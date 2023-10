À l’intérieur du projet « au cœur brisé » de Zara McDermott de rester à Strictly après avoir dansé sur un drame alors qu’elle revenait d’Ibiza

ZARA McDermott a élaboré un plan pour rester sur Strictly Come Dancing après avoir affronté la redoutable danse.

L’ancienne star de télé-réalité devenue documentariste a été stupéfaite la semaine dernière alors qu’elle se retrouvait à lutter pour rester dans la compétition.

Zara, 26 ans, figurait parmi les deux derniers avec son partenaire professionnel Graziano Di Prima aux côtés du DJ de la BBC Radio Nikita Kanda.

Cependant, elle a survécu à l’élimination après que les juges ont renvoyé Nikita, 28 ans, chez elle.

Et maintenant, Zara a envoyé des messages à tous ceux qu’elle connaît personnellement pour leur demander s’ils allaient appeler son numéro de téléphone Strictly sans décrocher pour la garder, car cela lui brisait le cœur de participer à la danse.

Une source a déclaré au Sun : « Zara a eu une énorme frayeur en étant parmi les deux derniers la semaine dernière.

« En fait, elle avait le cœur brisé. Elle s’est donné pour mission d’entrer en contact avec le plus grand nombre possible de ses amis de premier plan pour faire connaître le vote.

«Elle a demandé à de nombreuses personnes influentes de s’assurer qu’elles ne s’en tireraient pas lors du vote de samedi soir.

« Elle sait qu’elle a beaucoup de partisans, mais s’ils ne répondent pas au téléphone pour voter, elle va se remettre à danser.

« Zara passe un moment inoubliable et elle veut désespérément rester le plus longtemps possible. »

Lors de l’émission en direct de samedi, Zara a évoqué avec émotion la semaine « difficile » qu’elle a vécue après le résultat.

Elle a déclaré à l’animatrice Claudia Winkleman : « Je pense que j’aurais pu me laisser abattre cette semaine, ou j’aurais pu l’utiliser comme un moyen de trouver un peu plus de feu et j’ai travaillé si dur cette semaine. »

Zara a survécu au bal cette semaine, grâce à son impressionnante valse viennoise.

Cependant, lors de l’émission des résultats de dimanche, Jody Cundy a été expulsée de la salle de bal.

