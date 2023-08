À l’intérieur du QG du « réseau d’espionnage russe » caché dans l’hôtel GREAT YARMOUTH qui a été attaqué par une équipe d' »hommes en noir »

Un hôtel de GREAT Yarmouth utilisé comme QG par un réseau d’espionnage russe présumé a été attaqué par des « hommes en noir », selon des voisins.

Orlin Roussev, 45 ans, aurait été arrêté à l’hôtel trois étoiles Haydee en février de cette année.

Des voisins choqués disent qu’il a été détenu par des groupes d’hommes masqués vêtus de noir, qui ont ensuite passé deux jours supplémentaires à fouiller la base apparemment improbable.

Les habitants se souviennent également avoir vu une tente de scènes de crime érigée sur le pas de la porte de l’hôtel à la suite du raid de la police antiterroriste.

Roussev, qui aurait déménagé au Royaume-Uni en 2009, aurait dirigé une opération de contrefaçon depuis sa chambre dans la maison d’hôtes.

Les flics auraient découvert un kit de contrefaçon lorsqu’ils ont fait une descente dans l’adresse de huit pièces.

Son profil sur LinkedIn indique qu’il dirigeait une entreprise de renseignement électromagnétique et qu’il avait auparavant conseillé le politicien pro-Kremlin Petar Dimitrov.

L’expert en renseignement électromagnétique a également inclus « 007 » dans l’une de ses adresses e-mail, rapporte le Times.

Les voisins disent qu’ils n’avaient vu personne entrer ou sortir de l’hôtel depuis des mois et qu’ils ne pensaient pas qu’il était ouvert depuis au moins l’année dernière.

Les stores en bois sont restés tirés sur les fenêtres avant du rez-de-chaussée et les rideaux ont été fermés hier sur les deux étages supérieurs.

Des plantes mortes étaient visibles dans deux paniers suspendus et deux porte-plantes muraux, avec deux tables en métal rouillées et des chaises vides à l’avant du Haydee.

Great Yarmouth, un haut lieu familial, regorge de maisons d’hôtes le long de son front de mer.

Roussev aurait vécu dans la maison d’hôtes, située à proximité de la jetée de Britannia.

Cela survient après l’attaque de l’agent neurotoxique de Salisbury, lorsque Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, qui se sont révélés plus tard être le Dr Alexander Mishkin et le colonel Anatoliy Chepiga, ont ciblé Sergei et Yulia Skripal.

Ils ont bizarrement affirmé s’être intéressés à l’histoire de la région, louant la cathédrale de Salisbury pour sa « flèche de 123 mètres et son horloge ».

Pendant ce temps, le Haydee est basé sur une terrasse victorienne et peint en blanc et bleu, a été vendu le 16 septembre 2021 pour 220 000 £, selon les registres du registre foncier.

Les registres de la Companies House confirment que le propriétaire est un ressortissant bulgare et donnent l’adresse de l’hôtel au 27 Princes Road, Great Yarmouth, comme siège social de leur entreprise. Il n’y a aucune suggestion de leur implication dans le prétendu réseau d’espionnage.

Moira Scott, gérante du bar de l’hôtel familial Prom Hotel en face du Haydee, s’est souvenue avoir vu du personnel de sécurité descendre sur l’hôtel.

Elle a déclaré: « Il y avait une grande tente de scènes de crime devant la porte du Haydee et il y avait un chargement de fourgons de police ordinaires avec des fenêtres obscurcies.

« Ma première réaction a été que quelqu’un avait été assassiné. Il y avait beaucoup d’hommes vêtus de noir et le visage couvert qui allaient et venaient.

« Ils avaient des cagoules comme s’ils ne voulaient pas que quelqu’un les reconnaisse, ce que j’ai trouvé un peu bizarre. Je ne pouvais pas voir leurs visages.

« À un moment donné, un groupe d’environ six hommes s’est dirigé vers le front de mer et je me suis demandé ce qu’ils faisaient.

« La tente était toujours là le lendemain avec des gars qui entraient et sortaient, mais le troisième jour, elle était partie, donc elle devait être là depuis environ un jour et demi.

« Je savais à qui appartenait l’hôtel il y a 20 ans, mais il a changé de mains depuis. J’avais l’habitude de voir des gens entrer et sortir de là, mais je dois admettre que je n’ai vu personne dans l’immeuble depuis longtemps. temps. »

Mme Scott, mère de trois enfants avec deux petits-enfants, n’a pas reconnu Roussev lorsqu’on lui a montré sa photo.

Cela survient alors que la police a également fait une descente dans une propriété à Harrow, au nord-ouest de Londres, et a arrêté deux autres espions présumés.

Katrin Ivanova, 31 ans, et Bizer Dzhambazov, 41 ans, auraient déménagé dans la banlieue il y a plus de 10 ans.

Le couple s’était intégré à la communauté, offrant des gâteaux et des tartes à leurs voisins.

Dzhambazov aurait travaillé comme chauffeur d’hôpital, tandis qu’Ivanova travaillait comme assistante de laboratoire dans le secteur privé.

Le couple a également dirigé une organisation communautaire bulgare, qui introduit les Bulgares dans « la culture et les normes de la société britannique ».

Mais ils ont été enlevés par des flics anti-terroristes en février après que leur couverture a été dévoilée – et sont en détention depuis.

Les trois espions présumés ont été accusés de détenir des passeports britanniques, bulgares, français, italiens, espagnols, croates, slovènes, grecs et tchèques avec « une mauvaise intention ».

Le trio est accusé de se faire passer pour des journalistes avec de fausses cartes de presse et des vêtements aux logos des chaînes Discovery et National Geographic.

Ils auraient également utilisé les uniformes pour des opérations de surveillance contre des cibles à Londres, en Allemagne et au Monténégro.

Tous les trois devraient être jugés à l’Old Bailey de Londres en janvier.

Un homme de 31 ans de l’ouest de Londres et une femme de 29 ans du nord de Londres ont également été arrêtés.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: « Le 8 février 2023, des agents des opérations spécialisées du Met ont arrêté cinq personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction à la loi de 1911 sur les secrets officiels. »

