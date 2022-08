À l’intérieur du procès des photos de l’accident de Kobe de Vanessa Bryant à cause de son «dégoût» avec les fonctionnaires à la photo montrée au bar avant la décision de 16 millions de dollars

Un JURY a décidé que le comté de Los Angeles devait payer 16 millions de dollars à Vanessa Bryant pour des photos du site de l’accident d’hélicoptère de 2020 qui a tué son mari, Kobe Bryant.

Le verdict unanime a conclu que la vie privée de Vanessa avait été envahie et qu’elle souffrait de détresse émotionnelle après que des responsables eurent partagé des photos des restes de Kobe et de leur fille de 13 ans, Gianna.

Vanessa Bryant a reçu 16 millions de dollars après qu’un jury a déterminé qu’elle souffrait de détresse émotionnelle par le comté de LA Crédit : AFP

Des responsables ont été accusés d’avoir partagé des photos du site de l’accident d’hélicoptère qui a tué la légende de la NBA Kobe Bryant et sa fille, Gianna Crédit : AP

Vanessa aurait pleuré lors de la lecture du verdict après que le jury ait délibéré pendant 4 heures et demie.

Elle a témoigné qu’elle était “dégoûtée” en apprenant que les responsables du comté de LA avaient partagé des photos de l’accident qui avait tué neuf personnes.

“J’avais l’impression de vouloir courir dans le pâté de maisons et de crier”, a-t-elle déclaré au tribunal vendredi.

« Je ne peux pas échapper à mon corps. Je ne peux pas échapper à ce que je ressens.

Vanessa a déclaré qu’elle était “aveuglée, dévastée, blessée et trahie”, apprenant que les autorités avaient pris des photos.

« Je leur ai fait confiance », dit-elle.

“Je leur ai fait confiance pour ne pas faire ces choses.”

La légende de la NBA, âgée de 41 ans, et sa fille se rendaient à la Mamba Academy pour s’entraîner au basket lorsque leur hélicoptère privé s’est écrasé en janvier 2020.

L’hélicoptère Sikorsky-76 de Kobe est tombé dans le brouillard dans les montagnes Calabasas au nord-ouest de Los Angeles.

Vanessa, sa femme depuis 20 ans, aurait été horrifiée lorsque les flics californiens ont été accusés d’avoir montré d’horribles photos de la tragédie.

L’avocat de Vanessa a décrit les allégations selon lesquelles les flics auraient partagé les photos des restes des victimes dans un bar comme “une violation indicible de la décence humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles”.

Il a appelé ceux qui ont partagé les photos à “faire face à la discipline la plus sévère possible et à ce que leur identité soit révélée, afin de s’assurer que les photos ne soient plus diffusées”.

“Pas moins de huit adjoints du shérif sur le site de l’accident ont sorti leurs téléphones portables personnels et pris des photos des enfants, parents et entraîneurs décédés”, indique le procès, dont TMZ a obtenu une copie.

“Les députés ont pris ces photos pour leur gratification personnelle.”

“TRÈS, TRÈS DÉRANGEANT”

Un jeune policier californien aurait divulgué des photos du corps de la légende de la NBA dans le but d’impressionner une femme dans un bar.

Le procès de Bryant alléguait que dans les 48 heures suivant l’accident, les photos s’étaient propagées à au moins 10 membres du département.

Un adjoint a pris entre 25 et 100 photos de la scène de l’accident sur son téléphone portable, selon le costume.

Il y a aussi des allégations inquiétantes sur ce que les députés ont fait avec les photos de Kobe, Gianna et des autres passagers.

La deuxième partie du procès comprenait des allégations selon lesquelles l’agent Joey Cruz aurait montré des photos d’accident à un barman du Baja California Bar and Grill à Norwalk, en Californie.

L’un des clients a décrit ses actions présumées comme “très, très dérangeantes”.

Cruz est également accusé d’avoir montré les photos à sa nièce.

Il aurait également fait “une remarque grossière sur l’état des restes des victimes”.

La poursuite allègue que le jour de l’accident, Rafael Mejia, qui a été affecté au site de l’accident, a obtenu des photos du personnel des pompiers.

Il se serait ensuite approché pour discuter avec une adjointe qui n’était pas impliquée dans l’enquête – et sans autre raison que des “commérages morbides”, les a envoyés sur son téléphone portable.

Mejia est accusé d’avoir transmis les photos à Cruz, adjoint stagiaire à l’époque dans le costume.

Un autre officier, l’adjoint Michael Russell, aurait envoyé des photos à un ami avec qui il “joue à des jeux vidéo tous les soirs”.

Les adjoints du département du shérif du comté de Los Angeles liés à la fuite ont été informés qu’ils n’auraient pas d’ennuis s’ils supprimaient les photos, a rapporté le Los Angeles Times.

Mercredi, un jury fédéral a accordé 31 millions de dollars de dommages-intérêts à Vanessa et au co-demandeur Christopher Chester, qui ont également perdu un conjoint et une fille dans l’accident d’hélicoptère.

Chester a reçu 15 millions de dollars.

Certaines des allégations affirmaient qu’un officier avait partagé les photos avec un barman tandis qu’un autre aurait montré sa nièce Crédit : AFP