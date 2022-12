À l’intérieur du projet de sept ans au Sénégal

Aliou Cissé incarne l’esprit sénégalais de téranga, ou famille et partage. L’ancien milieu de terrain du PSG avait 33 sélections pour l’équipe nationale, et il était le capitaine d’une équipe sénégalaise dangereuse qui a couru jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2002.

Lors de la CAN 2002, il a malheureusement raté le dernier tir au but qui aurait pu donner au Sénégal son tout premier trophée africain lors de la CAN 2002. Cependant, cela n’a fait que le motiver davantage à ramener un titre au Sénégal par tous les moyens possibles.

Il ne pouvait pas le faire en tant que joueur. Ainsi, en 2012, Aliou Cissé rejoint l’équipe nationale du Sénégal en tant que gardien. Son seul match enregistré en tant que gardien était un match nul amical 0-0 avec l’Afrique du Sud. Malgré la nomination de Joseph Koto, il est resté au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Il a assisté et entraîné l’équipe nationale U-23 du Sénégal avant de rejoindre l’équipe d’entraîneurs de l’équipe senior.

La position était en grande partie cérémonielle, cependant. La Coupe d’Afrique des Nations U-23 n’a lieu que tous les quatre ans, tout comme les Jeux olympiques. Le Sénégal a embauché Cissé en plein milieu de cette période stérile. Par conséquent, son seul match enregistré avec l’équipe était un match de barrage avec Oman pour décider de la qualification aux Jeux olympiques.

Après avoir traversé trois managers différents, le Sénégal a atterri sur Aliou Cissé comme prochain manager.

Manager de l’équipe première

Il n’a pas déçu. Il a remporté ses six matchs lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2017, s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi et a battu des équipes comme l’Afrique du Sud et le Burkina Faso. en route à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, leur première Coupe du monde en 16 ans.

L’équipe de Cissé s’est retirée en raison des bris d’égalité du fair-play en Russie. Même alors, les médias et le public sénégalais l’ont félicité pour ses victoires sur la Corée du Sud et la Pologne au cours de l’année. Il est de nouveau invaincu lors des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 plus tard cette année-là. Cissé a envoyé son équipe sénégalaise au finales de la compétition.

Il est de nouveau resté invaincu lors d’une campagne de qualification frappée par le COVID pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Cela a préparé le Sénégal pour quelque chose de légendaire.

Du Cameroun au Qatar

On pourrait dire que la domination surprise du Sénégal à la Coupe du monde est imminente. Lors de la CAN 2021, le Sénégal n’a marqué qu’une seule fois en phase de groupes, une pénalité dans le temps d’arrêt lors du premier match pour battre le Zimbabwe. Quoi qu’il en soit, il a terminé en tête du groupe avec le Zimbabwe, le Malawi et la Guinée. Ensuite, le Sénégal a pris d’assaut les huitièmes de finale.

La première a été une victoire dominante 2-0 contre le Cap-Vert. Des victoires 3-1 contre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso ont suivi. Enfin, le Sénégal a eu son premier match de chapiteau en finale contre une équipe égyptienne censée remporter tout le tournoi. Aucun des deux n’a pu marquer pendant les 120 minutes, alors ils sont allés aux tirs au but.

Un duel à couper le souffle marqué par “Lasergate” s’est terminé avec le héros sénégalais Sadio Mané qui a glacé le penalty gagnant. La Lions de la Téranga a remporté son premier titre AFCON.

Le Sénégal et l’Égypte se sont à nouveau rencontrés lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde pour décider quelle équipe irait au Qatar. L’ailier arrière de l’AS Nancy, Saliou Ciss, a inscrit un but contre son camp au match aller. Cependant, l’attaquant approuvé Boulaye Dia a égalisé au match retour. L’affaire à faible score s’est de nouveau terminée par des pénalités. Encore une fois, il y avait des lasers, mais cela n’a pas gêné Mané. Il a de nouveau inscrit le penalty gagnant pour donner au Sénégal sa troisième candidature à la Coupe du monde.

Mané, qui est devenu le meilleur buteur du Sénégal cet été, a joué un rôle clé dans les succès du Sénégal en 2021 et 2022. C’est pourquoi sa blessure au péroné juste avant la Coupe du monde a atténué l’ambiance festive du Sénégal. Mané était une des principales raisons pour lesquelles le Sénégal pouvait même être ici ; il a marqué trois buts en qualifications. Son absence à la Coupe du monde n’affecterait pas seulement son moral, mais pourrait certainement mettre en danger les chances du Sénégal de se forger une course profonde.

Une course vintage

Mané qui ? Lors du match d’ouverture difficile du Sénégal contre les Pays-Bas, il n’a pas semblé que le Sénégal lui manquait trop. Les vainqueurs de la CAN et les chevaux noirs du tournoi ressemblaient à la meilleure équipe pendant une grande partie du match. Ils ont réussi 15 tirs (4 cadrés) et ont eu beaucoup de temps sur le ballon. Ils ont même eu de bonnes occasions, forçant Andries Noppert à effectuer de gros arrêts. Mais à la fin, les frappes de Cody Gakpo et Davy Klaassen étaient trop difficiles à gérer pour le Sénégal.

