Au cours de cette évaluation, le FBI a déterminé qu’il y a environ un million de personnes qui s’identifient comme Juggalos et Juggalettes, ou femmes Juggalos.

ICP, les Juggalos et même l’ACLU ont intenté des poursuites et contesté cette désignation.

Mais le duo a continué à animer le festival et à faire de la musique.

« Nous adorons ça », a déclaré Violent J au Daily Beast.

« Nous sommes le groupe le plus détesté au monde, c’est notre titre de gloire. »

Violent J et Shaggy 2 Dope sont les membres du Insane Clown Posse – des années avant le rassemblement, le groupe a déclaré qu’il souhaitait un événement similaire. Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Le public réagit à la performance de Quija Macc Crédit : Alex Kent pour The US Sun