À l’intérieur du protocole de disque dur RLL

Si vous avez moins d’un certain âge, RLL ne signifie probablement pas grand-chose pour vous. Les anciens disques durs grand public utilisaient la MFM (modulation de fréquence modifiée comme celle utilisée par une disquette) et sont rapidement passés à l’IDE (électronique de lecteur intégrée). Il y a eu une brève période où les disques RLL (run length limited) étaient le moyen de tirer un peu plus de vie de la technologie MFM. [W1ngsfly] a un lecteur RLL sur son banc et utilise sa lunette et d’autres équipements pour le mettre à l’épreuve. Vous pouvez regarder par-dessus son épaule dans la vidéo ci-dessous.

L’interface matérielle et le lecteur sont les mêmes pour un lecteur MFM et un lecteur RLL. Cependant, un contrôleur compatible RLL peut regrouper plus de bits sur le même plateau en utilisant le nouveau schéma de modulation. Certains disques plus anciens étaient assez bons pour MFM mais trop bâclés pour réussir à adopter un format RLL, mais – en théorie – n’importe quel lecteur MFM pourrait être un lecteur RLL et vice versa.

Fait intéressant, les disques modernes utilisent toujours RLL en interne. Vous n’avez tout simplement plus besoin de le savoir. D’ailleurs, le MFM classique était un type de RLL, mais personne ne l’appelait ainsi.

L’idée de base est que de longues séquences d’un seul bit font des ravages dans les appareils d’enregistrement magnétique. RLL garantit qu’il y aura un certain nombre de transitions entre 1 et 0 sur une période de temps, quelles que soient les données réelles. Littéralement, il y a une limite au nombre de bits qui peuvent « fonctionner » ensemble, d’où son nom.

On dirait [w1ngsfly] a passé beaucoup de temps à travailler avec des disques durs. Il parle de retirer les plateaux et de les remettre en place et il est évident qu’il comprend le protocole de bas niveau utilisé dans ce vieux disque Seagate.

Même si vous ne vous souciez pas du rétro-informatique, il est vraiment intéressant de voir quelqu’un d’aussi compétent en la matière le mettre à l’épreuve.

Ces vieux disques semblent simples aujourd’hui, mais ce n’était pas le cas à l’époque. De nos jours, vous préférerez peut-être émuler ces anciens disques.