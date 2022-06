À l’intérieur du projet de réacteur micronucléaire MARVEL au Idaho National Lab

La le prototype s’appellera le réacteur MARVEL , acronyme du nom du projet Microreactor Applications Research Validation and Evaluation, et l’objectif est de faire fonctionner le premier d’ici décembre 2023, ce qui en fera le premier microréacteur avancé aux États-Unis, a déclaré Arafat à CNBC. (Ces photos montrent un prototype du réacteur MARVEL qui fonctionne avec de la chaleur électrique, et non de la chaleur nucléaire, à des fins de recherche préliminaire.)

Arafat a grandi au Bangladesh avant de venir à l’université aux États-Unis, et il est motivé par un profond sentiment d’urgence pour aider le monde à se décarboner. Les effets du réchauffement climatique ne sont pas discutés comme un scénario futur lointain au Bangladesh – le changement climatique fait déjà partie de la vie quotidienne actuelle. L’énergie nucléaire ne génère aucune émission de gaz à effet de serre, et Arafat espère contribuer à la solution en construisant un prototype de microréacteur qui peut aider au développement de l’industrie.

Arafat est le responsable technique du projet de microréacteur dans l’un des principaux laboratoires de recherche nucléaire du gouvernement américain, Laboratoire national de l’Idaho , et dans son rôle là-bas, Arafat dirige l’effort de construction d’un minuscule réacteur nucléaire relativement peu coûteux. C’est plus une batterie nucléaire, dit-il.

Les réacteurs nucléaires ont la réputation bien méritée d’être des projets de construction massifs qui se heurtent fréquemment à des dépassements de coûts. De plus, une fois qu’ils sont finalement construits, leur surveillance et leur maintenance nécessitent une équipe de dizaines d’experts qualifiés.

En plus d’être des options potentielles d’énergie propre pour les régions éloignées ou les petites communautés, les microréacteurs pourraient être un élément clé d’un futur réseau d’énergie propre qui comprend l’énergie solaire et éolienne renouvelable et le stockage de batteries, a déclaré Arafat. Le nucléaire est une source d’énergie de base, c’est-à-dire qu’il peut fournir de l’énergie lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, servant de protection contre l’intermittence des énergies renouvelables.

Un seul microréacteur pourrait alimenter une communauté de 1 000 à 10 000 personnes, qu’il s’agisse d’un hôpital ou d’une base militaire éloignée. Le réseau électrique actuel aux États-Unis est basé sur un système de production d’électricité à un emplacement centralisé et de distribution aux utilisateurs finaux. Mais les microréacteurs s’inscrivent dans une vision future d’un réseau électrique moins centralisé et plus résilient face aux catastrophes naturelles.

Il existe déjà un grand nombre d’entreprises privées, y compris Oklo , Westinghouse (où Arafat a travaillé pendant une décennie) et Atomique générale — développer des microréacteurs, et leur objectif est le même que celui du gouvernement : développer une source d’énergie fiable et sans émission.

Le laboratoire national de l’Idaho a commencé à concevoir et modéliser le projet de réacteur MARVEL en juin 2020 sous la direction d’Arafat. S’il est terminé, le microréacteur MARVEL « sera le premier du genre à pouvoir démontrer comment nous pouvons vraiment miniaturiser un système nucléaire en quelque chose qui est portable et transportable, et également capable de fournir de la chaleur et de l’électricité au client final », Arafat a déclaré à CNBC dans une interview vidéo dans l’Idaho en mai.

Les petits réacteurs nucléaires modulaires sont des ordres de grandeur moins compliqués à construire et à construire que les réacteurs à eau légère conventionnels. Les microréacteurs vont encore plus loin.

« L’ensemble du matériel peut être construit dans une usine, comme nous fabriquons des automobiles ou des voitures », a déclaré Arafat à CNBC, permettant la production de centaines de microréacteurs par an. De l’usine, un microréacteur peut être transporté sur le site d’un client, alimenté et démarré. L’objectif est de pouvoir déployer un microréacteur en moins d’une semaine, « donc cela ressemble plus à une batterie nucléaire qu’à une centrale électrique à grande échelle », a-t-il déclaré.

« Si nous devenons vraiment bons dans la fabrication de ces systèmes et profitons de la fabrication en usine, nous pouvons les rendre suffisamment bon marché pour tous les campus du pays », a déclaré Arafat à CNBC.

Les microréacteurs utilisent un autre type de combustible enrichi juste en dessous de la limite de 20 % fixée par les exigences de non-prolifération nucléaire. Ce combustible, appelé HALEU, ou uranium faiblement enrichi à haut dosage, permet de réduire la taille du réacteur.

« Nous pouvons en fait construire un cœur beaucoup plus efficace, beaucoup plus compact et plus petit. Nous aurions donc besoin d’une quantité de combustible beaucoup plus petite pour concevoir un réacteur plutôt qu’un cœur beaucoup plus grand. C’est le plus grand avantage d’un enrichissement plus élevé », a-t-il ajouté. dit Arafat.

La petite taille et la fabrication en usine signifient que les réacteurs micronucléaires seront beaucoup moins chers à construire que les réacteurs à eau légère conventionnels, qui fonctionnent de manière chronique en dépassement de calendrier et de budget. La troisième et quatrième réacteurs en cours de construction à l’usine de Vogtle en Géorgie sont devenus des exemples infâmes de tels dépassements.