Le Sénégal a facilement géré une équipe du Qatar en difficulté lors de sa deuxième journée. Le Sénégal semblait pouvoir tuer un Goliath, même s’il faisait face à un David. Boulaye Dia, Famara Diedhou et Bamba Dieng ont tous marqué lors d’une victoire convaincante 3-1 contre le Qatar.

Le match aller-retour du Sénégal contre l’Équateur a eu beaucoup de bien. Face à une équipe qui n’avait besoin que d’un match nul, le Sénégal savait qu’il devait activer ses jets offensifs. Ils l’ont fait, faisant des ravages sur les flancs et traversant le tiers offensif. Ismaila Sarr a gagné et a marqué sur un penalty, et bien que l’Équateur ait riposté au milieu de la seconde période, il a utilisé ses prouesses aériennes pour donner au Sénégal les trois points.

Le rugissement du Sénégal s’est calmé en un murmure contre l’Angleterre. Bien que le Sénégal ait frustré l’Angleterre au début du match, forçant quelques bons arrêts contre Jordan Pickford, l’attaque anglaise explosive n’a pas pu être arrêtée. Leur course à la Coupe du monde s’est terminée lamentablement, mais cela n’atténuera pas le temps animé que le Sénégal a passé au Qatar.

Aliou Cissé commande le Sénégal à l’éclat

Bien sûr, les stars sénégalaises ont relevé le défi dans leurs affrontements difficiles. Ismaila Sarr terrorisait les ailiers adverses et Kalidou Koulibaly faisait peur des deux côtés du ballon. Pourtant, la plupart des succès du Sénégal sont venus de la tactique d’Aliou Cissé.

Il est clair que le manager voit le football plus comme un jeu d’échecs que comme une forme d’art. Toutes ses formations, alignements et remplacements sont calculés. Son approche analytique du beau jeu a aidé le Sénégal à se hisser au sommet de l’Afrique.

Cissé étant l’entraîneur-chef du Sénégal a établi une continuité rare parmi les équipes nationales. Son mandat l’a aidé à mettre en place un style de jeu établi. Traditionnellement, il évolue dans des formations très dynamiques comme le 4-2-3-1 et le 4-1-4-1, où l’on peut non seulement être solide et compact en défense, mais aussi très agressif en attaque.

Les principales caractéristiques de sa tactique incluent un seul attaquant, quelqu’un qui est une force dans la surface. Boulaye Dia de Salernitana a occupé ce poste récemment, et pour cause. Sur ses 45 buts en carrière, un seul est sorti des sentiers battus (à 20 mètres du but). Les attaquants précédents comme M’Baye Niang et Famara Diedhou ont été trop incohérents, alors Dia offre une fiabilité que Cissé apprécie.

Il aime jouer à quatre positions à l’arrière, ce qui signifie qu’il peut s’en tenir à deux défenseurs centraux principaux. Koulibaly est un favori de longue date de Cissé, mais il utilise une multitude de joueurs à la deuxième position. Abdou Diallo de Leipzig a récemment été un pilier de la formation de départ, mais il utilise également des joueurs comme Pape Abou Cisse de l’Olympiacos.

Les variables

Diriger une équipe nationale est un carrousel de questions sans fin, et Cissé peut en témoigner. Il a changé de composition en fonction des adversaires, de la condition physique et de la forme. Son refus de garder la même composition d’un match à l’autre est évident.

Il aime actuellement le noyau de milieu de terrain d’Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate et Pape Sarr, mais il les utilisera rarement tous à la fois. C’est une grande raison pour laquelle le Sénégal s’est effondré contre l’Angleterre ; Kouyate a été blessé et Gueye a été suspendu.

La grande partie du Sénégal est sa profondeur offensive. Bamba Dieng est un attaquant flexible pour le Sénégal qu’Aliou Cissé joue à plusieurs postes, et Iliman Ndiaye est en train de devenir un milieu de terrain offensif dangereux. Ismaila Sarr et Krepin Diatta, largement utilisés tout au long de la Coupe du monde, étaient dangereux sur les flancs et la principale raison pour laquelle le Sénégal a réussi jusqu’ici.

Cissé fait tourner ces joueurs tout au long de différents matches, ce qui est devenu de plus en plus important à mesure que les blessures, les suspensions et les mauvais matchs entrent en jeu.

Prenez le match aller-retour contre l’Egypte. Il est passé d’un 4-1-4-1 au match aller à un 4-2-3-1 au match retour et a échangé de nombreux joueurs clés.

Il a échangé de nombreux joueurs défensifs dans le match. Après des performances moyennes au match aller, il a mis au banc Famara Diedhou, Cheikhou Kouyate et Diallo pour Boulaye Dia, Youssouf Sabaly, Pape Abou Cissé. Ses paris ont porté leurs fruits car tous ces joueurs ont très bien aidé le Sénégal à battre l’Égypte.

Et après?

Après la défaite écrasante 3-0 contre l’Angleterre, les joueurs sénégalais bénéficient d’une pause dans une saison internationale exigeante. Ils affrontent le Mozambique à deux reprises en mars 2023 lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, où deux victoires leur assureraient une qualification pour le tournoi organisé en Côte d’Ivoire.

Aliou Cissé, le cerveau derrière le succès du Sénégal, supervisera probablement les deux matches. Après tout ce qu’il a fait, le renvoyer serait ignorer ses triomphes passés.

PHOTO : IMAGO / Pro Shots